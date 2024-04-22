Панарин и «Рейнджерс» развалили «Вашингтон» за 2 минуты. Помогли судьи?
Овечкин недоволен.
В плей-офф НХЛ – по-прежнему без сенсаций. «Вашингтон» ничем не удивил «Рейнджерс» и вчистую проиграл первый матч серии – 1:4.
Ньюйоркцы сделали результат на старте второго периода – забросили три шайбы за 126 секунд. Невероятно, но факт: счет открыл Мэтт Ремпе. 21-летний тафгай стал первым игроком «Рейнджерс» с 2011 года, который забил в своей дебютной игре плей-офф.
Причем Мэтт не просто воспользовался случайностью – напротив, оказался архитектором результативной атаки: разогнал ее, грамотно открылся на пятаке и точно бросил. Первая реакция Ремпе на успех – покерфейс прожженного снайпера. Но уже на скамейке он, похоже, осознал всю грандиозность ситуации.
Ремпе забил второй гол в карьере (первый случился два месяца назад – с подставления). Он провел на льду 8,5 минут – лишь однажды за 17 матчей регулярки было больше.
В следующей смене обязанности Ремпе исполнил Алексис Лафреньер. Первый номер драфта-2020 на совесть отработал в форчеке, отобрал шайбу с помощью силового приема и вывел Трочека с Панариным на одного обороняющегося. Бросал Артемий – причем, кажется, не напрягаясь.
21-летний защитник Винсент Иорио, пострадавший от рук Лафреньера, так и не восстановился после столкновения. Он с трудом добрался до лавки и больше на площадку не выходил. С приближенных ракурсов эпизод даже выглядел болезненно:
«Момент на грани удаления, – оценил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. – Иорио – молодой игрок, я волнуюсь за него. Он поставил себя в трудное положение – наверное, ему следовало раньше избавиться от шайбы».
Еще через две минуты к судьям появился новый вопрос. «Рейнджерс» выиграли спорное вбрасывание в чужой зоне. Сразу после единоборства на точке Ремпе врезал локтем Беку Маленстину, а мгновение спустя Джимми Веси положил шайбу в сетку – 3:0.
Арбитры пересмотрели эпизод, но не обнаружили криминальный подтекст в действиях Ремпе и оставили взятие ворот в силе. Защитник «Кэпиталс» Джон Карлсон не согласился и агрессивно высказал судьям недовольство. В третьем периоде негодовал уже Овечкин. На 52-й минуте нападающий упал после финта перед Адамом Фоксом.
Капитан «Вашингтона» посчитал, что защитник поставил подножку – в паузе Ови с раздражением открыл дверь на скамейку, а затем выругался.
У Александра есть все основания возмутиться и работой команды. «Вашингтон» нанес всего 21 бросок по воротам, большинство из них – с дальней дистанции. Сам Ови ни разу не попал в створ. За 148 матчей плей-офф такое случалось с ним только четыре раза.
На публике Алекс источает спокойствие: «Мы все понимаем, что идет плей-офф. Всем в команде нужно играть намного лучше. Забудем эту игру и пойдем дальше».
Насколько длинным окажется путь?
Первый раунд
Счет в серии: 1-0
Маленстин вообще смех. Сам влетел в Ремпе, а потом обижается.
ИМХО, Ремпе конечно болван. Но, полезный для рейнджерс, пока, по крайней мере.
Лафренье вообще чисто сыграл, с Маленстином спорный момент, но не настолько чтобы кричать что судьи убили
Но тут нужно учитывать, что Леброну тогда было 33, и он тоже был машиной с поддержкой Кайри, Джей Ара и мазафакера Тимофея Мозгова. Увы у Вашика ничего из этого нет, кроме духа победителя у ОВИ и старичКОв.
Чет меня на баскет потянуло? Наверно я просто рад, что наконец-то настал ПО, поздравляю всех с этим событием, и пусть победит сильнейший!
такое впечатление было, что сразу дав WSH довольно левое большинство собирались его компенсировать таким же леваком для копов, что дальше и произошло. и еще раз произошло.
Лучшая команда регулярки не должна нуждаться в таком. Надеюсь Вашингтон оплеуху отработает и свою роль она сыграет.
Ну и да, Пача на бенч - вместо него Миро. Сразу плюс в энергии будет.
И пакмуверов надо бы вернуть, обоих. Вроде ж с командой уже, глядишь нескоро еще в ПО залезут.
Чтобы вы понимали, в 1-м периоде за зацеп или грубость могли дать (и давали) 2 минуты. Во 2 и 3-м периодах начался цирк, когда могли дать могли и не дать. И если в этом матче был бой не равных соперников, то вот когда пара равная получается, то судьи вносят огромный элемент рандома своими действиями. И это самое дурное. Что мне одновременно нравится в НХЛ и что я ненавижу.