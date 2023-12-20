Марченко – звезда дня в НХЛ: сделал второй хет-трик за карьеру и забил редкий гол

У Чинахова и Проворова – по два ассиста.

«Коламбус» давно обосновался на дне Востока, но российские игроки по-прежнему остаются светлым пятном в неудачном сезоне «Блю Джекетс». Игра против «Баффало» (9:4) снова это подтвердила – сразу несколько игроков из России активно поучаствовали в голевой перестрелке.

Особенно ярко показал себя Кирилл Марченко. Он оформил второй хет-трик за карьеру и стал главной звездой игрового дня в НХЛ. Вместе с ним в тройку звезд вошли Никита Кучеров и Кирилл Капризов (у обоих – по 2 шайбы).

Марченко три недели отрабатывал прием, который показал перед первым голом в матче

В конце первого периода он придумал необычный для игры в большинстве гол – исполнил бросок из-под ноги и получил поздравления от удивившегося Дмитрия Воронкова. Позже Марченко признался, что три недели работал над таким финтом на тренировках.

Во втором отрезке Марченко отличился дважды – между шайбами прошло всего 18 секунд! Это самый короткий интервал в истории «Коламбуса» между двумя голами одного игрока – почти вдвое быстрее предыдущего рекорда (31 секунда).

У Марченко всего второй хет-трик в НХЛ, но зато какой! На три гола у него ушло 8 минут и 7 секунд, и это второй результат в истории «Блю Джекетс». Быстрее хет-трик оформлял только Джефф Картер в сезоне-2011/12 – он управился за 03:18. Пока этот результат не удается превзойти даже Патрику Лайне – именно ему принадлежало второе место до перформанса Марченко.

После игры Марченко был сконцентрирован на успехе команды: «Нам было важно продолжать выполнять установку. Соперник давил, забрасывал – мы сразу отвечали. Все были собраны, и здорово, что мы довели матч до победы». Видимо, игра с «Торонто» оставила отпечаток в памяти хоккеистов и тренеров. Напоминаем: там «Коламбус» упустил преимущество в 5 шайб, но победил в овертайме.

Ответил Марченко и на вопрос об игре с Воронковым и Чинаховым в одном звене: «Когда мы играем вместе, мне легко. Я знаю, что если я ошибусь, Воронков или Чинахов помогут мне. Мы обретаем все больше уверенности, хотим забивать больше голов и делать следующие шаги вперед».

Для Марченко этот хет-трик стал вторым за карьеру в НХЛ. Первый случился в январе 2023-го в игре с «Каролиной» (4:3, бул).

9 голов за матч – второй результат в истории «Коламбуса». Рекордным все еще остается матч против «Монреаля» (10:0) из 2016 года.

Чем отметились остальные россияне: Чинахов и Проворов ассистировали, Тарасов провел второй матч подряд

● Егор Чинахов сделал две голевые передачи – на вторую и третью шайбы Марченко. Чинахов находится в классной форме: набирает очки в пяти играх подряд. На этом отрезке он выбил 5+4.

● Иван Проворов тоже отметился двумя ассистами – защитник продолжает идти в пятерке лучших бомбардиров команды (Марченко, кстати, второй).

● Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 29 и впервые в сезоне победил. Пока он борется за статус второго номера со Спенсером Мартином, но в перспективе навяжет конкуренцию и Элвису Мерзликину.

«Коламбус» пока не может подняться со дна таблице (15-е место в конференции). Команда все еще страдает от травм – отсутствуют Сиверсон, Боквист, Дженнер, Рословик. Недавно Лайне выбыл на полтора месяца. Но отсутствие давления и ожиданий раскрепощает игроков – и они могут выдавать такие веселые матчи.

«Баффало» пока сильно разочаровывает (14-е место). Впервые за долгое время от команды ожидали прорыва, и на данный момент сезон проходит очень плохо. Похоже, болельщикам придется готовиться к еще одному сезону без плей-офф – уже 13-му.

Фото: East News/AP Photo/Jeffrey T. Barnes; x.com/BlueJacketsNHL