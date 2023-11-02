«Лада» уступила «Северстали» (1:4), но главный хайлайт матча – сэйв тольяттинского вратаря. За 4,5 минуты до финальной сирены Александр Трушков буквально вынес шайбу с линии ворот – плечом!

Нападающий череповчан Руслан Абросимов вскинул руки, чтобы отметить успех, а защитник «Лады» Николай Демидов выключился из борьбы – только Трушков отработал эпизод до конца.

Несостоявшийся гол никак не повлиял на результат – «Северсталь» спокойно довела матч до победы. Но защитник Андрей Чуркин – именно он подключился к атаке и сделал последнее касание – наверняка недоволен. К 27 годам у Чуркина всего три шайбы за 84 матча в КХЛ.

Решающий отрезок игры – 6 минут в начале второго периода. За это время череповчане забросили трижды. Дубль у «Северстали» оформил Александр Скоренов.

Трушков – номинально второй номер «Лады». В сентябре он принял участие только в трех матчах из 13 – место в основе было занято Владиславом Подъяпольским. К середине октября Подъяпольский немного сбавил, и тренеры доверились Трушкову. За последние 2,5 недели Александр сыграл 7 матчей и одержал 5 побед. В матче с «Северсталью» 27-летний голкипер отразил 23 броска («Лада» бросила 9 раз). Личный рекорд Трушкова в этом сезоне – 38 сэйвов против минского «Динамо». Трушков вместе с «Ладой» поднялся из ВХЛ в КХЛ. Вратарь выступает в Тольятти третий сезон подряд.

«Лада» прервала четырехматчевую победную серию, в ходе которой обыграла «Металлург» и «Ак Барс». Но тольяттинцы по-прежнему возглавляют таблицу Востока.

Фото: vk.com/hc_lada/Андрей Холмов