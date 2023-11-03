«Шрам на всю жизнь. Если бы попал в висок, он бы умер!» Ротенберг кричал после драки в матче с «Авангардом»

СКА и «Авангард» провели настолько драматичный матч в Петербурге, что даже пресс-конференция превратилась в шоу с надрывом. Омичи победили 5:3, Питер проиграл третий матч подряд и вылетел из восьмерки на Западе.

У тренера СКА Романа Ротенберга после новой неудачи накипело – досталось судьям, сопернику, лиге и, конечно, календарю.

Новая мантра от тренера СКА: «Народ не обманешь. Наша сила в правде»

Не дожидаясь вопросов от журналистов, Роман перешел на крик:

«Прошу команду не трогать, не критиковать. Ребята отдают все, что могут. Продолжается работа. И хочу здесь отметить вопиющий случай, когда Зинченко чуть не убили на льду. Как это произошло? Идет драка, хоккейная драка. Мужской вид спорта. Ребята подрались, драка закончилась – судьи приезжают. Игрок соперника лежачего продолжает бить в голову. У него шрам на всю жизнь. Шрам! Могло быть намного хуже. Шрам на всю жизнь! Если бы он попал ему в висок, он бы умер! Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Это недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду! Что дальше будем делать?! Кому это нужно?!»

Так Ротенберг оценил последствия эпизода из второго периода, когда Иван Зинченко (СКА) и новичок «Авангарда» Марк Верба провели 19-секундный бой без шлемов. Верба первым потерял равновесие, но утянул за собой соперника. Затем поднялся и нанес еще несколько ударов, пока лайнсмены пытались оттащить его от Зинченко.

«Это даже не бои без правил, – продолжил Ротенберг. – Когда люди дерутся на улицах, там тоже есть правила. У нас на сегодня в лиге нет правил! Все всё видели. Народ не обманешь. Наша сила в правде. Сейчас нужно обращаться уже в любые инстанции всем вместе, чтобы закончить этот беспредел. Это беспредел! У нас Танкова чуть не убили год назад. Сейчас Зинченко чуть не убили. У него шрам на всю жизнь! Он весь в крови сидит в раздевалке! Играть он не сможет. Долгое время».

После драки Зинченко сам протянул руку Вербе. Марк отправился на скамью штрафников, а Иван уехал в раздевалку. На его лице крови не было, на льду – тоже.

Во время боя «Авангард» вел 3:1 и с той же разницей встретил финальную сирену (5:3). Ротенберг заменил голкипера Никиту Серебрякова после четвертой шайбы.

Ротенберг считает, что СКА «всегда играет в гостях». Это не совсем так – зато побед дома мало

В нынешнем сезоне за СКА сыграли 5 разных голкиперов. У Серебрякова – восьмая игра: и пока всего лишь четыре победы.

«Он молодец, он сделал все что мог после травмы. Но тонус игровой никто не отменяет. Мы нашего вратаря вводили в игру. У нас длинный путь, длинный сезон. На сегодня нет других вратарей, у нас все травмированы».

По традиции этой осени Ротенберг пожаловался на календарь: «К сожалению, очень мало дома играем. Но это не мы решаем. Мы играем всегда на выезде. Ну будем играть на выезде. Будем побеждать».

К этому моменту петербуржцы сыграли 10 матчей на домашней арене, 14 – на гостевых. Причем дома армейцы одержали всего 4 победы при 6 поражениях. Без обобщающего вывода об изменениях в современном хоккее тоже не обошлось:

«Мы уперлись в прошлой игре в Билялова, мы ему бросили 50 раз, он вышел против Уфы – и вы видели сегодняшнюю игру с Уфой («Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» – 1:3 – Sports.ru). Здесь просто надо закрывать вратаря. Вратари – молодчики у соперников, здорово играли. Надо закрывать вратаря и лезть туда, на пятак, на отскоки. Я перед игрой сказал в интервью, что захват отскока… Ну уже был захват отскока – шайба Старкова. Будем улучшать эти моменты, идти на второе добивание. Сейчас такой современный хоккей – надо пролезать туда, надо продавливать и забивать голы».

«Совести нет у некоторых, совести...» А это о ком?

Отдельно Ротенберг прокомментировал дисциплинарное нарушение Захара Бардакова. В концовке форвард СКА долго и бурно спорил с арбитрами (посчитал, что на нем сфолили) и получил 32-минутный (2+10+20) штраф.

Вот что сказал Ротенберг:

– По жизни он был прав. Он уже сгорел после того, как увидел лицо в крови у Зинченко. Это тяжело морально, когда ты заходишь в раздевалку, а у тебя сидит игрок весь в крови. <…> Бардакову тяжело эмоционально, это его друг, ему было тяжело. Может, он по-хоккейному неправ – да, нужен контроль эмоций. Но когда он возвращается в оборону, мы играем 6х4 – ему делают подсечку… Как он должен на это реагировать? Вам делают подсечку, ваш друг сидит в крови в раздевалке – вы как будете реагировать? <…> У нас есть командная касса, там игроки скидываются из-за вот этих неоправданных удалений. Я думаю, он внесет свой вклад в эту командную кассу. Это неоправданное удаление, но по жизни как ему действовать? Это эмоции, это жизнь. Если у него друг на грани смерти, как он будет реагировать на такие вещи? А это все продолжается. Мы играем дома, у нас полные трибуны. Совести нет у некоторых, совести нет.

Пресс-конференция Ротенберга продлилась почти 17 минут. Напоследок он переспросил у окружающих, когда и с кем СКА сыграет следующий домашний матч.

«9 ноября с «Трактором», – уточнили для специалиста.

Фото: vk.com/ska