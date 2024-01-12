Бучневич ведет «Блюз» к зоне плей-офф: набрал 1+2 против бывших и помог Кайру с хет-триком

На радостях даже сломал клюшку.

Павел Бучневич третий сезон играет в форме с нотой на груди – и чуть ли не с первого дня считается лидером «Блюз». Единственное, что не совсем получалось у нападающего – матчи против бывшей команды: только 1+0 в 3 играх с «Рейнджерс».

Но этой ночью у него точно есть поводы для радости: «Сент-Луис» победил со счетом 5:2, а важную роль в победе сыграл именно Павел, который набрал 3 (1+2) очка и стал третьей звездой матча.

Бучневич ассистировал в двух шайбах Кайру, а гол в пустые отпраздновал крушением клюшки

Именно ударное звено «Сент-Луиса» Бучневич – Томас – Кайру обеспечило нужное преимущество по ходу вечера. Уже в первом периоде отметилось дважды – и оба раза ассистировал Павел.

Сначала пасом в своей зоне начал контратаку, в которой классно разобрались Томас и Кайру. А спустя три минуты они в большинстве провернули отличную комбинацию с ходу, и Бучневич выдал тому же Кайру на пустой угол. Посмотрите на эту красоту.

Сам Павел закрепил победу голом в пустые ворота. После шайбы он сломал клюшку о борт – выплеснул эмоции. До этого он не забивал 7 матчей подряд. «Хоть со второй попытки попал в пустые», – написал он в своем телеграм-канале .

Победа приблизила «Сент-Луис» к зоне плей-офф: теперь отставание от «Нэшвилла» из зоны уайлд-кард – всего два очка. Но это будет тяжелая борьба: пока на два места как минимум 6 претендентов, а может быть еще и «Миннесота» подтянется.

«Сент-Луис» сильно зависим от первого звена – больше тащить в команде некому

Одна из причин нестабильности «Блюз» в низкой результативности нижних звеньев. А потому команда очень зависит от главной тройки: в списке бомбардиров три первых места занимают именно Томас, Бучневич и Кайру (хотя в формате всей лиги это далеко не топ-показатели), а дальше – заметное отставание: Хэйс уступает аж на 11 очков.

Другие игроки набрали и того меньше, а у капитана Брэйдена Шенна, помимо небольшого количества результативных действий (9+9 в 40 матчах), еще и плохой показатель полезности – «-16». В прошлом сезоне было вообще «-27», но впереди еще половина регулярки.

Зависимость от ударного звена можно отследить и по результатам: в 12 матчах, где Томас, Бучневич и Кайру не набрали очков, «Сент-Луис» одержал всего 3 победы и 9 раз проиграл.

Похоже, ударной тройке придется в одиночку тащить «Сент-Луис» в сторону плей-офф. Да, пока относительно неплохо играют вратари: у Джордана Биннингтона – 90,7% отраженных бросков, а у молодого Джоэля Хофера – 90,8%. Но при такой игре нижних звеньев им необходимо выйти на новый уровень – должен же хоть кто-то помочь Бучневичу и его партнерам.

Фото: East News /AP Photo/Jeff Roberson