Огненный камбэк «Автомобилиста» – с 0:3 на 5:3. Как это было?

Победный гол за 7 секунд до сирены.

Противостояние «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» – противоположность другому полуфиналу. «Локомотив» методично разобрал «Трактор». На этом фоне уральская серия выглядит даже интереснее.

«Автомобилист» быстро продлил серию , выиграв один из матчей в Магнитогорске. Третья игра (2:3, ОТ) ушла в овертайм благодаря голу на последней минуте, а четвертая встреча (5:3) запомнилась неожиданно лихо закрученным сюжетом.

Такой результативности от «Автомобилиста» и «Металлурга» никто не ждал.

Уверенный старт «Магнитки»: три шайбы за 7,5 минут, «Автомобилист» поменял вратаря

Начало матча при этом явно осталось за гостями. «Магнитка» быстро сделала комфортное преимущество.

На 3-й минуте Игорь Гераськин длинным пасом вывел Никиту Гребенкина 1-в-0. Несмотря на висящего на спине защитника, Гребенкин переложил на неудобную и отправил шайбу между щитков Владимира Галкина.

Спустя три минуты наконец сработало большинство «Металлурга», молчавшее четыре матча подряд. Защитник Робин Пресс от синей линии высоко набросил в сторону ворот, а с пятака ее подправил Александр Петунин.

На этом закончился матч для Галкина – всего он успел сделать лишь 4 сэйва (4/6, 66,7% ОБ). Галкин проводил первую игру в основе в этом плей-офф – ранее он дважды заменял Евгения Аликина по ходу матчей со СКА во втором раунде. Теперь произошла обратная ситуация.

Вот только и Аликина сразу пробили – отметился Данила Юров. В голевом эпизоде он проявил смекалку. Шайба попала к Юрову, когда тот находился за воротами, но Данила быстро сориентировался в ситуации и бросил в спину Аликина в расчете на рикошет. Задумка сработала.

Таким образом «Автомобилист» уже в начале матча (на три шайбы у гостей ушло всего 7:20) оказался в максимально неудобной ситуации: 0:3 в четвертом матче и перспектива переезда в Магнитогорск при 1-3 в серии.

Как все объяснил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин: «Начало с нашей стороны было прям «черт побери». Подобным образом на голы соперников регулярно реагирует Роман Ротенберг. Одно отличие: в его случае это обычно происходит после поражений.

Что сотворил «Автомобилист»: начали камбэк сразу после 0:3, а вышли вперед уже на последней минуте

Героическое спасение «Автомобилиста» началось очень быстро.

Уже спустя минуту после гола Юрова отличился Стефан Да Коста. Давление хозяев в зоне соперника принесло результат: Степан Хрипунов (запомните это имя!) выиграл борьбу у борта, отдал на Анатолия Голышева, а тот в касание вывел француза на бросок.

В конце периода «Автомобилист» подобрался вплотную: Семен Кизимов забросил с острого угла. Теперь рикошет помог хозяевам – шайба попала в Юрова и только потом оказалась в воротах.

Сравнял счет уже сам Голышев – лучший игрок «Автомобилиста» в этом плей-офф. Да Коста в одиночку не справился с двумя игроками «Магнитки» и потерял шайбу. Увидев неудачу опытного партнера, Голышев решил ничего не выдумывать – и просто приложился по бесхозной шайбе.

Илья Набоков толком не среагировал – в момент броска его закрыл Хрипунов.

Третий период проходил с преимуществом «Металлурга» (16:6 по броскам), но Аликин держал команду в игре. Как оказалось, не зря.

На последней минуте произошло совсем неожиданное: ошибся Гераськин, так идеально нашедший Гребенкина передачей почти через всю площадку в начале игры.

Кажется, Игорь немного заигрался. Спустившись к синей линии, он сделал поперечную передачу, которую перехватил Брукс Мэйсек. Немецкий нападающий организовал выход 2-в-1 вместе с Хрипуновым. Таким подарком нельзя было не воспользоваться – и Хрипунов вывел «Автомобилист» вперед за 7 (!) секунд до финальной сирены .

Вот тот решающий гол:

«Магнитка» сразу сняла вратаря, но это привело только к дублю Голышева. После шайбы в пустые ворота Анатолий вышел на первое место в списке бомбардиров плей-офф-2023/24. Он сравнялся с Прессом («Металлург») и Березкиным («Локомотив») – у всех по 14 очков.

Аликин в итоге отметился 34 сэйвами с 35 бросков (97,1% ОБ) – его выступление тоже помогло команде вытащить такой матч. Следующую игру он наверняка все-таки привычно начнет в старте.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин будто что-то знал еще перед матчем. Он грустил еще на интервью до старта игры:

После первого гола «Автомобилиста» Разин все осознал окончательно:

Четвертая шайба Хрипунова не поменяла в эмоциях Разина вообще ничего:

Боль выразилась на пресс-конференции, где Разин сделал шутливую отсылку к судейскому корпусу. До этого игрок «Металлурга» Роман Канцеров обвинял соперника в грязной игре. Надо понимать: все оправдания через работу судей никак не отменяют ошибки хоккеистов «Металлурга».

Теперь серия затянется как минимум до субботы – но, кажется, этим командам интересно играть друг с другом. В прошлом сезоне их противостояние в первом раунде дошло до седьмого матча. Повторится ли это сейчас?

Фото: hc-avto.ru ; кадры трансляции «КХЛ ТВ»