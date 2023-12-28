«Авангард» развалился после серии супертрансферов. 1:5 – от последней команды Востока

«Авангард» на выезде крупно уступил последней команде Востока – «Барысу» (1:5). До начала третьего периода сибиряки проигрывали с минимальным счетом, но затем их словно подменили – 4 пропущенные за 7 минут.

Внезапное и болезненное поражение случилось менее чем через сутки после дедлайна переходов в КХЛ. За два последних разрешенных регламентом дня Омск провернул три сделки: выкупил у «Сибири» Николая Прохоркина, у шведского «Давоса» – Томаша Юрчо, а также получил Дамир Жафярова через трехсторонний обмен с участием Игоря Гераськина.

На матч с «Барысом» вышел только один из новичков – Прохоркин занял место в центре второго звена между Иваном Игумновым и Иваном Николишиным. Если Прохоркин загадывал гол, то примета подвела: Николай нанес 4 броска в створ и собственноручно упустил самый реальный шанс – оказавшись прямо перед вратарем Эдди Паскуале, попал именно в него.

Юрчо присоединится к «Авангарду» только после нового года – сейчас доигрывает за «Давос» в Кубке Шпенглера. Дата дебюта Жафярова пока неизвестен. Кроме того, игру с «Барысом» пропустил один из двух лучших бомбардиров лиги – Владимир Ткачев (57 очков в 41 игре), он болеет.

Первый снайпер КХЛ Рид Буше остался без очков, хотя его настроение должно быть на высоте. Перед игрой «Авангард» продлил контракт с нападающим на один год. Его гарантированная зарплата в следующем сезоне составит около 95 млн рублей, а с учетом бонусов дойдет максимум до 136 млн.

Воротам «Барыса» Буше угрожал трижды – все тщетно. Единственный бросок «Авангарда», который достиг цели, исполнил Михаил Гуляев. Но есть нюанс: 18-летний защитник отличился за три минуты до финальной сирены, когда все уже было ясно. За «Барыс», напротив, забивали игроки, от которых этого не особенно ждешь. Счет открыл Даниил Апальков – нападающий страдал игровой зависимостью, пропустил прошлый сезон, а нынешний начал в «Сарыарке» из чемпионата Казахстана.

Позднее третий гол в сезоне оформил Алихан Омирбеков – в стиле Новака Джоковича переправил шайбу в сетку. Обратим внимание на передачу Алихана Асетова – между ног и по скачущей шайбе.

«Авангард» до последнего верил в чудо и снял вратаря при 0:4, но вскоре получил еще и в пустые. За 15 минут до финиша омичи заменили Андрея Мишурова на Павла Хомченко. Экс-голкипер «Адмирала» дебютировал за новую команду. Второй матч в КХЛ провел 17-летний защитник Тимур Кол – правда, его айстайм ограничился тремя минутами.

«В целом мы вообще всю игру достаточно плохо отыграли», – резюмировал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в эфире «КХЛ ТВ». У его визави Олега Болякина была только одна причина для разочарования: «Немного огорчило, что Эдику [Эдди Паскуале] не дали сыграть на ноль».

Сенсация незначительно повлияла на турнирные расклады. «Барыс» остался на дне Восточной конференции – уступает два очка «Адмиралу», сыграв на два матча больше. «Авангард» – по-прежнему второй, но имеет одну игру в запасе перед лидирующим «Металлургом».

Фото: ХК «Авангард» Омск