Неожиданный ход «Автомобилиста»: спасли серию с «Металлургом» без основного вратаря

«Это плановая ротация».

Полуфинальная серия «Автомобилиста» и «Металлурга» – одна из самых интересных за весь плей-офф КХЛ. Екатеринбургская команда забрала шестой матч (5:3, 3-3 в серии) и снова подарила неожиданный сюжет.

«Автомобилист» не сломался под давлением, хотя играл без основного вратаря Евгения Аликина. Пусть «Металлург» большую часть матча и провел с игровым преимуществом. По общей статистике бросков Магнитогорск оказался намного лучше – 43:25.

При этом у Екатеринбурга появились новые герои, а во втором периоде «Автомобилист» даже вел 5:1. Получалось вообще все.

Новые герои «Автомобилиста»: первые голы Трямкина и Каштанова в плей-офф и мощный Хрипунов

Домашние матчи «Автомобилист» проводит на кураже – забрасывают на последней минуте и даже камбэчат с 0:3 . В шестой игре екатеринбуржцы отметились шикарной реализацией и воспользовались почти всеми ошибками «Металлурга». При этом у хозяев, кроме лидеров, проявили себя в атаке и неожиданные персонажи.

● Защитник Никита Трямкин открыл счет: первым поймал удачный отскок после вброса в зону. Это первый гол Трямкина в этом плей-офф. В регулярке у него тоже была одна шайба – за 67 матчей.

● Во втором периоде отличился 19-летний Артем Каштанов. Его вывели 1-в-0, и молодой нападающий технично и хладнокровно переиграл Илью Набокова. Для Каштанова это первый плей-офф в карьере. Воспитанник екатеринбургского хоккея начал играть в основе по ходу текущего сезона. В регулярке у него, как и у Трямкина, был всего один гол.

● Передачу на Каштанова отдавал Даниил Романцев. Он выбил 3 (0+3) очка – ранее за всю карьеру Романцев лишь трижды столько набирал за один матч. С учетом плей-офф у него более 500 игр в лиге, поэтому такие результативные подвиги от него являются редкостью.

Четвертый гол «Автомобилиста» – максимально показательный. У команды получалось все, и шайбы залетали даже далеко не в самых очевидных ситуациях. Из, как казалось, уже закончившейся атаки Степан Хрипунов одним силовым приемом создал убойный момент для Дениса Баранцева. Защитник не промахнулся.

Кстати, ворота «Металлурга» к тому моменту защищал второй голкипер Александр Смолин. В плане вратарей эта серия тоже удивляет.

Вратари «Авто» и «Магнитки»: Набокова поменяли впервые в плей-офф, а Галкин провел хороший матч

Первая игра серии запомнилась надежностью от Ильи Набокова и Евгения Аликина – мы особенно отмечали это здесь . С тех пор расклады поменялись, и шестая игра отразила это.

Набоков пропустил 3 шайбы с 14 бросков. В этом розыгрыше Кубка Гагарина он провел все матчи, но по ходу этой игры впервые был заменен. Вины Ильи в пропущенных голах нет – скорее тренер Андрей Разин просто пытался встряхнуть команду.

В полуфинале Набоков уже трижды завершал игру с менее чем 90% отраженных бросков. Ранее за весь плей-офф у него было лишь два таких случая – оба против «Амура».

В воротах «Автомобилиста» снова обосновался Владимир Галкин. Он выступил хорошо – сделал 40 сэйвов. Интересно, что Галкин стартовал в двух последних матчах из трех. При этом Аликина на этот раз не было даже в заявке. Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин объяснил ситуацию так: «Это плановая ротация» .

Отсутствие основного вратаря не помешало «Автомобилисту» вновь продлить серию. Во втором сезоне подряд эти соперники определят победителя в седьмом матче. Он состоится 15 апреля. «Локомотив» по-прежнему ждет соперника по финалу.

Фото: РИА Новости /Алексей Колчин