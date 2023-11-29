Вот так дебют! 18-летний форвард «Сибири» придумал три супергола за четыре игры

«Сибирь» дома уступила «Северстали» (1:2). Для гола, без которого местные болельщики загрустили бы еще сильнее, все сделал 18-летний Владимир Михалев. В середине второго периода нападающий подобрал отскок на синей линии и решительно двинулся на двух защитников.

Михалев не забил и даже не бросил, но выкрутил шайбу так, что от клюшки вратаря Константина Шостака она ушла на свободный лед. Пытаясь остановить Михалева, голкипер упал на колени и был отыгран. Энди Андреофф воспользовался – и поразил незащищенную «девятку». От выхода Андреоффа со скамейки запасных до гола прошло ровно 4 секунды.

До ноября «Сибирь» ставила на других молодых игроков – сыновей спортдиректора

В предыдущем матче – с «Куньлунем» (3:2) – Михалев исполнил аналогичный проход. С той лишь разницей, что забил. Бросок не получился, но соперники настолько запутались в мыслях и передвижениях форварда, что сами занесли шайбу в ворота.

Ассист на Андреоффа – третье очко во взрослой карьере Михалева, которая началась на прошлой неделе. Владимир дебютировал в лиге 22 ноября, в матче с «Сочи» (5:2) – и едва не повторил феноменальное достижение Владимира Тарасенко. В сентябре 2008 года звездный нападающий забросил в первой смене в КХЛ. Михалев на этом же этапе упустил такой момент:

Однако в третьем периоде Михалев нашел еще одну возможность и не промахнулся: хитро скинул шайбу на партнера и тут же открылся за спину двум защитникам, а затем обманул вратаря.

Итого в активе Михалева 3 (2+1) очка в 4 матчах за «Сибирь». Столько же, сколько у 18-летнего Егора Климовича и всего на 4 меньше, чем у его 20-летнего брата Ивана. Правда, Егор принял участие в 24 играх, а Иван – в 36.

Егор и Иван – сыновья экс-игрока, а ныне спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича. Клуб рассматривал их как главных проспектов системы с самого начала предсезонных сборов. На старте регулярки братья играли в большинстве и топ-6 нападения, в том числе в одном звене с Тэйлором Беком – главной звездой новосибирской команды. В сентябре Иван стал автором первого гола «Сибири» на новой арене – но других значимых успехов за ним нет. Егора отличает высокая скорость, за счет нее он нередко создает голевые моменты; большая проблема – в реализации.

Михалева подняли в основу после травмы ветерана. В «Сибири» форварда опекает олимпийский чемпион

Михалев тоже получил сильных партнеров – на матч с «Сочи» он вышел вместе с олимпийским чемпионом-2018 Николаем Прохоркиным и Владимиром Бутузовым. «Мы думали, что, если вызывать молодого, то поставить туда, где он использует свои лучшие качества, – объяснил на пресс-конференции главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски. – Опыт Прохоркина очень помог Михалеву, это было понятно даже утром на раскатке. Он готовил Владимира на игру».

Путь в основу Михалеву открыла травма Георгия Белоусова – 32-летний нападающий получил повреждение 16 ноября в матче с «Металлургом» (2:3 ОТ).

Перед дебютом в КХЛ Михалев провел вместе с «Сибирью» только одну короткую тренировку. Команда прилетела с выезда и потратила на льду всего 20 минут.

«Честно, не поверил [что сыграю]. Думал, что 13-м выйду, оденусь, посмотрю игру с самого первого ряда. Было классно, хорошие ощущения, – рассказал Владимир журналистам. – [Перед первой игрой] долго не спал. Это плохо на самом деле. Промах в первой смене? Я всегда с улыбкой, был хороший момент – значит создам еще. Первые две смены потряхивало, но в итоге все отлично».

В раздевалке Михалева ждали не только представители прессы, но и мягкая игрушка в виде морковки. На раскатке нападающий отозвался на плакат болельщика: «Меняю морковку на шайбу».

Владимир начал нынешний сезон в «Сибирских снайперах» из МХЛ, где за 22 игры заработал 21 (13+8) очко. Предпоследняя шайба нападающего в молодежной лиге – предмет хоккейного искусства:

За неделю до появления Михалева в главной команде «Сибирь» продлила контракты с Климовичами. По телеграм-каналам быстро разлетелась информация, что за два сезона братья получат 40 млн рублей на двоих. Генеральный директор клуба Кирилл Фастовский назвал сообщения «нездоровой шумихой» и «целенаправленной ложью». «Мы точно знаем от кого идет инициатива ввести общественность в заблуждение и распространить в несколько раз завышенные контрактные условия Ивана и Егора», – сказал Фастовский.

Худобин дебютировал за «Сибирь» – и ошибся в эпизоде с решающей шайбой

В системе «Сибири» также играет Максим Подомацкий – сын легенды «Локомотива» Егора Подомацкого. 17-летний Максим, как и отец, – вратарь. Он провел 6 матчей за «Сибирских снайперов» и пропустил 17 шайб с 95 бросков. В мае Егора Подомацкого назначили на должность тренера вратарей «Сибири».

В основной команде Максима (пока) не ждут. На прошлой неделе новосибирцы подписали опытного Антона Худобина. В матче с «Северсталью» 37-летний голкипер дебютировал за новую команду. Худобин сделал 22 сэйва и дважды пропустил. Первую шайбу он получил от Кирилла Пилипенко – третьего снайпера лиги. В эпизоде со вторым голом Худобин не увидел передачу из-за ворот – до последнего искал шайбу там, где ее уже не было.

«Не понял, что произошло – несчастный случай, – прокомментировал Худобин. – Немножко скомканный дебют для меня. В первом периоде был сумбур в голове, что понятно – другой стиль игры».

Несмотря на ошибку, игроки «Сибири» довольны вратарем. «Худобин в воротах – это, конечно, очень круто, – сказал нападающий Никита Шашков. – Мы очень рады, с ним интересно общаться. У Худобина большой опыт, и он много видел и слышал. Зарядить раздевалку тоже может, мы все стараемся в перерывах заряжать, и он в том числе».

Один матч – слишком мало, чтобы оценить физическую форму Худобина, но в остальном он подготовился на отлично. Вратарь сыграл в маске с логотипом «Сибири» и в щитках под цвет ее джерси. Смотрится вдвойне органичнее на фоне Василия Демченко, который после перехода из «Авангарда» выступает за «Адмирал» в ярко-красной экипировке.

Фото: ХК Сибирь