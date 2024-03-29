«Спартак» неожиданно подвел вратарь. Вытащивший прошлый матч

Очередное поражение в Магнитогорске.

«Спартак» ранее продлил серию с «Металлургом» двумя домашними победами (5:2; 1:0). Это обострило интерес к серии, учитывая изначально неожиданные проблемы команды Жамнова с реализацией (0 шайб в Магнитогорске).

В пятой игре «Магнитка» все-таки ответила: победа 5:3 снова вывела лидеров Востока вперед (3-2). Теперь «Спартак» оказался на грани вылета. Все полуфинальные пары Кубка Гагарина могут определиться 30 марта.

«Спартак» получил три шайбы уже в первом периоде – не выручил вратарь Николаев

Одно из главных отличий этой игры от московских – выступление вратаря «Спартака» Дмитрия Николаева. Тот провел отличную четвертую игру: отстоял на ноль, отразил 29 бросков и отметился запоминающимися спасениями .

Вот только пятый матч у него совсем не задался. На 8-й минуте Николаев пропустил прямой бросок в дальний угол от Данилы Юрова. Рикошета не было, а Николаев видел момент броска. Похоже, голкипер «Спартака» просто немного потерял ворота, слишком сильно сместившись к левой от себя штанге.

Юров потом забросил еще, сделав счет 3:0 уже в конце первого периода. И тут тоже есть вопросы к Николаеву. Данила даже не бросал – случился рикошет от его конька. Вратарь «Спартака» выставил клюшку вперед, но шайба перевалилась через нее и заскочила в ворота.

Затем Николаева заменили. Он закончил матч, сделав лишь 5 сэйвов с 8 бросков (62,5%). В воротах «Спартака» впервые в этом плей-офф оказался Андрей Кареев. Он отыграл неплохо – 90% отраженных бросков (18/20), за два периода пропустил две шайбы.

После матча главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил Кареева с положительной стороны: «Молодец, вошел, держал нас в игре, в тонусе».

Дмитрий Николаев стал основным вратарем «Спартака» из-за травмы Патрика Рыбара. Последний матч словака на данный момент состоялся еще 23 января против московского «Динамо» (6:3). По словам Жамнова , он только на этой неделе приступил к тренировкам – поэтому в серии с «Металлургом» шансы на возвращение Рыбара очень малы.

Николаев в целом успешно проводит плей-офф (91,5% ОБ; 2,24 КН), но теперь появляется небольшая интрига. Кто же станет стартовым вратарем на шестой матч?

Даже в таких условиях «Спартак» чуть не отыгрался – благодаря меньшинству и спорному голу

В середине игры «Металлург» вел уже 4:0. Казалось, исход матча уже ясен, но «Спартак» зацепился. Команда создавала видимость опасности у ворот Ильи Набокова – 19 (!) бросков за второй период. Это не помогало: большинство из них не были сложными для вратаря.

Камбэк «Спартака» начался из совсем неочевидной ситуации. Удаление в конце периода – и всего через 12 секунд после начала штрафа «Спартак» сократил отставание! Роман Рукавишников одной передачей вывел нападающих на выход 2-в-1 – Михаил Мальцев забросил в меньшинстве.

Сразу же команда Жамнова умудрилась создать еще один голевой момент в формате 4х5, и это наверняка придало уверенности. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отсылал на пресс-конференции именно к этому отрезку: «Не ищем мы легких путей, надо нервы потратить. Немного расслабились, пропустили ненужный гол в конце второго периода».

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Второй гол «Спартака» тоже получился необычным. Быстрый вход в зону, бросок Германа Рубцова, Порядин въезжает в Набокова – шайба оказывается в воротах.

Сначала никто ничего не понял, и даже игроки «Спартака» праздновали осторожно. Но на повторе видно: Порядин столкнулся с голкипером «Металлурга» уже после того, как Набоков не справился с броском. Шайба в тот момент находилась совсем рядом с линией ворот. Скорее всего, именно поэтому судьи посчитали, что контакт нападающего и вратаря уже никак не влиял на развитие эпизода.

«Спартак» забросил еще, и при счете 4:3 Разин даже взял тайм-аут. Сам он так объяснял это решение: «Ребята прекрасно понимали, что происходит. Все старались, но просто хотелось немного успокоить. Надо было сбить напор «Спартака» после тех голов».

Это сработало – хозяева довели дело до победы. Пока серия «Спартака» и «Металлурга» остается единственной в этом плей-офф, где выигрывают только домашние команды. Сохранится ли эта ситуация после шестого матча?

Фото: spartak.ru ; metallurg.ru