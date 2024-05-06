«Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез

Репортаж Егора Бульчука.

«Россия 25» победила сборную Беларуси (4:0). Матч прошел в Омске при аншлаге – 12 011 зрителей. Внимание объяснимо: сборная впервые приехала в родной город «Авангарда».

На раскатке Ротенберг обстучал клюшкой стекла омской арены

В полдень российская команда провела 20-минутную раскатку. Экс-игроки «Авангарда» Сергей Толчинский и Арсений Грицюк, а также несколько их партнеров вышли в первой группе и пробыли на льду чуть дольше.

Когда подтянулись остальные, настроение осталось рабочим. Участники процесса почти не общались друг с другом. Главный тренер Роман Ротенберг свистел в свисток, обозначая старт и финиш упражнений. Четыре раза за тренировку он подал этот сигнал другим способом – постучал клюшкой по стеклу.

Регулярный диалог шел только между вратарями и их тренерами – Юрием Ключниковым и Максимом Соколовым. А всего на льду было 8 тренеров — немногим меньше, чем хоккеистов.

Соколов, звезда чемпионского «Авангарда»-2004, вместе с Никитой Серебряковым покинули лед последними. За пару минут до них ушел Ротенберг. Прежде он сам недолго повозился с шайбой.

Задний фон на скамейке запасных, через которую Ротенберг ушел в раздевалку, обклеили баннером с множественными надписями «Красная машина». Но в остальном внутреннее убранство арены почти не изменилось после плей-офф КХЛ. Разве что в фан-шопах обустроили уголки с атрибутикой сборной.

«Мне тренер наш не нравится – у него никаких результатов в КХЛ». За кого болели омичи

Яснее отличия прослеживались во внешнем виде посетителей. Болельщиков в экипировке сборной пришло немало; среди них выделялись несколько человек в потертых джерси сборной с фамилиями легенд «Авангарда» – Антона Курьянова и Александра Пережогина. Но – что дешевле, а потому естественнее – чаще встречались шарфики, кепки и флаги.

Зрителей в форме омского клуба было больше. Один из них признался, что болеет за белорусов. «Мне тренер наш не нравится. Потому что у него никаких результатов в КХЛ нет. Тем более – состав: где наши омичи? Трое было в расширенном, а сейчас никого. Будем за Мартынова [нападающий «Авангарда»] болеть – он за Беларусь».

В расширенном составе «России 25» числились трое партнеров Мартынова – защитники Шарипзянов, Чистяков и Гуляев, но к играм не осталось ни одного. На пресс-конференции Ротенберг объяснил отсутствие игроков травмами.

Другая группа болельщиков – за матчами «Авангарда» они постоянно следят с фанатки – нашла выход и болела в первую очередь за бывших игроков омского клуба. «Мы за Россию! Наши бывшие люди там до сих пор есть», – сказала женщина, поглаживая фото Сергея Толчинского на футболке.

«Какая нам разница – СКА или не СКА. Россия – она и в Африке Россия, – добавила ее подруга. – Для нас матчи сборной имеют особое значение. И неважно – кто там».

Пожалуй, самый необычный человек на стадионе – девушка в джерси «Сибири»:

– Только не говорите, что вы специально приехали из Новосибирска… – Так и есть. Конечно, мы в первую очередь поддерживаем Максима Сушко [нападающий «Сибири» и сборной Беларуси], но мы все-таки патриоты своей страны – мы за Россию. Сам статус – сборной России – это очень важно.

– Как чувствует себя болельщик команды, которую возглавляет Роман Ротенберг? – Без комментариев (смеется). Ну надавили на больное! Мы безумно рады, что в плей-офф им [СКА] показали, что они не самые сильные.

Третьяк радовался как ребенок

В чаше стадиона – обстановка интересной, но все же товарищеской игры. С одной стороны, трибуны заполнили на 100%; с другой – они были гораздо тише, чем в присутствии родной команды. Стадион постоянно замолкал и не оживлялся, пока не слышал импульсов от фанатки. Ее представители не в полном составе сменили джерси «Авангарда» на ярко красные футболки, но на гимне во весь сектор растянули триколор.

Первый бурный и всеобщий позыв – реакция на гол Арсения Грицюка. В феврале он забил в Омске за СКА – и был беспощадно освистан. А перед игрой с белорусами надеялся на более теплый прием – и не обманулся.

Возможно, общественное внимание усыпила предматчевая шоу-программа. Диктор с гордостью заявил, что за время отстранения Россия победила Беларусь в 8 из 10 матчей. Затем пришедшим рассказали историю команды «Россия 25», проиллюстрировав нарезкой голов на медиакубе.

Торжественные речи тоже не способствовали качественному разогреву. К арене обратились сразу трое: губернатор Омской области Виталий Хоценко, президент ФХР Владислав Третьяк и его белорусский коллега Александр Богданович. Тирада растянулась на 6 минут. Первый ярус, ожидая не прозу, а поэзию (гимнов) встал – так и прослушал монологи.

Весь матч в этом положении провел единственный белорусский островок на арене – ложа с официальной делегацией.

Даже после четвертой пропущенной шайбы гости из ложи не слишком расстроились. Степень их печали соответствовала степени радости хозяев. Фан-сектор настойчиво пытался создать волну, но дальше чем на два сектора она не распространилась.

Третьяк все равно был доволен. «Я сейчас сижу и как ребенок радуюсь, – поделился он с журналистами в перерыве. – То, что я сегодня вижу, раньше видел только в Канаде».

Не все выдержали накал такого противостояния. На последних минутах зрители стали расходиться, пока в паузах раз за разом крутили одну и ту же песню: «Россия – от Волги и до Енисея» группы ЛЮБЭ.

Они не услышали, как после финальной сирены диктор еще раз представил все титулы Хоценко, Третьяка и Богдановича. Чиновники вручили призы лучшим игрокам матча.

Ротенберг начал пресс-конференцию с благодарности болельщикам – отметил особую энергетику. «Честно – до слез как люди болеют, непередаваемое ощущение. Такого на клубном уровне не может быть, только на уровне сборной могут быть такие эмоции».

Без негатива тренер не обошелся: «Сегодняшняя атмосфера – лучше, чем в Канаде, потому что люди душой болеют. Лучше, чем на МЧМ – я там был. Лучше, чем на Кубке мира – мы были в Торонто в 2016-м».

Следующий «привет» заграницу Ротенберг передал так: «Поверьте мне, наши «друзья», которые нас не пускают на чемпионаты мира и Олимпиаду, смотрят наши матчи. И мы должны делом доказать, что мы достойны играть на этих турнирах».

При этом тренер связал победу с политикой. «В преддверии инаугурации президента нам важно было победить».

Следующий матч «Россия 25» проведет 9 мая в Туле.

Фото: fhr.ru