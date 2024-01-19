Cмотрите, бейсбольный гол в КХЛ! Ударом клюшкой по летящей шайбе

Герой – Никита Сетдиков.

«Нефтехимик» сенсационно выиграл у набравшего ход московского «Динамо» (2:1). Вратарь Филипп Долганов сделал 49 сэйвов, а игроки «Динамо» 6 раз попадали в штангу. Все это перекрыла удивительная шайба «Нефтехимика».

Будничные 1:0 в пользу фаворита после первого периода не были неожиданностью. Отыгрался «Нефтехимик» благодаря необычному голу. Момент возник буквально из ничего.

Илья Пастухов парашютиком вбросил шайбу в зону «Динамо». Никита Сетдиков опередил Егора Мартынова и выиграл позицию, после чего в бейсбольном стиле ударил по отскочившей шайбе.

У Сетдикова – десятая шайба в регулярке-2023/24. 28-летний нападающий проводит лучший сезон в карьере: выбил 10+16 за 44 матча в «Нефтехимике» и занимает третье место в списке бомбардиров команды. Интересно, что пришел он в сентябре из «Сибири» в результате обмена на Михаила Назарова (0+1 в 20 матчах за «Сибирь»).

Кажется, это еще одна ошибка руководства новосибирского клуба.

Вратарь Филипп Долганов, сделавший 49 сэйвов, действительно оказался важным героем. Он проводит первый сезон в КХЛ и тащит команду: за 38 игр у Долганова 91,7% отраженных бросков. По количеству сухих матчей (4) он делит третье место с Иваном Федотовым (ЦСКА) и Александром Самоновым («Салават Юлаев»).

Спасений Долганова в игре с «Динамо» хватит на десяток ярких подборок от КХЛ.

Интересно, что игроки «Нефтехимика» не удалились ни разу за матч. На данный момент это выглядит единственным способом борьбы с убойным динамовским большинством .

После такой победы «Нефтехимик» вышел на чистое восьмое место Востока. «Сибирь» отстает на два очка, имея матч в запасе. Напоминаем: «Сибирь» потеряла 4 очка из-за нарушения лимита на легионеров.

«Динамо» проиграло впервые в 2024 году. Эта потеря очков осложнила борьбу за первое место Запада. У «Локомотива» пока такие же 72 очка, но он провел на один матч меньше. СКА тоже рядом – 70 баллов.

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik