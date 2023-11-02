Шайбу, шайбу!
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Паучий сэйв вратаря «Лады»: вынес шайбу плечом с линии ворот – как он это сделал?!

Лада Лада
Северсталь Северсталь
Александр Трушков Александр Трушков
Александр Скоренов Александр Скоренов
Андрей Чуркин
КХЛ КХЛ
Владислав Подъяпольский Владислав Подъяпольский
Хоккей Хоккей

«Лада» уступила «Северстали» (1:4), но главный хайлайт матча – сэйв тольяттинского вратаря. За 4,5 минуты до финальной сирены Александр Трушков буквально вынес шайбу с линии ворот – плечом!

Нападающий череповчан Руслан Абросимов вскинул руки, чтобы отметить успех, а защитник «Лады» Николай Демидов выключился из борьбы – только Трушков отработал эпизод до конца.

Несостоявшийся гол никак не повлиял на результат – «Северсталь» спокойно довела матч до победы. Но защитник Андрей Чуркин – именно он подключился к атаке и сделал последнее касание – наверняка недоволен. К 27 годам у Чуркина всего три шайбы за 84 матча в КХЛ.

Решающий отрезок игры – 6 минут в начале второго периода. За это время череповчане забросили трижды. Дубль у «Северстали» оформил Александр Скоренов. 

Трушков – номинально второй номер «Лады». В сентябре он принял участие только в трех матчах из 13 – место в основе было занято Владиславом Подъяпольским. К середине октября Подъяпольский немного сбавил, и тренеры доверились Трушкову. За последние 2,5 недели Александр сыграл 7 матчей и одержал 5 побед. В матче с «Северсталью» 27-летний голкипер отразил 23 броска («Лада» бросила 9 раз). Личный рекорд Трушкова в этом сезоне – 38 сэйвов против минского «Динамо». Трушков вместе с «Ладой» поднялся из ВХЛ в КХЛ. Вратарь выступает в Тольятти третий сезон подряд.

«Лада» прервала четырехматчевую победную серию, в ходе которой обыграла «Металлург» и «Ак Барс». Но тольяттинцы по-прежнему возглавляют таблицу Востока.

Лада – Северсталь 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Дата проведения
2 ноября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Аймурзин (Ильин, Пилипенко)
1:1 – 22 Семин (Шумаков)
1:2 – 23 Скоренов (Иванцов, Коростелев)
1:3 – 27 Абросимов (Седов, Муханов)
1:4 – 29 Скоренов (Седов, Иванцов)

Фото: vk.com/hc_lada/Андрей Холмов

3 комментария

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genowayy
Саша хороший вратарь. Был сменщиком Шестеркина в молодёжке Спартака. Где-то доверия не хватало, где-то не пользовался своими шансам. Но если ловил кураж, забить ему было тяжело.
+6
0
+6
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Shaiba Bash
Мощный сейв!
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Uriah Heep
Ответ genowayy
Саша хороший вратарь. Был сменщиком Шестеркина в молодёжке Спартака. Где-то доверия не хватало, где-то не пользовался своими шансам. Но если ловил кураж, забить ему было тяжело.
Да, было время. Возможно, потом не хватало психологической устойчивости. Вратарь действительно неплохой.
+1
0
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