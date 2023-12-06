Тарасенко очнулся после 13 матчей без голов: наказал Панарина за ошибку и закатил дубль бывшей команде

Владимир Тарасенко прервал 13-матчевую безголевую серию в матче с бывшей командой. Возвращение в большую игру получилось столько же символичным, сколько грандиозным. Тарасенко набрал сразу три очка – к дублю добавил ассист. Во многом благодаря его усилиям «Оттава» крупно победила «Рейнджерс» (6:2).

«Сенаторз» завладели преимуществом без помощи Тарасенко – в первом периоде отличились Брэди Ткачак и Клод Жиру. На старте второго отрезка «Рейнджерс» предпринял попытку камбэка – это Артемий Панарин реализовал большинство броском от синей линии.

Через полтора круга смен Тарасенко ответил на вызов, брошенный партнером по легендарной молодежке: ворвался в чужую зону и нашел свободное место в воротах Игоря Шестеркина. Пока Тарасенко праздновал, голкипер замер на пару секунд – наверное, удивился, почему оставил ближний угол без прикрытия.

Новый поворот в дуэли россиян наступил спустя 22 секунды: Артемий Панарин высмотрел идеальную передачу на Мико Зибанежада. Швед не воспользовался шансом, но хороший пас, как известно, не пропадает зря. Не случилось этого и сейчас: К’Андре Миллер накатил вторым темпом и сократил отставание до минимума – 2:3.

Еще через две минуты в ассистенты записался Тарасенко – подобрал неточную передачу Панарина, стремительно разогнал атаку и бросил так, что Дрейк Батерсон оказался в превосходной позиции для добивания.

В концовке Тарасенко отправил шестую шайбу в ворота Нью-Йорка – к тому моменту они уже были пусты.

Тарасенко закончил прошлый сезон в «Рейнджерс», а перед началом этого перешел в «Оттаву». Форвард здорово вписался в команду – набрал 8 очков за 6 стартовых матчей. А затем что-то сломалось – с 25 октября Владимир не забил ни разу.

Тренеры не теряли веры в нападающего – за это время он только дважды сыграл менее 15 минут и стабильно выходил во второй бригаде большинства. Но похоже, что в равных составах Тарасенко не хватало сильных партнеров. В матче с «Рейнджерс» его отправили во второе звено к Батерсону и Тиму Штюцле – и тут же сработало. Причем перевод позитивно сказался в том числе на партнерах: Батерсон набрал 3 (1+2) очка, у Штюцле – «+3».

С точки зрения игрового времени самый важный игрок «Оттавы» в этом матче – Артем Зуб. Защитник провел на льду почти 25 минут – его личный рекорд в сезоне. В активе Зуба две передачи – оба раза он ассистировал Ткачаку.

Победа над лидером НХЛ – большое событие для «Оттавы», но на ее турнирном положении оно почти не отразилось. «Сенаторз» по-прежнему замыкают таблицу Восточной конференции. При этом команда Ди Джея Смита сыграла меньше матчей, чем любой другой соперник в лиге – всего 20. Для сравнения у «Коламбуса», который опережает «Оттаву» на одно очко, уже 27 игр.