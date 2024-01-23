Самый ужасный гол в карьере Малкина – в свои ворота 😱

«Питтсбург» на выезде уступил «Аризоне» (2:5). Центральный и самый удивительный эпизод матча – автогол в ворота «Пингвинз».

Так неожиданно разрешилась стандартная ситуация. «Питтсбург» готовил атаку на отложенном штрафе: Крис Летанг отдал назад на Евгения Малкина, а тот не обработал пас и срезал шайбу в сетку.

Немалая часть ответственности наверняка лежит на Летанге – уж слишком небрежной вышла его передача. Но шайба шла мимо ворот, и к автоголу привели именно неудачные действия Малкина при приеме.

Самое обидное для «Питтсбурга» – момент, в который случилась эта ошибка. Третий период, «Пингвинз» проигрывали 2:3 и получили шанс на камбэк – «Аризона» удалилась во время своего большинства. Реакция Летанга говорит сама за себя.

Гол записали на Лоусона Крауза – канадский нападающий последним из игроков «Аризоны» коснулся шайбы. Причем сделал это в зоне защиты за 20(!) секунд до гола. У Крауза – 18-я шайба в регулярке-2023/24, и он близок к тому, чтобы в третьем сезоне подряд добраться до отметки в 20 голов.

Малкин отметился и положительным действием – ассистировал Кросби и продлил результативную серию до трех матчей. Но команде это не помогло: после автогола «Питтсбург» пропустил еще раз, проиграл и остался на 12-м месте Востока. Отставание «Пингвинз» от зоны уайлд-кард увеличилось – уже 5 очков.

За самым красивым моментом матча с «Аризоной» игроки «Питтсбурга» наблюдали со стороны: Логан Кули сделал голевую передачу одной рукой, переправив шайбу на Джейсона Цукера.

У 19-летнего Кули это не первый хайлайт в карьере: еще во время игры за университет Миннесоты он запомнился лакросс-голом , а на предсезонном матче НХЛ в Австралии забросил такую шайбу .

«Аризона» одержала вторую победу подряд. В предыдущем матче обыграли «Нэшвилл» – одного из главных конкурентов по таблице. Команда идет на 9-м месте Запада, отставая от «Предаторз» всего на два очка и имея при этом два матча в запасе. Будут ли на пятитысячном университетском стадионе «Койотис» матчи плей-офф – одна из интриг этого сезона.