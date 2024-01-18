У «Торонто» проблемы: четыре поражения подряд – и каждый раз упускал преимущество в счете

Но Мэттьюс снова забросил.

«Торонто» продолжает нестабильный и довольно проблемный сезон. У «Лифс» одинаковое количество побед и поражений, вновь обострился вратарский вопрос и уже несколько месяцев идут разговоры о необходимости усиления защиты.

Команду штормит: небольшие успешные серии сменяются неудачными. Сегодняшнее поражение от «Эдмонтона» (2:4) стало для «Торонто» четвертым подряд. И поводов для тревоги становится все больше.

«Лифс» вели 2:0 – но не дотянули даже до овертайма. «Эдмонтон» дожал в концовке

Начало матча для «Торонто» было оптимистичным. Уже в первой смене Марнер и Мэттьюс разыграли классную комбинацию – и Митч вертикальной передачей вывел Остона на убойную позицию. В этом сезоне Мэттьюс такие шансы не упускает – эта шайба стала уже 34-й в сезоне. Он лучший снайпер лиги, а отрыв от ближайшего преследователя – Сэма Райнхарта из «Флориды» – два гола.

«Эдмонтон» не поплыл: команда была активна в зоне «Торонто» и создавала опасные моменты. К середине матча по воротам Мартина Джонса нанесли 19 бросков. В итоге количество переросло в качество, даже несмотря на второй гол «Лифс».

Камбэк «Ойлерс» начал Драйзайтль. Непонятно, бросал он с неудобной руки или отдавал передачу, но неожиданно для всех (и прежде всего для Джонса) шайба влетела в ближний угол. Вратаря «Торонто» вряд ли можно однозначно винить в этом голе – в момент броска он был закрыт защитником.

Третий период «Эдмонтон» выиграл 3:0, а героем матча стал Райан Маклауд. Сначала он отлично вывел Дерека Райана на бросок в одно касание, а в концовке сам забросил победную шайбу. Стоит отметить необычную роль Макдэвида в этом голе – стоял на пятаке и перекрывал обзор Джонсу. Этим и воспользовался Маклауд.

Результат подчеркнул разницу в игровой форме команд. «Эдмонтон» продлил рекордную серию до 11 побед подряд. Команда готовится сбросить «Лос-Анджелес» в зону уайлд-кард: отставание составляет всего одно очко при матче в запасе у «Ойлерс».

Для «Торонто» это девятое поражение в последних 15 матчах. «Бостон» и «Флорида» уходят в отрыв – пока не удается навязать им борьбу.

У «Торонто» опять трудности с удержанием счета, а тренер недоволен игрой лидеров

Нынешняя серия поражений «Лифс» интересна тем, что команда во всех четырех играх вела в счете и неизменно упускала преимущество – что в одну шайбу («Детройт», 2:4), что в три («Колорадо», 3:5).

Это не выбивается из общей тенденции: в регулярке-2023/24 у «Торонто» набралось уже шесть проигранных матчей, по ходу которых команда вела в 2+ шайбы.

Такие результаты отразились на атмосфере внутри клуба. После игры с «Колорадо» главный тренер «Лифс» Шелдон Киф мощно прошелся по тройке Тавареса: «Это звено нам сегодня не понравилось. Не могу вспомнить у них ни одной хорошей смены».

Реакция Кифа перенеслась и на следующий матч против «Детройта»: тренер перетряхнул все звенья и дал Таваресу новых партнеров (Робертсона и Йернкрука), а Марнера и Бертуцци убрал в боттом. Эксперимент удачным назвать нельзя – новые тройки придумали всего две шайбы в ворота «Детройта», и на «Эдмонтон» вышли уже более привычные сочетания. Но Таваресу пока ничего не помогает: у него 0 очков и «-7» за 4 матча. Подписавшему новый контракт Нюландеру не лучше: тоже ни одного результативного действия на этом отрезке.

Ситуация у «Торонто» становится сложнее. Плотность в таблице на Востоке очень высокая, а календарь впереди сложный: три игры с лидерами лиги «Ванкувером» и «Виннипегом», а также выезд к набравшему ход «Сиэтлу» (8 побед в 10 матчах). От результатов на этом отрезке зависит многое.

💰 92 млн – «Торонто» дал Нюландеру рекордный контракт! Другого выхода не было

Фото: AP Photo /Jason Franson/The Canadian Press