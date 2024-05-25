«Рейнджерс» сорвали рекорд Бобровскому. Впервые за 5 лет он пропустил в овертайме плей-офф

От игрока четвертого звена!

«Рейнджерс» выиграли у «Флориды» в овертайме (2:1) и сравняли счет в финале Востока (1-1). Прервалась грандиозная серия «Пантерс» из 11 побед в овертаймах плей-офф. Более впечатляющий отрезок выдала только одна команда в истории НХЛ – «Монреаль» выиграл подряд 14 овертаймов с 1993 по 1998 годы.

Не дошел до вехи и вратарь «Флориды» Сергей Бобровский – он впервые за 5 лет пропустил в овертайме плей-офф. Серия Бобровского обнулилась на 12 победах подряд – это рекорд лиги, но не единоличный. Сергей делит его с Патриком Руа.

«Рейнджерс» оправились от болезненного поражения в первом матче – сразу добавили и сравняли счет в серии

Первая встреча с «Рейнджерс» прошла для Бобровского идеально – он оставил ворота на замке и привел «Пантерс» к победе (3:0). «Рейнджерс» выдержали заданный «Флоридой» темп, но пропустили в первом периоде и испытали большие проблемы с созданием моментов. В команде из Нью-Йорка «отметились» только Игорь Шестеркин и Алексис Лафреньер – на счету обоих приведшие к пропущенным шайбам ошибки .

На новую игру хозяева вышли с совершенно другим настроем. «Рейнджерс» забили уже на пятой минуте. Ключевую роль в эпизоде сыграл антигерой предыдущего матча: Лафреньер провел силовой прием, после которого Адам Фокс перехватил шайбу и отдал на пустой угол Винсенту Трочеку.

«Флорида» проснулась только к концу периода: на гол Трочека ответил в большинстве Картер Верхэге. Нападающий исправился за неудачу на старте – именно его приложил Лафреньер.

Неудивительно, что у «Пантерс» отличился Верхэге: это таких, как он называют «игроками плей-офф». В 44 матчах в Кубке Стэнли за «Флориду» Картер набрал 43 (21+22) очка – шикарный результат.

Больше голов в основное время не было – во многом из-за отличной игры российских вратарей. Игорь Шестеркин (26 сэйвов) и Сергей Бобровский (28 сэйвов) действовали максимально надежно.

Когда голкиперы уже были бессильны, помогала оборона. Например, защитник «Флориды» Оливер Экман-Ларссон так заблокировал бросок Филипа Хитила:

В отличие от первого матча в финале Запада, восточные команды ограничились одним овертаймом. А решающую шайбу забросил Барклай Гудроу – проверенный боец плей-офф, выигравший два Кубка Стэнли в «Тампе». С таким классным кистевым в девятку не справился даже Бобровский.

Это один из лучших плей-офф для Гудроу – 6 (4+2) очков в 12 матчах. Столько же у него было только в чемпионских сезонах в «Лайтнинг».

Команды постоянно бьют друг друга – даже после голов. У «Рейнджерс» уже вылетел один игрок

Значимость ролевиков в этой серии высока как никогда – помимо результативных действий, они незаменимы в силовой игре, а уровень жесткости запредельный.

Первые же минуты определили характер матча – силовой от Лафреньера привел не только к голу, но и к потасовке. Верхэге ответил Лафреньеру, и началось: в стычке поучаствовал даже Артемий Панарин (сцепился с Аароном Экбладом), а Мэттью Ткачак опрокинул на лед Винсента Трочека.

Команды продолжили в том же духе. Еще до перерыва Дмитрий Куликов мощно встретил Александра Веннберга – тому понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Судьи даже смотрели эпизод на предмет большого штрафа, но в итоге удалили Куликова на две минуты – за атаку игрока, не владеющего шайбой.

А вот так Райан Ломберг приложил Мику Зибанежада. И неважно, что Ломберг ниже Зибанежада на 13 см и легче на 9 кг – эффект неожиданности сильнее.

Как всегда блистал Мэтт Ремпе: всего за 10 минут на льду молодой тафгай провел 9 (!) силовых приемов – больше всех в матче. Он пропустил первую игру, но вернулся в состав, чтобы усложнить жизнь игрокам «Флориды». Появление Ремпе сделало разницу: «Рейнджерс» перебили соперника (52-41 по хитам).

Но у такой игры есть и неприятные последствия: во втором периоде нападающий ньюйоркцев Джимми Веси закончил матч после хита от Брэндона Монтура. Главный тренер Питер Лавиолетт не предоставил информации о его состоянии.

Неизвестно, пропустит ли Веси следующий матч, но обоюдная жесткость может привести и к новым травмам. Впрочем, на такой стадии плей-офф никто не считается с потерями.

Фото: eastnews.ru /Michael Reaves