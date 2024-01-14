Что за гол у Тарасенко – за 5 секунд до сирены! Смял соперника на пятаке 💪

Самый драматичный сюжет игрового дня в НХЛ: «Оттава» вырвала победу у «Сан-Хосе» за 4 секунды до окончания основного времени. Встреча завершилась со счетом 5:4.

Автор победного гола – Владимир Тарасенко. Шайба чрезвычайно удачно отскочила на него после броска Артема Зуба от синей линии. Тарасенко улучшил позицию благодаря атлетическим способностям – буквально отодвинул с пятака Джастина Бэйли.

Судьи пересмотрели эпизод на предмет помехи голкиперу – не нашли нарушений и засчитали взятие ворот. После того как один из арбитров огласил решение, Тарасенко засиял голливудской улыбкой. Кроме того, в активе Тарасенко – один ассист: своевременно накатил под щелчок Тома Шабо. 1+1 принесли российскому нападающему звание третьей звезды матча. Результативный всплеск Тарасенко произошел на фоне слухов о его обмене. В контракте форварда есть пункт о запрете на трейд. Но, как сообщали инсайдеры из Оттавы, клуб, возможно, попросит игрока о пересмотре этой части соглашения. «Обмен Тарасенко может состояться только с ведома самого Владимира», – заявил агент нападающего Алексей Дементьев. Вероятно, такой настрой означает, что Тарасенко готов на компромисс лишь в том случае, если его отправят в контендер. Действующий контракт Тарасенко истекает этим летом, зарплата игрока – $ 5 млн. За 36 матчей регулярного чемпионата Владимир набрал 28 (10+18) очков при среднем айстайме 16:09. Другому российскому представителю «Оттавы» обмен не грозит. Артем Зуб – один из ведущих защитников команды и в игре с «Сан-Хосе» подтвердил этот статус не только действиями в обороне. Зуб нанес 7 бросков – и три из них превратились для защитника в ассисты, а для его команды – в голы.

Впрочем, титул самого результативного игрока встречи достался нападающему «Сенаторз» Тиму Штюцле. Он четыре раз выступил в роли ассистента. «Оттава» вела 2:0 к первой половине стартового периода, но «Сан-Хосе» не сдался. На 26-й минуте «Шаркс» вышли в лидеры – 3:2. Камбэк запустил в том числе Александр Барабанов – отдал результативную передачу на Энтони Дюклера, который забил первый из трех ответных голов. Но с такой пассивной игрой в атаке у «Шаркс» не было шансов. «Сан-Хосе» нанес всего 18 бросков в створ за 60 минут, «Оттава» – в 2,2 раза больше (41). Еще до конца второго периода «Сенаторз» вновь вышли вперед – отличились Ткачак и Батерсон. За три минуты до финальной сирены Задина восстановил равенство, однако последнее слово осталось за Тарасенко.

Победа не исправила шаткое положение «Оттавы». Команда Тарасенко и Зуба по-прежнему замыкает таблицу Атлантического дивизиона. У «Сенаторз» на 3-5 игр меньше, чем у конкурентов, но даже от ближайшего из них («Баффало») – отставание солидное (10 очков). «Сан-Хосе» тоже нечем гордиться: «Шаркс» не просто безнадежно последние в Тихоокеанском дивизионе: у них худшая (и ужасная!) разница забитых и пропущенных шайб (-90).

Фото: East News /Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP