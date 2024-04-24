От драки за «Ижсталь» до Кубка Гагарина. Как Андрей Разин вырос из хулигана в лучшего тренера России

За 10 лет.

Андрей Разин – главная сенсация сезона КХЛ. Не сконструированная им «Магнитка», а он сам, лично.

Разин удивил не только «Локомотив», но и экспертов хоккея. 10 лет назад с голым торсом он дрался на льду, а провинившихся игроков заставлял тренироваться в розовых майках. Сейчас Разин – тренер-чемпион, который взял титул благодаря спокойствию – весь год сохраняя его внутри себя и распыляя по командной раздевалке.

Как тренер к этому пришел?

Шаг 1. Звездный форвард «Металлурга»

Разин – воспитанник тольяттинской школы и профессиональную карьеру запустил дома. В «Ладе» провел 36 матчей за два сезона – игрока основы в нем не видели и часто отправляли в запас или нижние лиги. В конце концов, как говорит сам Разин, его «отчислили».

Гораздо более прочная связь, чем с родным клубом, установилась у Разина с «Металлургом». Причем она прослеживается даже на символическом уровне. Первую шайбу на взрослом уровне Разин забросил именно «Магнитке», еще и в Магнитогорске. «Я бросил, Боря Тортунов практически отбил, она у него за спиной упала, и он развернулся и блином добил ее», – вспоминал Разин.

Через 9 месяцев целью центрфорварда стали противоположные ворота – он перешел из «Лады» в «Металлург», где впоследствии и заработал основной игровой капитал.

Разин отыграл в Магнитогорске 7,5 лет – больше, чем в любом другом клубе, хотя поначалу все было непросто. Первый сезон в «Магнитке» он закончил с показателем в пол-очка за игру, а во втором выпал из состава и отправился в самарский ЦСК ВВС.

Еще через год Разин вернулся в Магнитогорск и вскоре обнаружил себя настоящей звездой. Их тройка с Александром Гольцем и Равилем Гусмановым стала самым опасным оружием «Металлурга». Во многом благодаря ему команда дважды выиграла Евролигу (Разин оформил дубль в одном из финалов) и два раза за три года взяла чемпионат России.

В 2001 году Разин дебютировал на чемпионате мира. В сборной он набрал 7 очков в 7 матчах, а на закрытии сезона был признан лучшим игроком страны. И неожиданно переехал – в московское «Динамо».

«В Магнитогорске меня устраивало все, кроме климатических условий – они не подходили семье, – рассказывал форвард сразу после трансфера. – И в последние четыре года из семи, проведенных в «Металлурге», стоило закончиться сезону, как я собирался уходить. Но в итоге каждый раз оставался. Особенно решительным был мой настрой год назад. После поражения в решающем матче полуфинальной серии в Казани я сразу приехал в Тольятти и, можно сказать, на коленях просил взять меня в «Ладу».

В «Динамо» Разин с одной стороны подтвердил уровень (47 очков в первом сезоне и 41 во втором); с другой – установил личный антирекорд по штрафным минутам: 96 за регулярку – вполне тафгайский показатель.

Статистически лучший сезон Разин сыграл за ЦСКА – в 2003-2004 гг: набрал 53 (10+43) очка в 57 матчах. Следующий год нападающий начал в «Авангарде», куда его звал лично главный тренер Валерий Белоусов, а закончил в «Магнитке».

В Омске Разина преследовали травмы – от сильного ушиба ноги до перелома руки. На вопросы о том, почему сотрудничество с «Авангардом» ограничилось 30 играми, Разин отвечал противоречиво. Вот его первая версия: «Одной-единственной причины нет, а главная – во мне самом. В том, что я не показывал тот результат, которого от меня ждали». А вот другая: «Мы играли с Новокузнецком. После второго периода меня и Кривокрасова посадили на лавку. Сказали, что мы можем раздеваться. А сразу после окончания игры сообщили, что мы выставлены на трансфер. <...> Я, признаться, все это время еще был просто в шоке. Попросил пару дней, чтобы прийти в себя. И через два дня сказал – в «Магнитку», так в «Магнитку».

Но и там не сложилось. За 32 матча Разин забросил 5 шайб и летом искал работу уже во второй российской лиге. Последние матчи в карьере он провел в воскресенском «Химике».

Шаг 2. Скандал в детской школе ЦСКА (с внуком Смородской?)

Почти тут же Разин начал новую карьеру – тренерскую, причем использовал для этого не российский, а североамериканский образец. Вместо того, чтобы напроситься в клуб КХЛ, Разин взялся за детскую команду – и не в России, а в Словакии. Тренер два года работал с 14-16-летними подростками, а затем еще немного – с юниорским клубом «Нитры».

«В России у меня не нашлось связей, позволяющих пробиться в тренеры, а в Словакии – нашлись, – говорил Разин. – Предложили, я ответил: «Почему бы нет?»

Увлекшись и набравшись опыта, Разин перешел в школу ЦСКА – и сразу упал по возрастной шкале: ему досталась команда 6-7-леток. «Я просто не мог отказать, ведь не понаслышке знал ужасное состояние, в котором находится детский хоккей. Когда сам был профессионалом, не думал, что буду работать детским тренером – но, когда стал им, отдавал работе все силы. А не получал ни денег, ни славы…»

Трехлетний отрезок в ЦСКА закончился скандалом. «Директор, один великий советский хоккеист сказал: «Увольняйся, или будет хуже». Я не стал дожидаться худшего, собрал вещи и ушел. Меня обвиняли в том, что я поставил ребенка в ворота без формы и бросал в него шайбу, – говорил Разин. – Было видео моментов, но директор и замдиректора во всеуслышание в интервью заявляли обратное».

По слухам, тем самым ребенком в воротах был внук Ольги Смородской – она работала в большом ЦСКА до того, как взять в управление футбольный «Локомотив».

В позапрошлом году Разин рассказал чуть больше: «Дали пинка – это еще мягко сказано. Что имел в виду директор, я не знаю. Но я подумал, может, тюрьма? Это было связано не со спортивными результатами, а с родителями, бабушками, дедушками – высокопоставленными людьми, чьи дети не были на ведущих ролях. Я не мог поднять их, но я старался, я был для всех детей одинаковым».

Шаг 3. Неблагодарный агентский труд

В поисках себя Разин купил агентскую лицензию и немного работал представителем игроков. Об этой профессии он тоже сохранил не лучшие воспоминания: «У меня было много ребят, которых я брал, в которых вкладывал, – рассказывал Разин в августе 2022-го. – Покупал коньки, клюшки, решал жилищные проблемы, переночевать, гостиницу найти. А потом многие ребята уходили к более маститым агентам. И в основном-то этот круг не изменился, они и сейчас работают. Ну это бизнес, я понимаю, это как или тебя обманули, или ты кого-то обманул. Это нормальный бизнес, есть такие реалии, и их надо принять, здесь ничего не сделаешь».

Самым весомым агентским достижением Разин называл историю преодоления Дениса Мосалева – двукратного обладателя Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». «Он не подходил в Ангарске, Перми, других городах. Но я видел в нем хоккеиста. Уговаривал руководителей ХК МВД, потом «Динамо» сначала взять его, потом оставить. Считаю, что я ему помог, вложил свои силы не зря. Как минимум одного хоккеиста для страны сохранил».

Шаг 4. «Жопа» в саратовском «Кристалле»

Осенью 2012-го Разин стал главным тренером команды ВХЛ – саратовского «Кристалла». Сейчас он вспоминает об этом периоде жизни без ностальгии: «Тревожно мне было, когда я работал в Саратове. И вот из этой жопы надо было вылезти. А сейчас я играю в финале, и мне весело».

Разин вылез из «Кристалла» через полгода после того, как залез. Тренер приподнял «Кристалл»: с последнего, 27-го, места в предыдущем сезоне команда добралась до 21-го. В саратовской прессе тогда отмечали, что Разин наладил игру в большинстве и обороне, но отравил атмосферу в раздевалке и запросил повышение в зарплате.

Вероятно, публикации – ответ на руководителей на откровенные заявления Разина в прессе. Он открыто критиковал игроков. Вот пример: «Есть ребята, которые близко не соответствуют уровню ВХЛ, – оценивал он игроков «Кристалла». – Некоторым, находящимся в команде мастеров, нельзя ни бегать, ни прыгать, ни кататься. Больше пяти человек – из ночной лиги, от них хочется поскорей избавиться. Это грубо, но это – спорт».

Шаг 5. Драка в Ижевске и серебро ВХЛ с «Ижсталью»

Следующие 8 месяцев Разин провел без работы – пока не дождался приглашения из «Ижстали». Самый обсуждаемый эпизод там – драка с тренером соперников в третьем матче полуфинальной серии. При счете 2:0 в пользу ТХК Разин сцепился с Алексеем Ждахиным – все произошло на скамейке, прямо на глазах у главного арбитра. Тут же к потасовке подключились игроки, а тренеры оказались в центре противостояния. Разин вышел оттуда без пиджака и даже без рубашки.

Обоих главных тренеров удалили до конца матча, игру приостановили, а после ее возобновления «Ижсталь» сравняла счет и вырвала победу в овертайме. «В хоккее случается всякое, – объяснил Разин. – Произошел инцидент, в котором я не мог не поучаствовать. Я никого не бил, и если у вас есть видео, у вас есть возможность в этом убедиться. До конца верил в свою команду и очень рад, что мы в этом матче смогли добиться такой непростой победы».

Бой затмил достижение Разина – «Ижсталь» впервые добралась до финала Кубка Братины.

В 2022-м Разин рассказывал: «Когда я сидел в тренерской после драки, думал, что все, конец моей карьере». Но вышло наоборот: по словам Разина, именно драка заставила руководство «Автомобилиста» обратиться к его услугам – президент клуба искал неравнодушного тренера.

Шаг 6. Розовые майки в «Автомобилисте»

Но в Екатеринбурге эмоции тренеру скорее мешали. Запомнился воспитательный метод Разина – на тренировках он выдавал розовые джерси с фамилиями Пенкина, Джигурды или Бориса Моисеева тем игрокам, кто уклонились от шайбы или лениво выполнили упражнение.

«Эту розовую майку надо заслужить. То есть надо не один раз «накосячить». Сначала тебе предупреждение выносится, потом еще одно, и только потом уже получаешь майку», – рассказывал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Тренер и команда заключили пари: если попадут в плей-офф – Разин проведет тренировку в розовом пиджаке. Он сдержал обещание и подарил хоккейному миру несколько странных фотографий.

Но глобально резкий педагогический прием не помог Разину – команда вылетела уже в первом раунде (конечно, от «Магнитки» – 2-4 в серии).

Через два месяца после старта следующего сезона Разина отправили в отставку. Незадолго до этого он публично атаковал руководство: обвинил в безразличии к команде и заявил, что «устал заставлять работников клуба работать».

Шаг 7. Понижение до тренера-консультанта в Словакии

Несмотря на неоднозначное резюме, Разин сохранил место в КХЛ, хотя и ушел на понижение – в «Югру». Там тренер отработал один сезон – не попал в плей-офф, а в регулярке потерпел 34 поражения при 18 победах.

После Разин получил должность тренера-консультанта команды «Попрад» из чемпионата Словакии. «Конечно, россияне мечтают играть в КХЛ, но не у всех есть такая возможность. Моя цель будет заключаться в том, чтобы дать им возможность попробовать себя в «Попраде». Особенно важным мне кажется приглашение молодых хоккеистов», – формулировал цели Разин.

Шаг 8. Две недели в «Адмирале»

Драка тренеров и розовые пиджаки – это, конечно, необычно и даже дико, но самым странным пунктом в биографии Разин обязан «Адмиралу». Следите за календарем: 28 декабря 2017-го его назначили главным тренером команды, а 14 января 2018-го – уволили. На этом отрезке команда победила в трех матчах из пяти.

Как и всегда случалось с Разиным, обстоятельства ухода были неоднозначными. Гендиректор клуба Сергей Сошников переложил ответственность на тренера: «С Разиным не договорились. Долго шли переговоры. Даже не переговоры, а он некомфортно себя чувствовал из-за перемены часового пояса, насколько я понял».

Сам Разин описал причины подробнее. «Я подписал контракт до Нового года, а после меня заставляли подписать обычный трудовой договор, на что я не согласился. <...> Так получается, тебя в любой момент могут взять и выгнать».

Шаг 9. Вся власть над «Северсталью»

Череповец – первое место, где всерьез доверились Разину-тренеру. В 2018 году он возглавил «Северсталь». Дебют получился неудачным: команда не вышла в плей-офф, оставшись десятой на Западе.

На фоне поражения по анонимным телеграм-каналам расползалось открытое письмо – якобы от имени игроков. В публикации утверждалось, что больше трети хоккеистов хотят покинуть команду – из-за «атмосферы оскорблений и унижений».

Заявление оказалось вбросом – все лидеры остались, зато из Череповца уехал генменеджер Михаил Щедрин. Похоже, публикация стала последним этапом аппаратной борьбы.

Разин вышел из нее абсолютным победителем – не только остался тренером, но и заменил Щедрина на посту генменеджера. Маневренность Разина на рынке ограничивал бюджет: при нем зарплатный фонд соответствовал «полу» (315 млн руб) – тратить еще меньше запрещал регламент.

В таких условиях Разин искал незамеченные таланты среди молодежи, но иногда играл и по-крупному. Его лучшая сделка – обмен Владислава Подъяпольского в СКА сразу на трех игроков: Александра Самонова, Даниила Пыленкова и Илью Иванцова.

Самонов провел в «Северстали» лучший сезон в карьере, а Пыленков удачно справился с ролью защитника первой пары. Оба внесли значительный вклад в успех прошлогодней «Северстали» – команда утащила серию с ЦСКА в седьмой матч, но проиграла, ведя в первом периоде 2:0. После ухода Разина на повышение ушли и Самонов, и Пыленков. Зато Иванцов по-прежнему приносит пользу Череповцу: в этом сезоне 21-летний нападающий совершил резкий скачок и набрал 35 очков.

Совмещая две должности, Разин еще и вел телеграм-канал: рассказывал о работе тренера и жизни команды, комментировал результаты и даже общался с болельщиками в комментариях. По ходу прошлого сезона тренер удалил канал.

«Я открывал его, чтобы отвечать «доброжелателям», – объяснял Разин. – Что-то показать, приоткрыть интересное. Канал мне не мешал, но ассоциироваться с блогером не хотелось – лучше уж просто быть тренером».

С «доброжелателями» дискутировала и жена Разина. Главный защитник тренера в публичном поле, он не стеснялась в выражениях. Вот лишь несколько: «Фу, лошара», «Какая нахрен разница, кто тебе ответ пишет?», «Мой лысый – шикарный тренер».

Медиаактивность, кажется, не помешала Разину. За 5 лет при нем «Северсталь» трижды выходила в плей-офф. Через два дня после вылета от ЦСКА он объявил об отставке: «Я считаю, что на данном этапе исчерпал себя в «Северстали» <...> Хочется прогрессировать в результатах и как тренеру, хочется перейти на новый уровень, попробовать себя в другом клубе».

Шаг десятый – чемпионский

Летом Разин в четвертый раз в жизни вернулся в «Металлург» – теперь в роли главного тренера. В августе на презентации команды перед магнитогорскими болельщиками он высказался очень просто: «Сами видите, сколько в этом сезоне будет новичков. Поэтому приходите на хоккей. Я не буду обещать вам Кубок Гагарина, мы к этому будем стремиться, мы все для этого сделаем. Но я могу пообещать точно, что на площадке не будет равнодушных хоккеистов. Каждую игру мы будем биться за клуб, за город, за комбинат, за каждого болельщика».

Не обманул.

Фото: РИА Новости /Александр Поляков, Владимир Федоренко, Сергей Бобылев; ПРЕСС-СЛУЖБА ТХК (ТВЕРЬ); hcadmiral.ru ; hc-avto.ru