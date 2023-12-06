Яркий разгром от «Авангарда»: 8 шайб в ворота «Сочи» и 5 очков у главного снайпера КХЛ

Такую результативность еще не показывали.

«Авангард» находится в прекрасной форме: перед игрой с «Сочи» команда выдала 16 побед за 20 матчей. Встреча с аутсайдером Запада продолжила этот тренд. «Авангард» разнес соперника (8:3) и провел самый результативный матч в регулярке-2023/24 – до этого ни разу не забрасывали больше 6 шайб.

«Авангард» прорвало только во втором периоде – там забили четыре гола и ушли в отрыв

Игра долгое время шла по довольно обычному сценарию. Игумнов забросил шайбу уже на второй минуте после контратаки, но первый период завершился лишь со счетом 1:0.

Дальше «Авангард» полетел: во втором отрезке всего за 13:49 забили четырежды. В одном из моментов целиком отметилась первая тройка Ткачев-Спунер-Буше.

Посмотрите на этот разрыв обороны «Сочи»:

Отличился и 19-летний Александр Филатьев – у него это вторая шайба в КХЛ. Гол получился классным: находясь на одном колене, Филатьев в касание замкнул передачу. Кажется, что Александр не умеет (или не хочет) забивать скучно. Про его дебютную шайбу в КХЛ мы уже писали ранее.

Снова забросил защитник Сергей Бойков, демонстрирующий удивительную результативность. В текущей регулярке в «Авангарде» он уже забил три гола – ровно столько же было в «Динамо» суммарно аж за четыре предыдущих сезона.

Возможно, напрашивалась замена вратаря «Сочи» Михаила Бердина. Бросок Бойкова явно можно было забирать, да и счет после двух периодов стал совсем крупным. Но вратарь доиграл матч до конца, а в третьем отрезке пропустил еще трижды. В заключительном периоде солировало именно ударное звено «Авангарда», которое и забило там все голы.

«Авангард» ворвался в список лидеров по количеству шайб в одной игре – больше за регулярку-2023/24 забрасывали только ЦСКА и «Северсталь». Кстати, вторые поиздевались как раз над «Сочи». От «Северстали» пропускали Максим Третьяк и Никита Богданов.

У «Сочи» все сложно: в прошлом матче допустили рекордные 66 бросков по воротам и получили 7 шайб от СКА. Команда имеет 2 победы за 20 матчей и всего очко отрыва от последнего места в лиге. Кажется, что это падение уже неконтролируемо.

Лидеры «Авангарда» снова затащили и набрали много очков – даже по своим стандартам

В таком результативном матче уже привычно проявили себя главные звезды «Авангарда». Отмечаем все их новые статистические достижения:

● Рид Буше выбил 5 (2+3) очков – впервые в сезоне. Он первым достиг отметки в 30 шайб в текущей регулярке и вышел на третье место в общем списке бомбардиров КХЛ (52 очка, 30+22).

● У Владимира Ткачева две голевых передачи. Он все еще идет лучшим бомбардиром лиги (57 очков, 15+42) и отрывается от Николая Голдобина (54). Осталось всего два очка до личного рекорда результативности в сезоне.

● Райан Спунер не сильно отстает от партнеров по звену – в бомбардирском рейтинге он шестой (44 очка, 15+29). В игре с «Сочи» Спунер отличился дублем. У центрального нападающего пока получается выстреливать сериями: до этого матча был не самый удачный отрезок (1+4 и полезность -1 в 10 матчах).

● Защитник Дамир Шарипзянов впервые в карьере закончил матч с 4 (0+4) очками. Вообще у защитника выдается необычно результативный сезон. Он уже установил личный рекорд, набрав 29 очков (7+22).

В первой части регулярки «Авангард» набрал мощнейший ход. Все это уже привело к промежуточному лидерству на Востоке: 57 очков за 40 матчей. Сохранить бы такую форму на плей-офф.

Фото: hawk.ru