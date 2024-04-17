Панарин против Овечкина, Тарасенко против Кучерова. На Востоке известны все пары плей-офф

Сумасшедшая развязка в последних матчах регулярки.

Финиш регулярного чемпионата НХЛ-2023/24 – настоящая жара. Мы запомним его не только благодаря мощной борьбе за индивидуальные награды («Арт Росс Трофи» пишем, «Харт» держим в уме), но и из-за восточной гонки за места в уайлд-кард.

До последних календарных матчей на выход в плей-офф претендовало пять команд: «Айлендерс», «Вашингтон», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия». Все находились друг от друга в пределах четырех-пяти очков. Но Нью-Йорку надоело это, и позавчера он закрепился в топ-3 дивизиона, оставив только одну путевку в Кубок Стэнли.

Но и это была не последняя интрига на Востоке. Открытым оставался вопрос о победителе Атлантического дивизиона – за это боролись «Бостон» и «Флорида». В целом командам было без разницы: Президентский кубок за победу в регулярке все равно уже забрали «Рейнджерс», поэтому куда важнее было определить соперника по первому раунду.

Оба вопроса разрешились прошлой ночью – и таким образом окончательно стала понятна таблица топ-8 на Востоке.

Несмотря на два оставшихся матча («Тампа» – «Торонто» и «Питтсбург» – «Айлендерс»), ситуация уже не изменится.

«Вашингтон» попал в плей-офф за счет гола в пустые ворота. «Детройт» драматично пролетел мимо

Самое эмоциональное событие – розыгрыш последней путевки в Кубок Стэнли. Расклады мы давали накануне , и вы наверняка уже знаете, что все обошлось без дополнительной математики: «Вашингтон» просто забил «Филадельфии» , которой пришлось снимать вратаря при равном счете – и вышел в плей-офф.

● Но в одно время с ними, не зная результата, в Монреале играл «Детройт», которому надо было в любом случае побеждать «Канадиенс». «Ред Уингс» снова не обошлись без приключений: опять проигрывали по ходу вечера (1:3 и 3:4) и снова геройски спаслись. За 5 секунд до конца основного времени ветеран Дэвид Перрон сравнял счет – посмотрите на эту радость:

Но после победных буллитов уже не было таких эмоций – в команде явно кто-то открыл новости. Сезон-2023/24 для «Детройта» оказался окончен.

Это самая бесшабашная команда лиги, подарившая за два дня две сумасшедших игры. Но пример «Вашингтона» показал, что иногда побыть унылым и оборонительным куда полезнее.

● «Питтсбург», по сути, завершил сезон до последнего матча – им нужны были поражения «Вашингтона» и «Детройта» для продолжения борьбы.

● А игроки «Филадельфии» наблюдали за праздником «Кэпиталс» прямо со льда. Надо отдать им должное – временами они были интереснее соперника, но у «Вашингтона» есть Чарли Линдгрен, а у представителей «Флайерс» нервно дергается глаз при упоминании слова «вратарь».

«Флорида» – лучшая команда Атлантика. «Бостон» внезапно слил «Оттаве»

В других матчах был определен и победитель Атлантического дивизиона – им стала «Флорида». Она отставала от «Бостона» на 1 очко, но в итоге обошла его.

При этом поначалу казалось, что оба претендента в своих матчах играют в поддавки, лишь бы не выйти на первое место и не встретиться с Кучеровым в первой же серии.

«Бостон» просто слил дома абсолютно немотивированной «Оттаве» – 1:3. Можно было бы подумать, что специально, но у команды три поражения в последних четырех матчах. Либо им просто скучно доигрывать регулярку, либо не вовремя подкрался кризис.

«Пантерс» тоже проигрывали в своем матче: после 20 минут летели 0:2 с «Торонто». Но потом команда преобразилась и смяла соперника (5:2). Во втором периоде игроки «Флориды» 31 (!) раз бросили по воротам Джозефа Уолла – это рекорд текущего сезона по броскам в створ за период для одной команды.

А под конец болельщики «Пантерс» просто легендарно затроллили соперника , припомнив фанатам «Торонто» прошлогоднюю кричалку «We want Florida» («Мы хотим Флориду»). Кстати, проиграй сегодня команда – и первый раунд был бы как раз с «Торонто», но для «Флориды» это, видимо, уже пройденный этап.

В конце матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф дал Остону Мэттьюсу возможность забросить 70-ю шайбу в регулярке. «Мэйпл Лифс» меняли вратаря на шестого полевого при счете 2:4 и 2:5, но Остону в этом матче явно не везло – несмотря на все шансы, он так и не забил.

Первый раунд Востока – огонь! Флоридское дерби, «Бостон» – «Торонто», Овечкин vs Панарин

Окончательные пары первого раунда плей-офф в этой конференции выглядят так:

● «Вашингтон» хоть и вышел в плей-офф, но надолго ли? Предстоит серия с лучшей командой регулярки – c « Рейнджерс». Овечкин (с Алексеевым) против Шестеркина и Панарина – ради таких кубковых матчей половина страны будет легко просыпаться посреди ночи. Дополнительная интрига – главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт против бывшего клуба.

К слову, при Овечкине – то есть с сезона-2005/06 – «Вашингтон» пять раз играл с «Рейнджерс» в плей-офф. Опыт нельзя назвать удачным: трижды дальше проходила команда из Нью-Йорка. Но можно подравнять статистику.

● Дерби команд из штата Флорида – «Пантерс» против «Лайтнинг» – тоже получается отчасти российским: Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко с одной стороны и Никита Кучеров с Андреем Василевским с другой. В последние сезоны матчи этих команд максимально принципиальны.

Статистика – за «Тампу». В двух предыдущих сериях побеждали именно «Лайтнинг»: 4-2 (2020/21) и 4-0 (2021/22). В пользу «Флориды» игра в этом сезоне и выход в финал в предыдущем. С того момента команда явно не стала слабее.

● «Каролина» вновь сыграет с «Айлендерс». Эти команды уже встречались в прошлом сезоне на той же стадии. Тогда победу одержали «Харрикейнс» (4-2). Ключевой вопрос: «А Кузя выйдет? А скиньте попить? »

● Еще один раунд противостояния «Бостона» и «Торонто». В эпоху потолка зарплат команды играли трижды – каждый раз побеждали «Брюинс». Для «Мэйпл Лифс» это точно самый неудобный соперник. Настолько, что не могут его пройти в плей-офф с 1959 года! Прервут еще одну традицию?

Что там на Западе: известна только одна пара, не определен даже победитель конференции

Оставшиеся два игровых дня определят итоговый расклад в соседней конференции. Интересного тут не так много, но кое-что еще остается.

Восьмерка команд в плей-офф давно определена – осталось только расставиться. На данный момент определена одна пара: «Колорадо» сыграет с «Виннипегом» – при этом канадская команда начнет серию дома.

«Даллас» еще не обеспечил победу в конференции – необходимо набрать минимум одно очко в матче с «Сент-Луисом» или ждать потери от «Ванкувера».

Вероятна новая встреча «Эдмонтона» и «Вегаса» – повторение прошлогодней серии второго раунда. Для этого «Голден Найтс» должны дома обыграть немотивированный «Анахайм».

Таким образом, победители дивизионов («Даллас» и «Ванкувер») скорее всего сыграют с «Лос-Анджелесом» и «Нэшвиллом».

В регулярке осталось провести два игровых дня, а дальше – самая интересная часть хоккейного сезона.

Фото: East News /AP Photo/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP, Matt Slocum