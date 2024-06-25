Почему Сергей Бобровский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ (а не Макдэвид)

7 доказательств.

Сезон НХЛ завершен, все интриги разрешены, но поводы спорить остаются. «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф –получил Коннор Макдэвид, лидер проигравшей команды. Он лишь второй в истории лиги полевой с индивидуальным трофеем при поражении. Первым был Реджи Лич в далеком 1976-м.

Когда комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявлял о награде Макдэвида, арена в Санрайзе неодобрительно гудела, а чуть позже заскандировала: «Бобби, Бобби!» У стадиона было как минимум 7 причин, чтобы считать Бобровского более достойным почетного приза.

#1 – выиграл 16 матчей плей-офф в 35 лет!

Российский вратарь одержал все 16 побед «Флориды» в плей-офф – больше просто невозможно. 35-летний Бобровский украл у «Эдмонтона» первый матч финала – оформил шатаут, отразив 32 броска, и стал самым возрастным голкипером НХЛ с сухой победой в стартовой игре решающей серии.

И это не шайбы находили Бобровского: трижды за матч он остановил выходы 1 в 0: поочередно зачехлил Райана Нюджент-Хопкинса, Коннора Макдэвида и Адама Хенрика.

Еще раз: три выхода 1-в-0 за один матч финала!

#2 – сделал сэйв года

Спасение Сергея Бобровского во втором матче первого раунда с «Тампой» – пожалуй, самый выдающийся момент сезона. Находясь лицом к воротам, Бобровский в прыжке отразил шайбу, пущенную Мэттом Дамбой.

Североамериканские журналисты назвали эпизод «The Save», «Флорида» выложила фото на фон профиля и выпустила отдельную коллекцию шайб, а пользователи соцсетей посоревновались в изобретательности:

Спасение Бобровского во многом повлияло на исход всей серии. Сергей сохранил равный счет в матче, а в овертайме «Пантерс» добились победы и повели 2-0 в серии – нокдаун, после которого «Тампе» оставалось лишь с достоинством дождаться финального гонга.

#3 – становился скалой в решающие моменты

Бобровский не избежал ошибок (пересмотрим гол с первого броска во втором матче финала), но в важнейшие отрезки сыграл максимально надежно и решительно.

В третьем периоде третьего матча «Эдмонтон» пошел на камбэк, отыграл две шайбы и был очень близок к еще одной. За 4 минуты до конца Макдэвид выложил изумительную передачу на пятак, Райан Маклауд метнул низом, но Бобровский успел положить щиток – так спас победу для «Пантерс» и лишил «Ойлерс» последней надежды.

В третьем периоде седьмой игры «Эдмонтон» дважды устроил навал на пятак – Бобровскому помогли самоотверженность партнеров, но он сам сделал по сэйву в каждой ситуации.

#4 – свел с ума звезд соперников

Другая суперспособность Бобровского – уверенная игра против лидеров. Два самых критикуемых нападающих этого плей-офф – Мика Зибанежад и Леон Драйзайтль. Оба ни разу не забили в сериях, когда решалась судьба их команд. Немец и швед нанесли по 16 бросков.

Сколько раз Леон ловил вратарей на эффекте неожиданности и бил в цель с острого угла? Бобровский наложил эмбарго на эти и другие коронки Драйзайтля и Зибанежада. И есть непроверяемая гипотеза, что такие сэйвы были нечто большим, чем механическим процессом захвата шайбы в ловушку. Они заставляли нападающих сомневаться и в конце концов сделали их обреченными. В седьмом матче Драйзайтль дважды бросал из излюбленной позиции – и дважды не попал в створ.

#5 – показал пример чемпионского поведения

Сам Бобровский, напротив, прожил этот плей-офф на исключительном спокойствии. Хлебнуть водички после очередного грандиозного спасения, слегка улыбнуться сквозь маску после финальной сирены и ответить дежурными словами на дежурные вопросы журналистов – он не потратил ни грамма лишней энергии и даже после замены в четвертой игре не проявил негативных эмоций.

Североамериканские спортсмены чаще остальных слов используют «consistent» – что-то вроде «последовательный», «выдержанный». И трудно найти человека, который бы лучше Бобровского подошел под это определение.

После сухаря в финале команда предсказуемо назвала его лучшим игроком матча. Пока Владимир Тарасенко улыбался , на лице Сергея не дрогнул ни один мускул. «Хороший старт, парни, хорошая победа. Давайте перезагрузимся и сделаем это еще раз», – негромко сказал Бобровский под аккомпанемент всеобщего улюлюканья.

С той же невозмутимостью вратарь сделал два шага к стенду с победными шайбами и прикрепил еще одну на нужное место. Ни сжатых кулачков, ни мотивационных речей, ни крика – Бобровский не воспроизвел ни одного типичного ритуала для лучшего игрока матча.

#6 – боролся даже без шлема

Зато на льду Сергей оставил всего себя. Момент, после которого можно было ставить на «Флориду» машину, случился в первом матче с «Рейнджерс» (3:0). Бобровский отразил бросок головой, шлем слетел, но вратарь не выключился из борьбы – остался в стойке, глазами следил за шайбой и даже руки не поднял, как чаще всего бывает в подобных ситуациях.

К ставке можно было добавить квартиру, когда Бобровский повторил фокус! Во втором матче с «Эдмонтоном» от голкипера пострадал Маттиас Экхольм. Тогда Сергей не просто замер, а еще и перекатился к штанге – настолько он хотел этот кубок.

#7 – собрался после трех поражений подряд

И главное – после провала, после трех поражений подряд, после замены в четвертом матче Бобровский нашел силы, чтобы подняться. Макдэвид дал «Эдмонтону» рывок (чего стоят два его матча с 4 очками), но растворился в седьмой игре, когда на кону стояло все. Бобровский в решающий момент не дрогнул – возможно, это не самое яркое достижение в его жизни. Но самое важное!

Фото: East News /AP Photo/Wilfredo Lee