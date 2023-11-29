Шайбу, шайбу!
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Вот так дебют! 18-летний форвард «Сибири» придумал три супергола за четыре игры

Николай Прохоркин Николай Прохоркин
Кирилл Пилипенко
КХЛ КХЛ
Дэвид Немировски Дэвид Немировски
Сибирь Сибирь
Иван Климович
Кирилл Фастовский Кирилл Фастовский
Владимир Михалев
Сергей Климович
Северсталь Северсталь
Антон Худобин Антон Худобин
Егор Климович
Хоккей Хоккей

«Сибирь» дома уступила «Северстали» (1:2). Для гола, без которого местные болельщики загрустили бы еще сильнее, все сделал 18-летний Владимир Михалев. В середине второго периода нападающий подобрал отскок на синей линии и решительно двинулся на двух защитников.

Михалев не забил и даже не бросил, но выкрутил шайбу так, что от клюшки вратаря Константина Шостака она ушла на свободный лед. Пытаясь остановить Михалева, голкипер упал на колени и был отыгран. Энди Андреофф воспользовался – и поразил незащищенную «девятку». От выхода Андреоффа со скамейки запасных до гола прошло ровно 4 секунды. 

До ноября «Сибирь» ставила на других молодых игроков – сыновей спортдиректора

В предыдущем матче – с «Куньлунем» (3:2) – Михалев исполнил аналогичный проход. С той лишь разницей, что забил. Бросок не получился, но соперники настолько запутались в мыслях и передвижениях форварда, что сами занесли шайбу в ворота. 

Ассист на Андреоффа – третье очко во взрослой карьере Михалева, которая началась на прошлой неделе. Владимир дебютировал в лиге 22 ноября, в матче с «Сочи» (5:2) – и едва не повторил феноменальное достижение Владимира Тарасенко. В сентябре 2008 года звездный нападающий забросил в первой смене в КХЛ. Михалев на этом же этапе упустил такой момент: 

Однако в третьем периоде Михалев нашел еще одну возможность и не промахнулся: хитро скинул шайбу на партнера и тут же открылся за спину двум защитникам, а затем обманул вратаря.

Итого в активе Михалева 3 (2+1) очка в 4 матчах за «Сибирь». Столько же, сколько у 18-летнего Егора Климовича и всего на 4 меньше, чем у его 20-летнего брата Ивана. Правда, Егор принял участие в 24 играх, а Иван – в 36. 

Егор и Иван – сыновья экс-игрока, а ныне спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича. Клуб рассматривал их как главных проспектов системы с самого начала предсезонных сборов. На старте регулярки братья играли в большинстве и топ-6 нападения, в том числе в одном звене с Тэйлором Беком – главной звездой новосибирской команды. В сентябре Иван стал автором первого гола «Сибири» на новой арене – но других значимых успехов за ним нет. Егора отличает высокая скорость, за счет нее он нередко создает голевые моменты; большая проблема – в реализации.

Михалева подняли в основу после травмы ветерана. В «Сибири» форварда опекает олимпийский чемпион

Михалев тоже получил сильных партнеров – на матч с «Сочи» он вышел вместе с олимпийским чемпионом-2018 Николаем Прохоркиным и Владимиром Бутузовым. «Мы думали, что, если вызывать молодого, то поставить туда, где он использует свои лучшие качества, – объяснил на пресс-конференции главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски. – Опыт Прохоркина очень помог Михалеву, это было понятно даже утром на раскатке. Он готовил Владимира на игру».

Путь в основу Михалеву открыла травма Георгия Белоусова – 32-летний нападающий получил повреждение 16 ноября в матче с «Металлургом» (2:3 ОТ).

Перед дебютом в КХЛ Михалев провел вместе с «Сибирью» только одну короткую тренировку. Команда прилетела с выезда и потратила на льду всего 20 минут. 

«Честно, не поверил [что сыграю]. Думал, что 13-м выйду, оденусь, посмотрю игру с самого первого ряда. Было классно, хорошие ощущения, – рассказал Владимир журналистам. – [Перед первой игрой] долго не спал. Это плохо на самом деле. Промах в первой смене? Я всегда с улыбкой, был хороший момент – значит создам еще. Первые две смены потряхивало, но в итоге все отлично». 

В раздевалке Михалева ждали не только представители прессы, но и мягкая игрушка в виде морковки. На раскатке нападающий отозвался на плакат болельщика: «Меняю морковку на шайбу».

Владимир начал нынешний сезон в «Сибирских снайперах» из МХЛ, где за 22 игры заработал 21 (13+8) очко. Предпоследняя шайба нападающего в молодежной лиге – предмет хоккейного искусства:

За неделю до появления Михалева в главной команде «Сибирь» продлила контракты с Климовичами. По телеграм-каналам быстро разлетелась информация, что за два сезона братья получат 40 млн рублей на двоих. Генеральный директор клуба Кирилл Фастовский назвал сообщения «нездоровой шумихой» и «целенаправленной ложью». «Мы точно знаем от кого идет инициатива ввести общественность в заблуждение и распространить в несколько раз завышенные контрактные условия Ивана и Егора», – сказал Фастовский. 

Худобин дебютировал за «Сибирь» – и ошибся в эпизоде с решающей шайбой 

В системе «Сибири» также играет Максим Подомацкий – сын легенды «Локомотива» Егора Подомацкого. 17-летний Максим, как и отец, – вратарь. Он провел 6 матчей за «Сибирских снайперов» и пропустил 17 шайб с 95 бросков. В мае Егора Подомацкого назначили на должность тренера вратарей «Сибири».

В основной команде Максима (пока) не ждут. На прошлой неделе новосибирцы подписали опытного Антона Худобина. В матче с «Северсталью» 37-летний голкипер дебютировал за новую команду. Худобин сделал 22 сэйва и дважды пропустил. Первую шайбу он получил от Кирилла Пилипенко – третьего снайпера лиги. В эпизоде со вторым голом Худобин не увидел передачу из-за ворот – до последнего искал шайбу там, где ее уже не было.

«Не понял, что произошло – несчастный случай, – прокомментировал Худобин. – Немножко скомканный дебют для меня. В первом периоде был сумбур в голове, что понятно – другой стиль игры».

Несмотря на ошибку, игроки «Сибири» довольны вратарем. «Худобин в воротах – это, конечно, очень круто, – сказал нападающий Никита Шашков. –  Мы очень рады, с ним интересно общаться. У Худобина большой опыт, и он много видел и слышал. Зарядить раздевалку тоже может, мы все стараемся в перерывах заряжать, и он в том числе».

Один матч – слишком мало, чтобы оценить физическую форму Худобина, но в остальном он подготовился на отлично. Вратарь сыграл в маске с логотипом «Сибири» и в щитках под цвет ее джерси. Смотрится вдвойне органичнее на фоне Василия Демченко, который после перехода из «Авангарда» выступает за «Адмирал» в ярко-красной экипировке.

Сибирь – Северсталь 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
28 ноября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Пилипенко (Степанов, Аймурзин)
1:1 – 28 Андреофф (Михалев)
1:2 – 46 Абросимов (Ярош, Лишка)
Вратари: Худобин 22/24 – Шостак 36/37.

Фото: ХК Сибирь

7 комментариев

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Птюч, Ёж.
Ещё один талант. Это прекрасно.
+11
0
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Sever12
ничего Худобин там не искал, он голову сразу повернул на дальнею, просто не ожидал что два защитника просрут позицию и отпустят на пятак шайбу, там безобидная ситуация была, никого нет, зачем было туда ломится вдвоём, это красоткин знает что за ними надо вытирать сопли, да и вообще Загидуллин и Александров после травм, месяц сидели, по одной игре сыграли, зачем было делать такую связку в обороне, и Коля прохоркин сзади едет и смотрит эпизод с самого начала на прямых ногах, защитник пошёл за ворота, его игрок объехал на свободный лед получил передачу и забил он даже не дёрнулся, мешок говна, но Худобин ошибся больше всех....
Двух "главных" молодых проспектов подписали на два года, смех, кто главных проспектов на два года подписывает, при том что Фастовский говорит о работе на будущие , для того что бы решать задачи, надо строить команду не один год, он говорил, вливать деньги в состав нет смысла, нужно время на построение команды, ну тогда на 4 хотя бы надо было подписывать "главных" проспектов, ща их надрисируют, если пойдёт хорошо, повторить не сможем , денег на состав де нет, боблишка срубят за их переход через два года и вся работа на будущие.
Михалев очень заряжен, можно было и в большинстве его пробывать, оно один хрен никакое, а Климовича выпускают....
+7
-1
+6
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Shaiba Bash
Отличный дебют у пацана!
+5
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Alexander Predeus
Ответ Vlad0404
Сколько до Грецки?
по голам в КХЛ - уже обошел
+4
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Booligan
Путь в основу Михалеву открыла травма Георгия Белоусова

звучит прям как заголовок для любителей мистики
+3
0
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Vlad0404
Сколько до Грецки?
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-1
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vdvbill.e1.ru
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Вспышек много последнее время, со стабильностью как всегда
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