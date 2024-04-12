Кросби – в топ 10 бомбардиров в истории! Сид тащит «Питтсбург» в плей-офф

А еще выбил 1000 очков в регулярках.

Матч «Питтсбурга» и «Детройта» – важнейший момент борьбы за последние места в плей-офф на Востоке. Оба клуба продолжают соперничать не только друг с другом, но и с «Филадельфией», «Вашингтоном» и «Айлендерс» – всего пять претендентов на две позиции.

И вроде команды в такой ситуации должны осторожничать, но тут получилось яркое шоу: 11 шайб, камбэк «Детройта» и драматичная развязка в овертайме. «Питтсбург» победил (6:5 ОТ) во многом благодаря своему капитану – Сидни Кросби сделал 1+2 и стал первой звездой вечера в НХЛ.

А все потому, что он соперничал не только с «Детройтом», но и с легендами прошлого. Одну из них – Фила Эспозито – Сид обошел по ходу матча.

Мощный перформанс от Кросби: гол, передача на победную в овертайме и новые достижения

После обмена Джейка Генцела в «Каролину» новое первое звено «Питтсбурга» сформировалось за счет Брайана Раста и Дрю О’Коннора – именно они встали в сочетание с Сидни Кросби.

В матче с «Детройтом» капитан повел команду за собой и отметился результативными действиями как с ними, так и с другими партнерами.

● На 3-й минуте Кросби за воротами красиво обыграл Дилана Ларкина и отдал Расту под бросок. Алекс Лайон шайбу не зафиксировал – и О’Коннор добил ее в ворота.

● На 28-й минуте Кросби забросил сам: Раст дождался его открывания на дальней штанге и выдал шикарный пас через всю зону. Кросби оставалось только замкнуть передачу.

● А в овертайме Сид поучаствовал в победной шайбе: отдал Эрику Карлссону – и тот мощным щелчком пробил Лайона.

В важнейшей игре Кросби покорились сразу два исторических рубежа. Благодаря голу во втором периоде он сравнялся по очкам (1590) с Филом Эспозито. А пас на Карлссона вывел Кросби вперед, и таким образом он вошел в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ.

До Джо Сакика – всего 50 очков: если Кросби избежит травм, то наверняка догонит нынешнего президента «Колорадо» уже в сезоне-2024/25.

Также передача на победный гол стала для капитана «Питтсбурга» тысячной в НХЛ. Это 14-й результат в истории лиги. На десятом месте расположился Горди Хоу – до него еще 49 результативных пасов. Тоже реальная цель.

Сам Кросби так высказался о своем достижении: «Круто. Я не так пристально следил за этим. Но для меня очень важно быть в одной компании с такими игроками. Я вырос, наблюдая за многими из них. Я фанат игры и ее истории, поэтому для меня это большая честь».

«Детройт» цеплялся как мог. Где-то был даже лучше

Для выбивания юбилейных очков и исторических рубежей Кросби выбрал наиболее подходящий момент – встреча с прямым конкурентом в решающей части регулярки. «Детройт» цеплялся за результат по максимуму: команда уступала весь матч, но все же отыграла отставание в две шайбы в третьем периоде и добыла важное очко.

Особенно феерил у «Детройта» Лукас Рэймонд. Шведский нападающий сделал хет-трик и во многом организовал камбэк «Ред Уингс». Именно его гол сделал счет 5:5 за 5 минут до конца третьего периода. На данный момент Рэймонд – лучший бомбардир команды с 68 (29+39) очками в 79 матчах. Он играет в первом звене с Диланом Ларкиным – и полностью оправдывает такое доверие.

То, что «Детройт» не ушел без очков – справедливо, и это отражает статистика: по броскам (30:27) и ожидаемым голам (3,13 – 2,71) впереди «Ред Уингс». Конечно, это определено характером матча – гостям нужно было идти вперед, но на поражение в основное время они точно не наиграли.

У «Питтсбурга» 7 побед в последних 10 матчах. Интересно, что все это время стартовым вратарем команды был Алекс Неделькович. Тристан Джерри пропустил два матча по болезни, и тренеры пока не возвращают его в основу – видимо, Неделькович уже служит как талисман.

Борьба за плей-офф на Востоке: пять команд на два места и очные матчи друг с другом

Гонка выходит на финишную прямую – всем командам, кроме «Филадельфии», остается провести по три матча.

У «Флайерс» на одну игру меньше. Благодаря победе над «Рейнджерс» (4:1) они вернулись в борьбу, но шансов все равно мало – необходимо не только обыгрывать «Нью-Джерси» и «Вашингтон» (вот и первый из оставшихся матчей конкурентов), но и ждать осечек сразу от нескольких соперников.

«Вашингтон» не в таком трудном положении, но у них сложный календарь – матчи с «Тампой» и «Бостоном». Обе команды хоть и не имеют турнирной мотивации, но жизнь «Кэпс» от этого легче не станет.

Самый простой календарь в концовке – у «Детройта». Единственной заботой для «Торонто» остаются 70 голов Остона Мэттьюса, а далее у «Ред Уингс» спаренные матчи против «Монреаля», для которого сезон уже по сути завершен. Хотя и недооценивать «Канадиенс» нельзя: недавно они забросили 9 шайб «Филадельфии».

«Айлендерс» и «Питтсбург» сыграют друг с другом. Сейчас обе команды находятся в зоне плей-офф. Отрыв «Айлендерс» от преследователей составляет четыре очка. У «Пингвинс» такой роскоши нет – всего балл преимущества. Поэтому их очный матч может решить судьбу гонки.

Кто займет последние два места в плей-офф на Востоке – один из главных вопросов на конец регулярки. В таблице давно не было так жарко: прошлый сезон тоже запомнился интригой до последнего, но тогда в борьбе участвовало меньше команд.

Год назад «Питтсбург» уступил – только из-за своих ошибок в матчах с аутсайдерами. Теперь все снова зависит от «Пингвинс».

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Фото: AP Photo /Matt Freed