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XV чемпионат СССР. 1948 год. Три секунды, которые потрясли мир

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Главные события в баскетболе

Олимпийский баскетбольный турнир в Лондоне-1948 выигрывает сборная США, в финальном матче обыгравшая Францию – 65:21. Бронзовые медали получает сборная Бразилии в матче за третье место обыгравшая Мексику – 52:47. 

Делегация спортивного союза СССР на Олимпиаде в Лондоне объявила, что советские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх 1952 года если «их пригласят».

Конгресс ФИБА принимает «правило трех секунд». Теперь игрок атакующей команды не может бесконечно стоять с мячом под щитом соперника. Баскетбол, благодаря этой поправке, делает огромный скачок в своем развитии и зрелищности.

Аркадий Аполлонов становится председателем Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР, сменив Николая Романова.

Впервые Матч городов проходит на Урале – в Свердловске. Впервые победителем этого турнира становится Каунас, который в дополнительном матче побеждает Москву. Московское «Динамо» второй (и последний) раз в своей истории выигрывает титул чемпиона СССР.

КАУНАС БЕРЕТ ДВОЙНОЙ РЕВАНШ У МОСКВЫ

В апреле в спортзале Дома офицеров Свердловска собрались сильнейшие команды страны для розыгрыша очередного IX МАТЧА ГОРОДОВ СССР.

Симпатичную программу-буклет выпустили в Свердловске к Матчу  городов-1948 

Раньше не знали слова «аккредитация». Командам просто вручали «Билет участника». Тоже красиво выглядит

Сразу было ясно, что в этой компании откровенно лишняя сборная Харькова, которая полгода назад под флагом Харьковского авиатехучилища провалила чемпионат страны, проиграв все 9 матчей.

Да и команда Баку, заявившаяся в самый последний момент вместо Кутаиси, выбывшего осенью из Матча, не представляла особой опасности.

Интереснее – и командам, и зрителям – было бы, если б сначала в один круг сыграли Каунас, Москва, Тбилиси, Рига, Ленинград и Таллин. А затем четверка сильнейших провела еще один круг. 8 игровых дней, все – один краше другого.

Но география в СССР – это наше все! Поэтому терпим и скучаем на матчах с результатами вроде 62:23 и 69:34…

Рижанам повезло с календарем. Харьков и Баку им достались в первой части чемпионата. А вот команде Тбилиси – наоборот: поражения на ранней стадии от Каунаса (24:31) и Москвы (23:56) лишили грузин надежд на общую победу. Причем «минус 33» от москвичей стало самой крупной неудачей тбилисцев за всю историю их выступлений в Матчах городов с 1936 по 1955 год.

После четырех туров (перед днем отдыха) у Каунаса и Москвы было по 4 победы.

В пятом туре в их очной встрече должен был определиться чемпион. Шесть игроков сборной с одной стороны (Конев, Колпаков, Алексеев, Ушаков, Моисеев, Тарасов) и пять с другой (Бутаутас, Кулакаускас, Петкявичус, Лагунавичус, Серцявичус). Игра началась с атак москвичей – 6:0, литовцы, сбив темп, выровняли ситуацию. К перерыву Москва ушла вперед – 16:13, во втором тайме взорвался Каунас. За 6 минут конца матча его преимущество составляло аж 7 очков! Но Конев, Колпаков и Моисеев сумели сравнять счет. А в самом конце три очка Тарасова (31:28) сделали Москву единоличным лидером.

Когда в шестом туре Москва выиграла у Риги 37:26, казалось, все вопросы сняты. Но в последний день случилась неожиданное: Таллин, который обыграл лишь более слабых – Баку, Харьков и Ленинград, напомнил всем, кто был чемпионом-1946. Эстонцы остановили Москву – 35:32! И вышедшие следом на площадку игроки Каунаса не упустили свой шанс. В сумасшедшей битве с Ригой они были чуть лучше – 22:21.

12 апреля в золотом матче Каунас взял у Москвы двойной реванш – и за прошлогоднее поражение (23:26), и за проигрыш трехдневной давности. Все было решено уже в первом тайме – 29:7! Итог матча – 48:31.

Победа Каунаса, впервые выигравшего самый популярный в стране турнир, была встречена в Литве с огромным энтузиазмом. Тренера команды и игроков вынесли на руках из вагона прибывшего поезда.

Вот что по этому поводу написал «Советский спорт»:

«На другой день Президиум Верховного Совета республики устроил прием баскетболистов. Председатель Президиума Верховного Совета тов. Палецкис вручил победителям почетные грамоты. Баскетболистов горячо поздравил с победой Председатель Совета Министров Литовской ССР тов. Гедвилас.

В ответ на поздравления капитан баскетбольной команды тов. Кулакаускас сказал:

- Спасибо партии, правительству и товарищу Сталину за отеческую заботу о развитии советского спорта. Эта забота вдохновляет нас на новые победы!»

Поскольку у заметки нет автора, будем считать, что она – редакционная.

Позволю себе привести еще одно высказывание из «Советского спорта»:

«Много толков вызвал проигрыш москвичей в решающей встрече с Каунасом. Действительно, столичные баскетболисты эту игру провели ниже всякой критики. Но это было следствием не плохой тактики и техники, а физического переутомления. Некоторая вина за это ложится на Московский городской комитет физкультуры и начальника его учебно-спортивного отдела т. Соколика, который не сумел обеспечить достаточную подготовку команды».

Сборная Каунаса – победитель Матча городов (слева направо): Винцас Серцявичус, Антанас Немцявичус, Альгирдас Дапкус, Степас Бутаутас, Йонас Кильшаускас, Ромас Байоринас, Юстинас Лагунавичюс, Казимирас Петкявичус, Зенонас Сабулис, Витаутас Кулакаускас. Тренер – Валеригос Грешновас (нет на снимке)

НАКОНЕЦ-ТО НАСТОЯЩЕЕ «ДИНАМО»!

Судя по всему, т. Соколик критику воспринял правильно. В финале за золото XV ЧЕМПИОНАТА СССР, проходившего в сентябре в Москве, встретились два московских клуба – «Динамо» и «Строитель».

…Всесоюзная секция баскетбола принялась за бесконечные эксперименты с формулой турнира. Сначала 23 команды, представлявшие Москву, Ленинград и союзные республики (представитель Белорусской ССР – команда минского Дома офицеров – на соревнования не явилась) разбили на шесть групп, чтобы определить 12 (по 2 из каждой), которые пройдут дальше. Причем эти 12 заранее всем были известны, они легко обыграли более слабых. На втором этапе распределились «змейкой» на 2 группы по 6 команд. И начали все с нуля.

Единственная «рубка» на первом этапе случилась в матче ЦДКА – «Динамо» (Тбилиси). Обе команды, похоже, старались избежать подгруппы «А», куда уже попали невероятный московский «Строитель», СКИФ из Каунаса и УСК из Тарту. В параллельной подгруппе «Б» опасность представляло лишь московское «Динамо».

Повезло динамовцам из Тбилиси – 38:37 (21:22). Они попали в подгруппу «Б», проиграли лишь одноклубникам из Москвы – 24:48, и в матче за 3 место взяли верх над СКИФом из Каунаса – 25:21.

А ЦДКА в подгруппе «А» уступил Каунасу – 32:34, Тарту – 29:49, «Строителю» – 31:39. Занял четвертое место и в стыковом матче за итоговое седьмое победил ДО (Тбилиси) – 49:31.

В этой ситуации лучше было бы устроить плей-офф, начиная с 1/4 финала. 1А – 4Б, 2А – 3Б… Но тогда слова-то такого не знали.

«Строитель», сыграв вничью лишь со СКИФом – 27:27, стал первым в подгруппе «А».

И в финале встретился с могучим московским «Динамо» (только УСК на первом этапе смог ему посопротивляться – 44:48, все остальные получили – 67:32, 60:15, 56:38, 45:30, 41:28, 48:24).

По ходу матча казалось, что Тарасов, Моисеев, Козлов и Преображенский не имеют шансов против динамовцев Колпакова, Конева, Ушакова и Власова – 5:11, 14:21, 21:33. Но – это баскетбол.

15 сентября 1948. Москва. Стадион «Динамо». Финал XV чемпионата СССР «Динамо» (Москва) – «Строитель» – 37:33. Сергей Тарасов (слева в прыжке в темной майке) приносит два очка «Строителю». Рядом его одноклубник Александр Моисеев (справа), а также динамовцы Юрий Ушаков и Виктор Власов (№ 6)

«Строители» стараниями Моисеева и Тарасова организовали рывок 12:2, и за две минуты до конца отставание сократилось до одного броска – 33:35.

К их сожалению, этот бросок удался соперникам – 37:33. «Динамо» – чемпион-1948!

А «Строитель», показавший классный баскетбол, на следующий год исчез. Больше про эту команду на высшем уровне мы не слышали.

 

«Динамо» (Москва) – чемпион СССР. Слева направо: верхний ряд – Борис Федотов, Василий Колпаков, тренер Степан Спандарян, Юрий Ушаков, Григорий Байков, Виктор Власов; нижний ряд – Моисей Коган, Юрий Озеров, Леонид Сергеев, Анатолий Конев, Лев Сайчук

Постановочное фото чемпионского «Динамо». Слева-направо: Степан Спандарян, Василий Колпаков, Юрий Ушаков, Григорий Байков, Виктор Власов, Лев Сайчук, Борис Федотов, Анатолий Конев

«Строитель» (Москва) – второй призер чемпионата 1948 года. Слева направо: В. Виноградов, Николай Шарганов, Игорь Преображенский, В. Миронов, В. Бахмутский, Владимир Козлов, Сергей Тарасов. На фото нет Александра Моисеева, Ильи Евзекова, Б.Канунникова и Пестрякова 

«Динамо» (Тбилиси): Давид Годзиашвили, Сулико Тортладзе, Шота Коркашвили, Джумбер Нижарадзе, Важа Жгенти, Михеил Кекелидзе, Гиорги Авалишвили, Отар Коркия, Леван Инцкирвели, Котэ Мадич. Тренер – Шалва Диасамидзе.

ВАСИЛИЙ КОЛПАКОВ, КОТОРЫЙ НЕ ИСПУГАЛСЯ АЛЕКСАНДРА ГОМЕЛЬСКОГО

Колпаков был одним из лидеров чемпионского состава московского «Динамо»-1948.

…Юному Васе Колпакову повезло. Потому, что оказался сначала в школе, а потом и в ФЗУ при заводе «Серп и Молот», где любили физкультуру, и где активно развивались всевозможные виды спорта. С малых лет Колпаков занимался футболом, плаванием, легкой атлетикой, акробатикой, волейболом. Но больше всего ему нравился бокс. Великое счастье отечественного баскетбола – слишком молод он был, чтобы быть принятым во взрослую боксерскую секцию.

Однажды в декабре 1933-го 14-летний Василий пришел с приятелями на баскетбол поболеть за свой СиМ. А СиМ тогда в чемпионате Москвы выступал в первой группе, значит, для общего зачета был обязан выставить аж 8 команд.

Неожиданно в юношеской команде СиМ заболел один из игроков. Тренер, хорошо знавший не по годам развитого Колпакова, попросил того сыграть вместо выбывшего. Иначе – поражение. Волнуясь, Вася впервые в жизни вышел на баскетбольный корт, и с испугу (новичкам всегда везет) начал забивать. А партнеры, видя это, стали «кормить» его мячами. Всего 18 очков набрал. Матч завершился со счетом 22:22. Юнец влюбился в новую игру.

Не знаю, много ли от этого потерял бокс, но баскетбол приобрел точно.

…5 апреля 1947 года на первый в истории матч сборной СССР (пусть и контрольный против Риги) Колпаков вышел в стартовой пятерке – вместе с ним Петкявичус, Конев, Лысов и Куллам (где бы памятную доску повесить?).

Сборная СССР – чемпион Европы-1951 (слева направо): верхний ряд – Анатолий Конев, Отар Коркия, Илмар Куллам, Евгений Никитин, Хейно Круус, Степас Бутаутас, Василий Колпаков; нижний ряд – Иоанн Лысов, Юстинас Лагунавичус, Юрий Ларионов, Виктор Власов, Александр Моисеев

Со всеми достижениями и титулами двукратного чемпиона Европы читатель может познакомиться чуть ниже.

В 1951 году 32-летний Василий Колпаков завершил выступления за «Динамо» и сборную СССР.

После чего более двух десятилетий успешно работал в тренерских штабах мужских и женских команд СССР и московского «Динамо».

В 1959-м он привел мужскую сборную Москвы к победе во II Спартакиаде народов СССР, за что был удостоен звания «Заслуженный тренер СССР».

А вот этот факт в его биографии интересен более всего. В главе про 1959 год воспроизведены все перипетии невероятного турнира Спартакиады. А пока просто отметим, что сборная Москвы под руководством Колпакова уверенно обыграла (+12) и второго призера – Грузию, и третьего призера – Латвию. Ту самую Латвию и СКА (Рига), которые в течение 4 лет под руководством Александра Гомельского обыгрывали всех в стране и в Европе.

В 1953 году Василий Колпаков написал приличную книгу «Очерки о советском баскетболе». 

Василий Ефимович Колпаков родился 3 апреля 1919 в Москве. Защитник. 180 см. Заслуженный мастер спорта СССР (1947). Заслуженный тренер СССР (1959).

Выступал за московские команды «Металлург» – 1935–1938, «Динамо» – 1939–1951.

Чемпион СССР 1948. Второй (1944) и третий (1946) призер чемпионатов СССР. Победитель (1946, 1947), второй (1948, 1951) и третий (1950) призер Матча 8 городов СССР.

В 1947–1951 годах выступал за сборную СССР. Чемпион Европы (1947, 1951). Победитель Всемирных студенческих игр (1949, Будапешт).

В составе сборной СССР провел 58 матчей. Дебютировал 5 апреля 1947 в Москве в контрольном матче перед чемпионатом Европы против сборной Риги (64:27). Рекорд результативности — 34 очка против студенческой сборной Харбина (134:16) во время турне по Китаю (31 января 1951). Лучший результат не в товарищеских играх – 33 очка против Чехословакии (78:51) на Всемирных студенческих играх в Будапеште (22 августа 1949). Последний матч за сборную – 11 мая.1951 в Париже на чемпионате Европы против Болгарии (72:54). В 8 официальных матчах за сборную набрал 48 очков.

Старший тренер сборных Москвы: мужской – чемпиона II Спартакиады народов СССР (1959) и женской – серебряного призера IV Спартакиады народов СССР (1967).

Помощник старших тренеров мужской сборной СССР – бронзового призера чемпионата Европы (1955), женской сборной СССР – чемпиона мира (1971), чемпиона Европы (1968, 1970, 1972, 1974). Мужской и женской команд московского «Динамо» (1952–1974).

 Скончался 25 мая 1983 года в Москве. 

  • Сезон сборной

СПАНДАРЯН И АПОЛЛОНОВ ПОДНИМАЮТ ПЛАНКУ

В составе делегации советских специалистов, приглашенных МОК в качестве гостей на Олимпиаду-1948, был один из тренеров баскетбольной сборной Степан Спандарян.

Потом он отчитался о своей поездке на заседании президиума федерации: «Просмотрел матчи 17 команд из 23».

Пришел к выводу, что «при условии спецподготовки и устранении недостатков в технике, имеющихся у игроков команды СССР, она может стать сильнейшей в мире».

Уже через 10 дней Аполлонов написал письмо секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову с просьбой «отправить в Варшаву сборную СССР по баскетболу, чтобы лучше подготовиться к чемпионату Европы 1949 года». Просьба была поддержана.

Турне по Польше. 12–21 октября 1948. 4 города. +5–0. 12 октября. Варшава. СССР – «Спарта» (Прага) – 42:24. 14 октября. Варшава. СССР – сборная Варшавы – 81:10. 16 октября. Лодзь. СССР – сборная Лодзи – 76:23. 19 октября. Вроцлав. СССР – сборная Познани – 54:31. 21 октября. Краков. СССР – сборная Кракова – 66:18.

Сборная СССР: Отар Коркия («Динамо» Тб) – 96 очков/5 матчей, Анатолий Конев («Динамо» М) – 30/5, Иоанн Лысов («Калев» Таллин) – 37/4, Евгений Н. Алексеев (ЦДКА) – 34/4, Степас Бутаутас (СКИФ Каунас) – 33/4, Василий Колпаков («Динамо» М) — 22/4, Александр Моисеев («Строитель») — 12/4, Казимирас Петкявичус (СКИФ Каунас) – 6/4, Юрий Ушаков («Динамо» М) – 6/4, Илмар Куллам (УСК Тарту) – 18/3, Сергей Тарасов («Строитель») – 13/3, Виктор Власов («Динамо» М) – 7/3, Борис Егоров («Буревестник» Л-д) — 5/2. Тренеры – Павел Цетлин, Степан Спандарян.

В выходной день в Варшаве наша сборная и девушки из команды МАИ приняли участие в субботнике – внесли свой вклад в восстановление города, разрушенного войной. Трое с тачками: Юрий Ушаков, Отар Коркия, Анатолий Конев 

В самом конце 1948 года Аполлонов совсем «распоясался». Он отправил заместителю председателя Совета министров СССР Ворошилову письмо с просьбой «разрешить ходатайствовать перед ФИБА о приеме украинской и белорусской баскетбольных секций в качестве самостоятельных членов Международной федерации».

В случае положительного решения «в чемпионатах Европы участвовали бы не только сборная СССР, но и Украинская и Белорусская ССР, укомплектованные игроками, входящими в состав второй и третьей сборных СССР. Это гарантирует нас от случайных проигрышей и оградит от невыгодных комбинаций европейских стран. К тому же, у нас будет два лишних голоса в ФИБА».

Но поскольку через несколько месяцев мы повели себя крайне неприлично, отказавшись проводить Евробаскет, а затем участвовать в отборе на чемпионат мира, идея с Украиной и Белоруссией незаметно умерла.

Может, оно и к лучшему.

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта)

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Фото: vtb-league.com

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