Это худший финал Кубка Гагарина по числу голов? Похожее начало серии уже было – 12 лет назад
Влияют отмены.
Один из наиболее интересных плей-офф в истории КХЛ подходит к концу. Он запомнился сенсациями, камбэками и голевыми перестрелками – не особо частыми, но и редкостью такие матчи не назвать.
Но финал камбэками не блещет, как и результативностью. В трех матчах команды организовали лишь семь шайб, а у «Локомотива» и вовсе была голевая засуха из пяти периодов.
Четвертый матч может стать последним – тогда с большой долей вероятности этот финал окажется самым сухим в КХЛ. Даже в сравнении с другой четырехматчевой серией: ЦСКА – Авангард в сезоне-2018/19 (17).
У «Локо» снова отменили шайбу – теперь из-за офсайда
В третьей встрече хозяева открыли счет в первом периоде. Получилась классная быстрая атака: в две передачи прошли всю площадку, а Степан Никулин завершил эту комбинацию. Отметим классный пас Дениса Алексеева с неудобной руки.
С высоты этот гол выглядит здорово:
Но радость «Локомотива» была недолгой: в дело вмешался главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, который взял просмотр на положение вне игры. Это сработало – офсайд действительно был.
После матча Разин признал, что это решение – заслуга видеотренеров: «Я вообще не видел положения вне игры. С неба свалился этот видеозапрос. Спасибо нашим видеотренерам, они разглядели. Хорошо, что гол отменили. С «Локомотивом» тяжело отыгрываться».
«Локомотиву» не в первый раз в этой серии отменяют голы. В прошлом матче шайбу Георгия Иванова за секунду до конца не засчитали из-за паса рукой – мы подробно писали о том эпизоде здесь.
В той же игре отменили и гол «Металлурга». Поэтому незасчитанных шайб уже набирается три за серию. Легитимных взятий ворот не сильно больше. У «Локомотива» вообще получается поровну: две отмененных шайбы и две засчитанных.
О защитном характере серии в длинном монологе высказывался Андрей Разин после второй игры: «У «Локомотива» строгий откат в обороне. В средней зоне очень плотно играют, в своей зоне.
У нас видеотренер ставит метки: позиционная атака, позиционная оборона, выход из-под давления. Есть «прохождение средней зоны» – когда соперник выстроился в средней зоне, и мы начинаем ее преодолевать. Вот сколько раз, как вы думаете, мы в прошлой игре преодолевали эту эшелонированную оборону? 48. За 60 минут – 48. Представляете, сколько мы закатов-раскатов [делали]».
Об оборонительном стиле «Локомотива» говорили и до этого, но в финале это проявляется еще сильнее. Впрочем, и «Магнитка» играет надежно – здесь помогает вратарь Илья Набоков. Как итог: каждая шайба становится праздником.
«Авангард» и «Динамо» тоже забивали мало, но улучшили результат из-за семи матчей
Для сравнения противостояния «Металлурга» и «Локомотива» с другими финалами мы посчитали количество шайб в каждой финальной серии – после трех матчей и итоговый результат.
Получился такой расклад:
Неудивительно, что с большим отрывом самый результативный финал – это серия «Металлурга» и «Льва» в 2014-м году (4-3). Одна лишь седьмая игра закончилась со счетом 7:4 – но были и другие яркие матчи.
Почти во всех сезонах после трех игр команды забрасывали минимум 10 шайб. Одно исключение (помимо текущего) – финал-2012 между «Авангардом» и «Динамо». Тогда тоже было семь голов, как и сейчас. Но потом команды разогнались.
В истории КХЛ был всего один финал, закончившийся в четырех матчах. В 2019-м ЦСКА и «Авангард» сообразили 17 голов. А самый нерезультативный финал был годом ранее – 16 шайб за 5 матчей у «Ак Барса» и СКА.
У «Металлурга» и «Локомотива» не так много шансов догнать эти показатели – для этого нужен мощнейший камбэк от Ярославля. В КХЛ уже вытаскивали финалы со счета 1-3 («Динамо» и ЦСКА). Может у «Локо» получится еще более сильный камбэк? Тогда и голов точно прибавится.
Фото: РИА Новости/Юрий Кузьмин, Сергей Бобылев
Локомотив РАБОТАЕТ в антихоккей, максимально серьёзно и осознанно.
Конечно, имеет право 🤷🏻♂️ но смотреть эту блевотню невозможно.
Другое дело, что в финале неизбежно окажется кто-то из таких, если лига на 70% состоит из "биццабороцца" и "как бы чего не вышло", вот короли этой феерии и добрались до решающих матчей.
Это что такое?
Если вы имели ввиду перекрестный второй раунд , то даже тогда непонятно, потому что в финале все равно играет западная команда и восточная.
я хз где так играют еще, откуда Никитин вытащил эти "чудо-схемы". даже в НХЛ Аризона , Сан Хосе и Чикаго не играют в такую белиберду. Возможно Никитин подсмотрел это где-то в Финляндии, где некоторые команды любят играть в "связать чужих, а там как пойдёт".
да и Металлург в финале не впечатляет. Пока фарт дикий у них, отскок за отскоком, забивают шайбы вопреки, а не благодаря, нечемпионская игра это точно.
Но из всех зол выбираем меньшее, поэтому Металлург должен быть чемпионом.
Хоть и финал самый унылый, антихоккейный и однокалиточный за всю историю КХЛ. Даже свип ЦСКА-Авангард был намного бодрее.
А сейчас уровень игры будто финал ВХЛ (разницы вообще нет). Всё-таки отток качественных легионеров дал знать, без них вообще уровень просел. Сейчас КХЛ очень близка по качеству к народному названию "Колхозная Хоккейная Лига".
с этого сезона КХЛ и НХЛ сравнивать смешно. разница просто космос.
Даже если на Европу глянуть, то швейцарская, шведская лиги точно на голову выше, и по игре и по задумкам.
Жаль Локо, раньше нейтральных болельщиков была тьма за них, теперь каждый любитель хоккея плюётся при виде их игры!
А по факту против таких команд нужно играть жёстко, пусть ценной удаление, но игр 5 вподряд в той же регулярке отучили бы самих игроков играть в это подобие хоккея!
Вы в этой реальности?
посмотрите хотя бы десяток игр.
сами поймёте.
там игра в разы интереснее и уровень игроков намного выше