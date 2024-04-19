Плей-офф Кубка Стэнли-2024: все пары, сетка и расписание серий

Веселье начинается.

В НХЛ завершился регулярный чемпионат. Все пары плей-офф определены – полная сетка Кубка Стэнли выглядит так:

Расклады на Западе зависели от «Вегаса» и «Лос-Анджелеса» – в решающих матчах они выдали неожиданные результаты

Перед финальным игровым днем оставалось не так много загадок – только на Западе не были известны две пары плей-офф из четырех. Но лига удивила и на этот раз – интрига сохранялась до последних минут. Турнирное значение имели матчи «Вегас» – «Анахайм» и «Лос-Анджелес» – «Чикаго». От результатов зависело, кто в первом раунде попадет на «Даллас», а кто – на «Эдмонтон».

В случае любой победы «Вегас» выходил бы на «Эдмонтон», а «Лос-Анджелес» – на «Даллас». Для «Голден Найтс» задача выглядела простой – «Анахайм» давно потерял турнирную мотивацию и проиграл 4 из 5 последних матчей.

Но аутсайдер преподнес мощный сюрприз и обыграл «Вегас» – 4:1. Шикарный матч провел Фрэнк Ватрано: сделал хет-трик – забросил в равных составах, большинстве и меньшинстве (в пустые ворота). Для полного комплекта не хватило только буллита.

После завершения этого матча все зависело от игры в Лос-Анджелесе. Там тоже было весело: «Кингс» горели 3:4 «Чикаго», хотя для обгона «Вегаса» им теперь и вовсе необходимо было лишь одно очко.

В итоге «Лос-Анджелес» победил: отыгрался на 59-й минуте, а потом дожал соперника в овертайме. На победный гол Адриану Кемпе понадобилось всего 6 секунд – получилось слишком легко, но в то же время очень красиво:

Поражение «Вегаса» и победа «Лос-Анджелеса» сделали пары первого раунда плей-офф на Западе такими:

Сразу два противостояния повторяются из предыдущего розыгрыша Кубка Стэнли. «Даллас» снова сыграет с «Вегасом»: год назад эти команды встречались в финале конференции – «Голден Найтс» прошли дальше (4-2) и взяли титул.

«Эдмонтону» достался «Лос-Анджелес». У соперников особые отношения: они схлестнутся в первом раунде уже в третьем сезоне подряд. Ранее дважды победили «Ойлерс» (4-3 и 4-2).

А вот «Виннипег» и «Колорадо» сыграют друг с другом впервые: Валерий Ничушкин поможет Нэтану Маккиннону, Микко Рантанену и Кэйлу Макару в борьбе против главного фаворита на «Везину» – вратаря Коннора Хеллибака.

«Ванкувер», победитель Тихоокеанского дивизиона, сойдется с одной из лучших команд второй половины регулярки – «Нэшвиллом».

Плей-офф начинается уже в эти выходные – никакого перерыва!

На Востоке все пары определились два дня назад – о них мы подробно рассказали тут . Интересно будет точно: здесь и территориальное дерби «Флорида» – «Тампа», и историческое противостояние «Бостона» с «Торонто», и очередной раунд борьбы Александра Овечкина с «Рейнджерс» (а заодно с Шестеркиным и Панариным).

Как и на Западе, не обошлось без повторов: «Каролина» и «Айлендерс» встретятся в первом раунде второй год подряд: ранее победили «Харрикейнс» (4-2) – сейчас они тоже явные фавориты. Спасут ли «Айлендерс» кубковая магия главного тренера Патрика Руа и подвиги Ильи Сорокина в воротах?

В нынешнем сезоне перерыв между регуляркой и плей-офф минимальный: стартовые матчи розыгрыша Кубка Стэнли пройдут уже в ночь с субботы на воскресенье. Первым запуском сыграют «Каролина» – Айлендерс» (00:00 по московскому времени) и «Бостон» – «Торонто» (03:00 по московскому времени).

Команды Запада начнут сутками позже: в ночь с воскресенья на понедельник «Виннипег» примет в Канаде «Колорадо», а «Ванкувер» сразится с «Нэшвиллом». В ночь с понедельника на вторник в борьбу вступят «Даллас» и «Вегас», «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».

Календарь болельщиков гораздо сложнее: есть ровно один день, чтобы перевести дух и подготовиться к старту самого захватывающего отрезка в хоккейном сезоне – плей-офф Кубка Стэнли!

Фото: East News/AP Photo/Matt Slocum