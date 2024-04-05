⚡ Кучерова не остановить! Выбил 1+2, сохранил лидерство в гонке бомбардиров, переписал историю

Держит отрыв от Маккиннона и Макдэвида.

Историческая гонка за индивидуальными наградами НХЛ близка к развязке. Конкуренты по списку бомбардиров разрывают лигу уже в один день: пока Нэтан Маккиннон тащил с «Миннесотой» (5:2), Никита Кучеров разбирался с «Монреалем» (7:4).

Оба в итоге набрали в матчах по 3 (1+2) очка, и Кучеров сохранил первое место – ему не помешало даже то, что «Тампа» проводила вторую игру за два дня. Канадский выезд («Торонто» и «Монреаль») Никита завершает с шестью очками и новыми достижениями, а «Лайтнинг» увозят две победы.

Кучеров против «Монреаля»: гол в стиле Овечкина, мощный силовой и классические передачи

Игра стартовала без раскачки: «Монреаль» забросил уже на третьей минуте, и стало понятно, что предстоит долгий вечер с большим количеством шайб. Так и получилось – Кучеров, естественно, не остался в стороне. Начнем с передач:

● на 10-й минуте нашел в большинстве на пятаке Пойнта . Первым в эпизоде на добивании оказался Ник Пол;

● в конце матча перехватил шайбу в своей зоне и вывел Стивена Стэмкоса на пустые ворота – тот не промахнулся, забросив в падении.

Этим вечером Никита и сам отличился голом – во втором периоде реализовал большинство: Пойнт подобрал шайбу после борьбы у борта и сразу перевел на Кучерова. Он щелкнул в касание из круга вбрасывания – без шансов для вратаря.

Такой бросок наверняка оценил бы даже Овечкин.

Но Никита отметился и другим хайлайтом – крепко, но по правилам приложил к борту Кайдена Гуле. Это случилось еще в первом периоде: молодой защитник «Монреаля» отбросил шайбу партнеру и, кажется, немного выключился из игры.

Судьи не отреагировали на эпизод, а вот Гуле, похоже, оказался в нокдауне. Ушел в раздевалку и в дальнейшем в игру не вернулся.

Но в историю себя Никита вписал все же привычными результативными действиями.

● Он стал первым вингером в истории НХЛ, пробившим отметку в 90 голевых передач за сезон. Ранее этот рубеж покорился только защитникам и центрам: в XXI веке, например, это сделали Джо Торнтон (сезон-2005/06) и Коннор Макдэвид (сезон-2023/24).

● Игра с «Монреалем» стала 21-й с тремя и более очками у Кучерова в текущем сезоне. Это пятый результат за 30 лет. В прошлой регулярке у Макдэвида таких матчей было 22 – Кучеров вполне может догнать.

● обновил цифры лучшей русской регулярки в истории – теперь 133, и через пару недель, по ощущениям, может перемахнуть за 140.

Перформанс Никиты помог «Тампе» одержать десятую победу в последних двенадцати матчах. «Лайтнинг» выиграли даже с третьим вратарем: Мэтт Томкинс не играл в НХЛ с 7 ноября. Тогда он тоже вышел против «Монреаля» (5:3). Этим вечером Томкинс сделал 26 сэйвов с 30 бросков – не самый плохой результат для человека, который пять месяцев находился в фарм-клубе.

Такой рывок обеспечил «Лайтнинг» место в плей-офф. Появилась возможность даже догнать «Торонто» – и таким образом выйти в первом раунде на «Флориду».

Но главная интрига в оставшихся матчах «Тампы» – станет ли Кучеров лучшим бомбардиром лиги?

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Топ-3 уже неприлично оторвался от преследователей. Панарин и Пастрняк точно не догонят, хотя оба проводят шикарные сезоны: Артемий уже установил личный рекорд по очкам, а Пастрняк пробует повторить лучший результат. Но установленный верхней тройкой уровень недостижим даже для них.

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Макдэвид по-прежнему в гонке, даже несмотря на слабый старт сезона и повреждение, с которым он играл в первые месяцы. У «Эдмонтона» осталось больше матчей (8), чем у «Колорадо» и «Тампы» (6) – это дает Коннору шанс подобраться вплотную, к тому же половина этих игр пройдет с командами из нижней части таблицы.

Самый сложный календарь – у Маккиннона. «Колорадо» сыграет пять из шести матчей с командами из зоны плей-офф, включая конкурентов: «Виннипег», «Даллас» и «Эдмонтон» (дважды!).

У Кучерова два простых соперника – «Баффало» и «Оттава». Остальные встречи будут сложнее, но есть задел: 3 очка перед Маккинноном и 7 перед Макдэвидом.

Такой гонки за главные индивидуальные награды не было очень давно . Все наверняка решится в самых последних матчах. Тройка подходит к ним в невероятной форме. Здоровы и их основные партнеры по звеньям и большинству. Мощная интрига на концовку регулярки!

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Фото: AP Photo /Graham Hughes/The Canadian Press