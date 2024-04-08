«Трактор» провел сенсационный плей-офф. Но в истории был еще лучше – с Ничушкиным и Кузнецовым

Тогда остановились в шаге от титула.

Челябинский «Трактор» – одна из сенсаций плей-офф КХЛ-2023/24. Команда с шестого места Востока дошла до полуфинала , выбив «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). На момент осенней смены тренера вряд ли многие предсказывали такое развитие событий.

В полуфинале «Трактор» все-таки без шансов проиграл «Локомотиву» (0-4): помешали проблемы в атаке и травма основного вратаря Зака Фукале. Сезон все равно можно считать удачным, учитывая и первый опыт перекрестного плей-офф.

В истории КХЛ «Трактор» четырежды доходил до классической полуфинальной стадии, но лишь один раз добрался до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2012/13 только кубковая машина Знарка остановила челябинский клуб.

Как формировался тот состав «Трактора»: опытные лидеры и поддержка молодых воспитанников

Костяк челябинской команды создавался постепенно. Важным фактором стало возвращение тренера Валерия Белоусова по ходу сезона-2010/11. В качестве главного тренера он работал в «Тракторе» еще в 90-х. Белоусов дважды приводил клуб к бронзовым медалям Межнациональной хоккейной лиги – тогдашнего прототипа или прообраза КХЛ.

По итогам регулярки «Трактор» не попал в плей-офф, и перед новым сезоном клуб мощно усилился. Именно летом 2011 года состав челябинцев пополнили игроки, ставшие основой команды в том серебряном сезоне:

● Чешский нападающий Ян Булис весной 2011-го вышел в финал Кубка Гагарина с «Атлантом», а в новом сезоне уже играл в Челябинске;

● Финн Петри Контиола подписал контракт с «Трактором» после топового сезона в Магнитогорске, где с 48 (14+34) очками в 54 матчах стал лучшим бомбардиром клуба;

● Финалист Кубка Гагарина-2010 (в составе ХК МВД) вратарь Майкл Гарнетт перешел в «Трактор», когда московское «Динамо» заинтересовалось перспективой возвращения Александра Еременко;

● Команду пополнили другие опытные игроки: пятикратный чемпион России Владимир Антипов и финалист Кубка Стэнли-2003 Станислав Чистов. «Трактор» снова ослабил конкурентов – хоккеисты перешли из «Салавата» и «Магнитки»;

● И еще одно важное приобретение – один из лидеров «Нефтехимика» Максим Якуценя, за два сезона в Нижнекамске выбивший 66 (26+40) очков в 98 матчах.

Во время регулярки «Трактор» добавил еще одного проверенного ветерана – защитник Дмитрий Рябыкин ушел из «Авангарда» и оказался в Челябинске. Американец Дерон Куинт даже отшучивался по этому поводу: «Мы с Рябыкиным сейчас, наверное, самая возрастная пара в КХЛ». Вряд ли он был далек от истины – обоим игрокам в марте 2012 года исполнилось 36 лет.

При этом в «Тракторе» активно развивались молодые игроки. Главный из них – Евгений Кузнецов. Он дебютировал за основу в сезоне-2009/10, а в следующем году стал ключевым игроком нападения, хотя по возрасту еще был доступен для матчей МХЛ.

Такой состав уже не мог находиться вне зоны плей-офф – и «Трактор» действительно сильно прибавил. Настолько, что даже одержал победу в регулярке, на одно очко опередив СКА Милоша Ржиги. Это был первый трофей Челябинска в КХЛ, но в плей-офф закрепить успех не совсем удалось – клуб остановился в полуфинале, уступив «Авангарду».

К сезону-2012/13 «Трактор» подходил уже в качестве одного из фаворитов лиги.

«Трактор»-2012/13: мощная регулярка, камбэки в плей-офф, невезение в финале

Статус фаворита команда подтвердила полностью. «Трактору» не помешало даже то, что он стал одним из немногих клубов, не получивших усиления из-за океана во время локаута в НХЛ. Вместе с челябинцами таких команд было всего семь.

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К конкурентам по Востоку приехали: Евгений Малкин, Николай Кулемин и Сергей Гончар («Металлург Мг»); Виктор Хедман, Райан Макдона и Николай Антропов («Барыс»); Никита Никитин и Сергей Костицын («Авангард»); Алексей Емелин («Ак Барс»); Джоффри Лупул («Автомобилист»).

Несмотря на эти пополнения, челябинцев опередили в регулярке лишь два клуба с Востока – «Ак Барс» и «Авангард». В целом «Трактор» занял пятое место в регулярке. Это произошло благодаря не только сохранению костяка команды, но и точечным усилениям (например, Андреем Костицыным) и использованию внутренних ресурсов.

В течение регулярки-2012/13 за «Трактор» дебютировали Валерий Ничушкин (три месяца подряд брал награду лучшему новичку лиги) и Максим Карпов, а полноценным игроком основы стал Никита Нестеров.

Плей-офф-2013 «Трактор» начал в таком составе:

Проблемы начались сразу же в первом раунде – в серии с «Барысом» команда отыгралась с 0-2 после домашних матчей и прошла дальше только в решающей седьмой игре.

Совершенно обратная картина была в полуфинале Востока: там «Трактор» разделался с прошлогодним обидчиком – «Авангардом». Челябинцы вынесли соперника с общим счетом 16:3 за пять матчей, а Гарнетт сделал 4 (!) сухаря и установил рекорд Кубка Гагарина по длительности серии без пропущенных шайб – 211 минут и 41 секунда. Неприятная новость все же имелась – травму получил форвард Константин Панов.

В финале Востока соперником был «Ак Барс». И здесь пришлось отыгрываться – с 0-2 и 1-3 в серии. Борьба в противостоянии была невероятной – впервые в КХЛ в финале конференции четыре матча уходили в овертаймы.

Тут «Трактору» как раз помогли ветераны и лидеры: Булис, Контиола, Чистов и Антипов – все отличились и помогли перевести серию в седьмой матч. Не обошлось и без участия Ничушкина: на последней минуте овертайма пятого матча (2:1 ОТ) он взял игру на себя и выдал Контиоле на пустые ворота.

Седьмой матч двигался к новому овертайму – «Ак Барс» сравнял счет на 55-й минуте. Но у «Трактора» и на это нашелся ответ: за 29 секунд до конца основного времени произошло это.

Есть первый финал Кубка Гагарина для Челябинска! И эта финальная серия с московским «Динамо» вошла в историю. В ней было все:

● убойная дуэль вратарей Гарнетта и Еременко, в которой динамовец все же победил, выиграв Кубок и став самым ценным игроком плей-офф;

● еще больше драматичных развязок – во втором матче (3:2) Янне Яласваара забросил победную шайбу за 2:42 до завершения основного времени. В пятом матче (3:4) в концовке снова затащил Андрей Костицын, вернув серию в Челябинск;

● еще больше камбэков. В том же пятом матче «Динамо» отыгралось с 0:3 и только чудо помешало игре уйти в овертайм – на последних секундах Доминик Граняк зарядил в штангу ворот «Трактора»;

● судьбоносный воробей, присевший на перекладину ворот в пятой игре. Разумеется, в эти ворота в итоге влетели все семь шайб. На следующий матч челябинские болельщики создали воробья своими руками – нарисовали большой баннер и перетаскивали его в перерывах на другую сторону арены.

«Трактор» все же уступил – хотя в шестой игре обстучал все штанги и перекладины. «Динамо» реализовало все моменты и даже больше. Непонятно, откуда приходили эти голы – но «Динамо» их забрасывало, поджидая рикошеты и отскоки.

Шайба Цветкова в овертайме поставила точку на кубковых мечтах Челябинска – и вместе с ними закончился и тот «Трактор».

Судьба того «Трактора»: «Динамо» забрало почти всю молодежь, команда не попала в плей-офф, Белоусов ушел – теперь навсегда

«Трактор» не продлил жизнь команды, которая два сезона подряд при Белоусове была одним из лидеров КХЛ. Произошла серьезная перестройка. Клуб покинула большая часть костяка серебряной команды – Дерон Куинт, Вячеслав Белов, Владимир Антипов, Максим Якуценя.

Никита Нестеров отправился за океан, в фарм-клуб «Тампы» – «Сиракьюз Кранч». В НХЛ он не заиграл, но уже в составе ЦСКА позже выиграл три Кубка Гагарина.

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Остальную молодежь «Трактора» забрало к себе московское «Динамо». Сначала туда перешли в обмен на денежную компенсацию Максим Карпов и Валерий Ничушкин . Зимой 2013 года в «Динамо» перешел Егор Дугин – тоже в обмен на деньги .

Без скандалов тоже не обошлось: Карпов сказал, что «его никто не спрашивал» , и о переходе он узнал на сайте «Динамо». А Ничушкин сразу уехал в «Даллас», не проведя ни матча за московский клуб.

Пересобранный «Трактор» не вышел в плей-офф сезона-2013/14, а команду покинули Евгений Кузнецов и Петри Контиола.

Сезон-2013/14 был последним в тренерской карьере Валерия Белоусова. «Динамо» так и осталось его челябинским криптонитом – помимо поражения в финале-2013, он за двадцать лет до этого вместе с «Трактором» уступил москвичам в полуфинале плей-офф Межнациональной хоккейной лиги.

Валерий Белоусов скончался 16 апреля 2015 года. Почетным гражданином Челябинска он был признан еще в 2012-м, но сезон-2012/13 навсегда закрепил его в памяти челябинских хоккейных болельщиков.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Антон Денисов, Виталий Белоусов