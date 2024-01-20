В каких городах России родилось больше всего хоккеистов? Исследование Sports.ru

В России наличие местных хоккеистов очень важно для команд и болельщиков, а руководители клубов КХЛ нередко ставят перед тренерами задачу – развивать молодежь. Большие регионы в последнее время решают этот вопрос на более высоком уровне – через создание академий, где парни не только играют в хоккей, но и живут и учатся. Такие академии есть в Казани, Омске, Челябинске; к строительству готовятся в Магнитогорске.

Мы посчитали, какие города воспитали больше всех профессиональных игроков.

Понятие воспитанника в хоккее субъективно. Игроки активно меняют клубы еще до совершеннолетия

Зачастую клубы считают своими воспитанниками тех, кто попал в их систему до совершеннолетия. И абсолютно безразлично, как долго игроки там находились.

Выразительный пример – отношение «Авангарда» к Михаилу Гуляеву. В октябре омский клуб переподписал 18-летнего защитника, и комментарий генерального менеджера Антона Курьянова содержал в том числе такую фразу: «Надеемся, пример Михаила станет стимулом для других наших воспитанников».

При этом Гуляев родился в Новосибирске и до 14,5 лет занимался в школе «Сибири». Матчи с новосибирским клубом он называет «делом принципа», а на прямой вопрос, кто его воспитал, четкого ответа не дает : «Понятно, что довели до взрослого хоккея меня в Омске, но на коньки отец ставил в Новосибирске. Так что начало было положено там. Но в родном городе мне не дали то, что дали здесь – возможность играть в главной команде. Поэтому благодарен обоим городам». Сейчас в молодежке «Авангарда» – «Омских Ястребах» – новосибирцев почти столько же, сколько омичей: 5 против 6. Двое из них (Денис Малов и Данил Суслов) переехали вместе с Гуляевым; трое – чуть позже, в середине 2020-го.

Еще одна иллюстрация – история другого игрока, вышедшего на профессиональный уровень через «Авангард». Егор Чинахов родился в Омске, а шайбой увлекся в Перми, где выступал его отец – тоже хоккеист. В 10 лет Егор вернулся в Омск, а в 12 снова уехал – в Ханты-Мансийск вслед за проверенным тренером. Через год форвард опять оказался в системе «Авангарда» – на этот раз не выпадал из нее вплоть до дебюта в КХЛ.

В КХЛ больше всего москвичей. Рядом два региона, остальные сильно отстают

Место рождения игрока не формальность. Если хоккеисты переезжают в школьном возрасте, то, как правило, не ранее 11-12 лет и по приглашению или через просмотр. Чтобы добиться этого, нужно лучше других проявлять хоккейные навыки, а ими овладевают именно в родных городах. Так что далее будем говорить именно про уроженцев.

Хоккейная география России не обширна – в стране всего 24 города, откуда вышли более 5 игроков КХЛ. В топ-13 – только те города, где есть команда КХЛ.

Почти треть от всех российских хоккеистов приходится на Москву, Челябинск и Ярославль. Как минимум один игрок из Москвы есть во всех командах КХЛ, даже иностранных. Экспансия Челябинска и Ярославля затронула больше половины клубов.

Там, где сложилась успешная система подготовки, нет необходимости искать игроков на стороне. В челябинской команде МХЛ «Белые Медведи» – 26 местных, почти вдвое больше, чем приезжих. Другой индикатор – число игроков, на которых заведен профайл на сайте Elite Prospects, это регулярно обновляемая и самая большая в мире база данных о хоккее. Здесь есть информация не только о звездах, но и о тех, кто рано закончил или выступал в низших лигах.

При взгляде на российский сектор Elite Prospects бросается в глаза особая роль Челябинска. На количество игроков в первую очередь влияет численность населения, но позиции этого уральского города в два раза крепче, чем у более крупных Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

Значительная доля воспитанников у городов из середины списка – Ярославля, Тольятти и Новокузнецка, чье суммарное население чуть больше 1,5 млн человек. Из сюрпризов – Магнитогорск, уступающий Череповцу и Нижнекамску.

Больше всего местных игроков в «Тракторе», а «Авангард» хотел 13 воспитанников в основе, но провалился

В городах-лидеров из первых трех таблиц местные игроки – опора для клубов КХЛ. 15 игроков «Трактора», которые провели хотя бы одну игру в этом сезоне, – уроженцы Челябинской области. Почти такой же показатель у «Локомотива». С той лишь разницей, что 9 из 11 ярославцев играют в основе стабильно.

В топ-10 – все три столичные команды лиги и единственная подмосковная, хотя это не означает, что, например, московские игроки «Спартака» – воспитанники его школы. Например, Николай Голдобин до 9 лет выступал за московских «Белых медведей», по юношам играл за ЦСКА и «Крылья Советов», а в МХЛ зашел через «Русских Витязей» из Чехова.

Средний уровень держит «Салават Юлаев»; правда, из семи уфимцев только двое всегда в заявке – Алексей Василевский и Данила Алалыкин.

Обратная ситуация – в «Металлурге», где почти все местные игроки на виду: Егор Яковлев – капитан и ведущий защитник, Егор Коробкин – один из лучших чекеров лиги, а Роман Канцеров – восходящая звезда российской атаки, 44-й номер драфта НХЛ-2023.

Необычная ситуация в «Ак Барсе» – только один уроженец Казани среди полевых (Кирилл Петров). Трое других воспитанников – вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов и Артур Ахтямов. Четыре петербуржца в составе СКА – защитник Григорий Грязнов и нападающие Святослав Гребенщиков, Николай Поляков, Валентин Зыков. Это не ключевые хоккеисты в системе Романа Ротенберга – суммарно у них 12 голов за 4,5 месяца регулярки.

Чуть хуже показатель «Авангарда»: из трех омичей постоянно играет только один – зато какой! Это лучший бомбардир КХЛ Владимир Ткачев (57 очков в 41 матче).

При этом весной 2020 года «Авангард» ставил задачу – ввести в основу 13 воспитанников, «прошедших систему подготовки» клуба. Летом 2022-го Александр Крылов, тогдашний руководитель «Авангарда», опустил планку до 10 игроков. Но ни к первой, ни ко второй цели сибиряки даже не приблизились. Формально Омск может назвать своими воспитанниками Александра Филатьева (оказался в системе клуба в 9 лет), Семена Чистякова (переехал из Уфы незадолго до 18-летия и сыграл за Омск во всей вертикали МХЛ – ВХЛ – КХЛ), а также Никиту Холодилина (переехал в 15 лет из «Югры»). Среди аутсайдеров – «Торпедо». Клуб налаживает приток молодежи из-за границ Нижнего Новгорода – в конце сентября подписал договор о сотрудничестве с молодежной командой «Хорс Подольск» и школой олимпийского резерва «Витязь». Исключение из КХЛ больно ударило по «Ладе». Многие молодые хоккеисты стремились в клубы, представленные в лиге, поэтому сейчас позиции тольяттинской команды выглядят слабо.

Клубы, в которых нет ни одного местного игрока, не имеют богатой хоккейной истории и в КХЛ появились относительно поздно: «Адмирал» вступил в лигу 10 лет назад, «Сочи» – 9. Южане создали детскую хоккейную школу только в июле 2019-го, первый набор – мальчики 2012-2013 годов рождения.

В ДЮСШ «Адмирала» до середины 2015 года работали всего 6 тренеров. «Хоккей для региона – штука новая», – объяснял тогда директор школы Сергей Филин.

Москва доминирует по количеству российских игроков в НХЛ

Путешествие по российской части НХЛ выведет на Москву и Челябинск как лидеров:

А что произойдет, если расширить хронологические рамки с одного сезона до всей истории?

Раньше на общем фоне выделялся Воскресенск, где воспитали Игоря Ларионова, Вячеслава Козлова, Андрея Маркова и Валерия Каменского.

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В целом список самых хоккейных городов страны с точки зрения воспитания игроков устойчив ко времени: сильные хоккеисты были в Москве и Челябинске столько, сколько эта игра существует в России.

Важнейший фактор – близость к команде КХЛ: если она далеко, то, как показывают цифры, стать хоккейным центром невозможно. Интрига ближайшего будущего – какой результат дадут региональные академии: подберутся ли Омск, Казань, Магнитогорск по количеству игроков КХЛ хотя бы к Ярославлю?