Шайбу, шайбу!
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Тарасенко очнулся после 13 матчей без голов: наказал Панарина за ошибку и закатил дубль бывшей команде

Артемий Панарин Артемий Панарин
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Ди Джей Смит
Тим Штюцле Тим Штюцле
Рейнджерс Рейнджерс
Оттава Оттава
Дрейк Батерсон Дрейк Батерсон
Мика Зибанежад Мика Зибанежад
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
К'Андре Миллер К'Андре Миллер
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Владимир Тарасенко прервал 13-матчевую безголевую серию в матче с бывшей командой. Возвращение в большую игру получилось столько же символичным, сколько грандиозным. Тарасенко набрал сразу три очка – к дублю добавил ассист. Во многом благодаря его усилиям «Оттава» крупно победила «Рейнджерс» (6:2).

«Сенаторз» завладели преимуществом без помощи Тарасенко – в первом периоде отличились Брэди Ткачак и Клод Жиру. На старте второго отрезка «Рейнджерс» предпринял попытку камбэка – это Артемий Панарин реализовал большинство броском от синей линии. 

Через полтора круга смен Тарасенко ответил на вызов, брошенный партнером по легендарной молодежке: ворвался в чужую зону и нашел свободное место в воротах Игоря Шестеркина. Пока Тарасенко праздновал, голкипер замер на пару секунд – наверное, удивился, почему оставил ближний угол без прикрытия.

Новый поворот в дуэли россиян наступил спустя 22 секунды: Артемий Панарин высмотрел идеальную передачу на Мико Зибанежада. Швед не воспользовался шансом, но хороший пас, как известно, не пропадает зря. Не случилось этого и сейчас: К’Андре Миллер накатил вторым темпом и сократил отставание до минимума – 2:3. 

Еще через две минуты в ассистенты записался Тарасенко – подобрал неточную передачу Панарина, стремительно разогнал атаку и бросил так, что Дрейк Батерсон оказался в превосходной позиции для добивания.

В концовке Тарасенко отправил шестую шайбу в ворота Нью-Йорка – к тому моменту они уже были пусты. 

Тарасенко закончил прошлый сезон в «Рейнджерс», а перед началом этого перешел в «Оттаву». Форвард здорово вписался в команду – набрал 8 очков за 6 стартовых матчей. А затем что-то сломалось – с 25 октября Владимир не забил ни разу.

Тренеры не теряли веры в нападающего – за это время он только дважды сыграл менее 15 минут и стабильно выходил во второй бригаде большинства. Но похоже, что в равных составах Тарасенко не хватало сильных партнеров. В матче с «Рейнджерс» его отправили во второе звено к Батерсону и Тиму Штюцле – и тут же сработало. Причем перевод позитивно сказался в том числе на партнерах: Батерсон набрал 3 (1+2) очка, у Штюцле – «+3».

С точки зрения игрового времени самый важный игрок «Оттавы» в этом матче – Артем Зуб. Защитник провел на льду почти 25 минут – его личный рекорд в сезоне. В активе Зуба две передачи – оба раза он ассистировал Ткачаку. 

Победа над лидером НХЛ – большое событие для «Оттавы», но на ее турнирном положении оно почти не отразилось. «Сенаторз» по-прежнему замыкают таблицу Восточной конференции. При этом команда Ди Джея Смита сыграла меньше матчей, чем любой другой соперник в лиге – всего 20. Для сравнения у «Коламбуса», который опережает «Оттаву» на одно очко, уже 27 игр. 

Оттава – Рейнджерс 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
Дата проведения
6 декабря, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Ткачак (Жиру, Зуб)
2:0 – 18 Жиру (Норрис, Бернар-Докер)
2:1 – 21 Панарин (Зибанежад, Фокс)
3:1 – 25 Тарасенко (Штюцле, Батерсон)
3:2 – 25 Миллер (Панарин, Лафреньер)
4:2 – 27 Батерсон (Тарасенко)
5:2 – 37 Ткачак (Бреннстрем, Зуб)
6:2 – 57 Тарасенко (Бреннстрем, Батерсон)
Вратари: Форсберг 33/35 – Шестеркин 30/35.
2 комментария
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Ну Штюцле с любым игроком будет на высоком уровне
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2 ассист на Ткачука от Зуба просто "шикарнейший")))
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