Талант из «Авангарда» вытащил игру против «Ак Барса» – в 20 лет он выходит вместе с лидерами

Есть победы даже без Ткачева.

«Авангард» набрал мощный ход: команда борется за первое место Востока и теперь регулярно выдает победные серии. До поражения от «Локомотива» 21 января (1:4) у команды было семь побед подряд. Сейчас стартовала другая серия: обыграны «Северсталь» (6:2) и «Ак Барс» (4:2).

Важная деталь для команды Кравеца в январе – появление новых героев. Одним из них уже оказался 20-летний Илья Рейнгардт. В матче с «Ак Барсом» он наконец-то забросил первую шайбу в КХЛ. Она еще и сразу оказалась победной.

Дебютный гол Рейнгардт забил красиво – замкнул передачу в падении.

«Авангард» вообще отыгрался с 0:2 – Рейнгардту помогла воспитательная работа от Кравеца

Сам матч для хозяев складывался непросто. Получить две шайбы за период даже от нестабильного «Ак Барса» – серьезная проблема. Ситуация осложнялась отсутствием лидера Владимира Ткачева, который пропустил уже шестой матч подряд из-за травмы.

Камбэк запустили защитники Сергей Бойков и Семен Чистяков. Бойков переживает лучшее время в карьере. Он забросил 4 шайбы за 27 матчей в регулярке-2023/24: больше, чем за все предыдущие сезоны в «Динамо» (3 гола за 123 игры). В обоих голах поучаствовала третья тройка Телегин – Николишин – Игумнов.

Зато решающая шайба на счету игроков второго звена. Ее и забросил Илья Рейнгардт, который проводил всего десятую игру в регулярке-2023/24. Воспитанник «Авангарда» прошел через все этапы омской вертикали, а сейчас играет первый сезон в КХЛ.

Рейнгардт попал во вторую тройку во многом из-за травмы Ткачева. В привычном варианте на этом месте выходит Юрчо, но теперь Кравец дал шанс молодому игроку. Против «Ак Барса» Рейнгардт отыграл 12:01 – это его лучший показатель по времени на площадке в КХЛ.

После матча Кравец похвалил Рейнгардта: «Шикарный победный гол и шикарная игра, хотя в первом периоде пришлось его повоспитывать. Но хорошо, что он все правильно понял и выполнил свою работу на отлично».

В «Авангарде» Илью заметили еще на предсезонке. Кравец отдельно выделял его и Никиту Холодилина. Если Холодилин сразу получил полноценный шанс в КХЛ, то Рейнгардта привлекают к матчам КХЛ только временами. В сентябре он даже выходил в первом звене в матче против «Амура» (1:5) – тогда поучаствовал в единственной шайбе Ткачева.

В сезоне-2023/24 Илья Рейнгардт в основном играл в ВХЛ. В составе «Омских Крыльев» он набрал 5 очков за 37 матчей при показателе полезности -5. В МХЛ все складывается повеселее: 7 матчей, 6 очков (3+3). Именно из-за яркой игры на молодежном уровне Рейнгардт заслужил репутацию большого таланта.

С «Ак Барсом» передачу на Рейнгардта оформил Дамир Шарипзянов. У капитана «Авангарда» уже 7 матчей подряд с набранными очками – он переписывает личные сезонные рекорды (7+33) и идет на втором месте в бомбардирской гонке защитников.

В новом году «Авангард» действительно прибавил: помогли новички и молодые игроки

За 2024 год «Авангард» провел 11 матчей. Итог – 9 побед. Клуб поднялся в таблице и теперь всерьез претендует на первое место Востока и победу в регулярке. На результаты позитивно влияют зимние подписания и перспективная молодежь.

Кто особенно впечатлил:

● Приехавший из «Давоса» после неудачной игры на Кубке Шпенглера (0 очков за 4 матча) Томаш Юрчо перезагрузился. Он уже выбил 3+5 за 9 игр и отлично вписался в первое звено, временно заменив там травмированного Ткачева.

● Николай Прохоркин центрит второе звено: всего у него 5+3 за 13 матчей в «Авангарде». Прохоркин уже забросил две победных шайбы – с «Ладой» (2:1, ОТ) и «Амуром» (3:1).

● Освобожденный из «Ак Барса» Дамир Жафяров возвращается к привычной форме. Пока он в основном выступает в роли ассистента (5 голевых передач). В матче против бывшей команды Жафяров отдал передачу на гол Спунера в большинстве.

● Никита Холодилин вышел на новый личный уровень. В 2024 году у 21-летнего нападающего 6 (3+3) очков в 11 играх. Про его гол «Салавату» мы писали ранее . При этом за всю регулярку-2023/24 показатели Холодилина не такие яркие: 47 матчей, 8 голов, 5 ассистов.

Прогресс этих игроков дает команде необходимую глубину состава и снижает зависимость от первого звена. Слова Кравеца после сегодняшнего матча подтверждают это: «Сегодня была наша лучшая игра с «Ак Барсом» в сезоне. Не только из-за победы, а потому, что была видна игра команды, было видно все четыре звена, ребята все силы отдали для выполнения игрового задания».

Кажется, перед плей-офф у «Авангарда» все хорошо.

Фото: ХК «Авангард» Омск