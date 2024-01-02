«Зимняя классика» в НХЛ: +4°C, трибуны на фоне небоскребов и наш игрок в костюме Элвиса

«Сиэтл» дома победил «Вегас» (3:0) в матче «Зимней классики». Правда, встреча прошла скорее при осенней погоде – температура воздуха прогрелась до +4 градусов, поэтому многие болельщики обошлись даже без шарфов, а самые разгоряченные оставили дома и куртки.

Игра состоялась на бейсбольном стадионе T-Mobile Park и собрала 47 313 зрителей – на 16% больше, чем две предыдущие первоянварские встречи. До аншлага не хватило 600 болельщиков. Устоял и рекорд «Зимней классики» – в 2014 году матч «Детройта» и «Торонто» в американском Анн-Арборе посетили 105 491 человек. В Сиэтле, несмотря на среднюю вместимость арены, с высоких мест было непросто понять, что происходит на льду.

Хотя и на нижних рядах основным приобретением болельщиков стало скорее ощущение особой атмосферы, а не зрелище.

Но с некоторых мест можно было одновременно оценить и хоккей, и масштаб события.

Часть зрителей получила бонус – потрясающий вид на небоскребы.

Те, кто добрались до стадиона заранее, увидели еще и проход команд к раздевалкам. Игроки «Сиэтла» подчеркнули портовый статус города и нарядились в моряков.

Игроки «Вегаса» появились перед публикой в культовых костюмах Элвиса Пресли. Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев вжился в образ.

На льду внешним видом выделялись только вратари – благодаря винтажной экипировке.

Полевые игроки «Сиэтла» показали, что крутые парни не смотрят на взрывы – через такие декорации они выходили на площадку.

Решительный настрой «Кракен» привел их к победе. «Сиэтл» забил по одной шайбе за период. Эели Толванен, автор первого и решающего гола , после финального свистка ставил рекорды по метанию сувенирной рыбы.

Но главный герой матча – вратарь Джоуи Даккор. Он оформил шатаут, отразив 35 бросков. 27-летний Даккор – первый голкипер в истории НХЛ, сыгравший на ноль в «Зимней классике». Лига по достоинству оценила достижение и вручила вратарю приз MVP игры.

Один из сэйвов Даккора выглядел фантастически – так он забрал гол у лучшего бомбардира «Вегаса» Джека Айкела:

Победа не только добавила «Сиэтлу» положительных упоминаний в соцсетях – «Кракен» обновили клубный рекорд по продолжительности серии с набранными очками до 9 матчей. На этом отрезке «Сиэтл» выиграл семь раз, еще дважды уступил за пределами основного времени. В последний раз команда Дэйва Хэкстола ушла со льда без очков 11 декабря – проиграла «Миннесоте» (0:3).

Этого рывка «Кракен» недостаточно, чтобы комфортно чувствовать себя в турнирной таблице. «Сиэтл» – четвертый в Тихоокеанском дивизионе, а «Вегас» – второй. Разница между соперниками внушительная – 10 очков.

Фото: AP Photo /Lindsey Wasson; Twitter/seattlekraken ; Instagram/vegasgoldenknights , seattlekraken