«Вашингтон» – все. Овечкин сыграл худший плей-офф в жизни

А Панарин идет за Кубком?

«Вашингтон» стал первой командой НХЛ, вылетевшей из плей-офф. «Кэпиталс» уступили «Рейнджерс» – 2:4 в четвертом матче и 0-4 в серии. Это первый и единственный свип в стартовом раунде.

Победный гол в серии – у Панарина. Но его игра далека от идеала

Последний хайлайт Александра Овечкина в сезоне – рукопожатие с Артемием Панариным. Российские форварды похлопали друг по другу, а Ови произнес краткую (напутственную?) речь.

Формально именно Панарин окончательно приговорил «Вашингтон». На 43-й минуте нападающий забил победный гол – реализовал большинство, неожиданно выскочив из-за ворот. Неудачно сгруппировался Чарли Линдгрен – прежде чем оказаться в сетке, шайба стукнулась о его клюшку и руку.

Еще одно результативное действие Панарин произвел за 15 секунд до конца первого периода – сделал вторую передачу на гол Винсента Трочека.

Несмотря на коллективный успех, Артемий провел серию блекло: 2+1 по сумме первого и четвертого матчей, а во втором и третьем – по нулям. Это уже лучше, чем в прошлом сезоне (2 паса за 7 матчей), но согласуется с его карьерной статистикой: в регулярке форвард эффективнее, чем в плей-офф – 1,16 балла в среднем за матч против 0,8.

Неофициальным MVP серии оказался игрок, который исполнил диспетчерские функции вместо Панарина: шведский нападающий Мика Зибанежад сделал 6 ассистов, два из них – в четвертой игре.

«Вашингтон» подвели травмы защитников (и сами защитники тоже)

«Рейнджерс» впервые за 17 лет всухую выиграл серию, а «Вашингтон» впервые за 13 – всухую проиграл. В 2011-м «Кэпиталс» были так же жестоко биты «Тампой».

Искать повод для радости в более актуальной статистике – плохая идея. «Вашингтон» уступил все 5 серий после чемпионства-2018, причем только одна из них (с «Каролиной» в 2019-м) дожила до седьмого матча.

Александр Овечкин впервые в карьере закончил серию без очков. В четвертой игре он даже не нанес ни одного броска в створ, а всего за серию попал во вратаря 6 раз. И это еще один его личный антирекорд – предыдущий худший результат в три раза выше (17).

В первом периоде Овечкин провел на льду 3,5 минуты – меньше любого другого полевого игрока в заявке. В следующих отрезках айстайм Ови увеличился и за весь матч составил 15,5 минуты.

Одна из причин выноса «Вашингтона» – критические проблемы с защитниками. Перед плей-офф «Кэпиталс» потеряли Ника Дженсена, а во время – еще трех его коллег: Винсента Иорио, Расмуса Сандина и Тревора ван Римсдайка.

Сандин и Дженсен вернулись на четвертый матч, когда лечиться было уже некогда. Но – ирония судьбы – их ошибки оказались голевыми. На старте Дженсен по необъяснимой причине повез шайбу через дальний пятак, а Сандин за 3 минуты до конца удалился и забрал у команды время на финальный штурм.

Но, кажется, и со здоровой обороной у «Кэпиталс» не было шансов продлить сезон – нью-йоркцы из другой весовой категории.

«Рейнджерс», первый участник второго раунда плей-офф, застыл в ожидании. Команда Питера Лавиолетта встретится с победителем в паре «Каролина» – «Айлендерс». Впереди в этом противостоянии «Харрикейнс» (3-1). Пятый матч серии пройдет в среду, 1 мая. Стартовое вбрасывание – в 2:30 по московскому времени.

Фото: East News /SCOTT TAETSCH/Getty AFP, AP Photo/Tom Brenner