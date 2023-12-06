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Яркий разгром от «Авангарда»: 8 шайб в ворота «Сочи» и 5 очков у главного снайпера КХЛ

Авангард Авангард
Сочи Сочи
КХЛ КХЛ
Рид Буше Рид Буше
Райан Спунер Райан Спунер
Владимир Ткачев 1995 Владимир Ткачев 1995
Александр Филатьев
Дамир Шарипзянов Дамир Шарипзянов
Сергей Бойков Сергей Бойков
Михаил Бердин Михаил Бердин
Хоккей Хоккей

Такую результативность еще не показывали.

«Авангард» находится в прекрасной форме: перед игрой с «Сочи» команда выдала 16 побед за 20 матчей. Встреча с аутсайдером Запада продолжила этот тренд. «Авангард» разнес соперника (8:3) и провел самый результативный матч в регулярке-2023/24 – до этого ни разу не забрасывали больше 6 шайб. 

«Авангард» прорвало только во втором периоде – там забили четыре гола и ушли в отрыв

Игра долгое время шла по довольно обычному сценарию. Игумнов забросил шайбу уже на второй минуте после контратаки, но первый период завершился лишь со счетом 1:0.

Дальше «Авангард» полетел: во втором отрезке всего за 13:49 забили четырежды. В одном из моментов целиком отметилась первая тройка Ткачев-Спунер-Буше.

Посмотрите на этот разрыв обороны «Сочи»:

Отличился и 19-летний Александр Филатьев – у него это вторая шайба в КХЛ. Гол получился классным: находясь на одном колене, Филатьев в касание замкнул передачу. Кажется, что Александр не умеет (или не хочет) забивать скучно. Про его дебютную шайбу в КХЛ мы уже писали ранее. 

Снова забросил защитник Сергей Бойков, демонстрирующий удивительную результативность. В текущей регулярке в «Авангарде» он уже забил три гола – ровно столько же было в «Динамо» суммарно аж за четыре предыдущих сезона.  

Возможно, напрашивалась замена вратаря «Сочи» Михаила Бердина. Бросок Бойкова явно можно было забирать, да и счет после двух периодов стал совсем крупным. Но вратарь доиграл матч до конца, а в третьем отрезке пропустил еще трижды. В заключительном периоде солировало именно ударное звено «Авангарда», которое и забило там все голы.

«Авангард» ворвался в список лидеров по количеству шайб в одной игре – больше за регулярку-2023/24 забрасывали только ЦСКА и «Северсталь». Кстати, вторые поиздевались как раз над «Сочи». От «Северстали» пропускали Максим Третьяк и Никита Богданов.

У «Сочи» все сложно: в прошлом матче допустили рекордные 66 бросков по воротам и получили 7 шайб от СКА. Команда имеет 2 победы за 20 матчей и всего очко отрыва от последнего места в лиге. Кажется, что это падение уже неконтролируемо.

Лидеры «Авангарда» снова затащили и набрали много очков – даже по своим стандартам

В таком результативном матче уже привычно проявили себя главные звезды «Авангарда». Отмечаем все их новые статистические достижения: 

● Рид Буше выбил 5 (2+3) очков – впервые в сезоне. Он первым достиг отметки в 30 шайб в текущей регулярке и вышел на третье место в общем списке бомбардиров КХЛ (52 очка, 30+22). 

● У Владимира Ткачева две голевых передачи. Он все еще идет лучшим бомбардиром лиги (57 очков, 15+42) и отрывается от Николая Голдобина (54). Осталось всего два очка до личного рекорда результативности в сезоне.

● Райан Спунер не сильно отстает от партнеров по звену – в бомбардирском рейтинге он шестой (44 очка, 15+29). В игре с «Сочи» Спунер отличился дублем. У центрального нападающего пока получается выстреливать сериями: до этого матча был не самый удачный отрезок (1+4 и полезность -1 в 10 матчах).

● Защитник Дамир Шарипзянов впервые в карьере закончил матч с 4 (0+4) очками. Вообще у защитника выдается необычно результативный сезон. Он уже установил личный рекорд, набрав 29 очков (7+22). 

В первой части регулярки «Авангард» набрал мощнейший ход. Все это уже привело к промежуточному лидерству на Востоке: 57 очков за 40 матчей. Сохранить бы такую форму на плей-офф.

Авангард – Сочи 8:3 (1:0, 4:1, 3:2)
Дата проведения
21 декабря, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Игумнов (Венгрыжановский, Шарипзянов)
2:0 – 25 Пьянов (Буше, Шарипзянов)
3:0 – 28 Спунер (Буше, Ткачев)
4:0 – 33 Филатьев (Николишин)
4:1 – 38 Попов (Чмыхов, Рассказов, Галенюк)
5:1 – 38 Бойков (Чмыхов, Рассказов, Галенюк)
6:1 – 41 Буше (Шарипзянов, Спунер)
6:2 – 46 Рассказов (Бракко, Галенюк)
7:2 – 52 Буше (Ткачев, Гуляев)
7:3 – 54 Бракко (Сагадеев, Гараев)
8:3 – 55 Спунер (Буше, Шарипзянов)
Вратари: Мишуров 19/22 – Бердин 34/42.

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Фото: hawk.ru

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