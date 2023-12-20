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Марченко – звезда дня в НХЛ: сделал второй хет-трик за карьеру и забил редкий гол

Баффало Баффало
Коламбус Коламбус
НХЛ НХЛ
Иван Проворов Иван Проворов
Егор Чинахов Егор Чинахов
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Даниил Тарасов 1999 Даниил Тарасов 1999
Хоккей Хоккей

У Чинахова и Проворова – по два ассиста.

«Коламбус» давно обосновался на дне Востока, но российские игроки по-прежнему остаются светлым пятном в неудачном сезоне «Блю Джекетс». Игра против «Баффало» (9:4) снова это подтвердила – сразу несколько игроков из России активно поучаствовали в голевой перестрелке.

Особенно ярко показал себя Кирилл Марченко. Он оформил второй хет-трик за карьеру и стал главной звездой игрового дня в НХЛ. Вместе с ним в тройку звезд вошли Никита Кучеров и Кирилл Капризов (у обоих – по 2 шайбы).

Марченко три недели отрабатывал прием, который показал перед первым голом в матче

В конце первого периода он придумал необычный для игры в большинстве гол – исполнил бросок из-под ноги и получил поздравления от удивившегося Дмитрия Воронкова. Позже Марченко признался, что три недели работал над таким финтом на тренировках. 

Во втором отрезке Марченко отличился дважды – между шайбами прошло всего 18 секунд! Это самый короткий интервал в истории «Коламбуса» между двумя голами одного игрока – почти вдвое быстрее предыдущего рекорда (31 секунда).

У Марченко всего второй хет-трик в НХЛ, но зато какой! На три гола у него ушло 8 минут и 7 секунд, и это второй результат в истории «Блю Джекетс». Быстрее хет-трик оформлял только Джефф Картер в сезоне-2011/12 – он управился за 03:18. Пока этот результат не удается превзойти даже Патрику Лайне – именно ему принадлежало второе место до перформанса Марченко. 

После игры Марченко был сконцентрирован на успехе команды: «Нам было важно продолжать выполнять установку. Соперник давил, забрасывал – мы сразу отвечали. Все были собраны, и здорово, что мы довели матч до победы». Видимо, игра с «Торонто» оставила отпечаток в памяти хоккеистов и тренеров. Напоминаем: там «Коламбус» упустил преимущество в 5 шайб, но победил в овертайме.

Ответил Марченко и на вопрос об игре с Воронковым и Чинаховым в одном звене: «Когда мы играем вместе, мне легко. Я знаю, что если я ошибусь, Воронков или Чинахов помогут мне. Мы обретаем все больше уверенности, хотим забивать больше голов и делать следующие шаги вперед».

Для Марченко этот хет-трик стал вторым за карьеру в НХЛ. Первый случился в январе 2023-го в игре с «Каролиной» (4:3, бул).

9 голов за матч – второй результат в истории «Коламбуса». Рекордным все еще остается матч против «Монреаля» (10:0) из 2016 года. 

Чем отметились остальные россияне: Чинахов и Проворов ассистировали, Тарасов провел второй матч подряд

● Егор Чинахов сделал две голевые передачи – на вторую и третью шайбы Марченко. Чинахов находится в классной форме: набирает очки в пяти играх подряд. На этом отрезке он выбил 5+4. 

● Иван Проворов тоже отметился двумя ассистами – защитник продолжает идти в пятерке лучших бомбардиров команды (Марченко, кстати, второй). 

● Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 29 и впервые в сезоне победил. Пока он борется за статус второго номера со Спенсером Мартином, но в перспективе навяжет конкуренцию и Элвису Мерзликину. 

«Коламбус» пока не может подняться со дна таблице (15-е место в конференции). Команда все еще страдает от травм – отсутствуют Сиверсон, Боквист, Дженнер, Рословик. Недавно Лайне выбыл на полтора месяца. Но отсутствие давления и ожиданий раскрепощает игроков – и они могут выдавать такие веселые матчи.

«Баффало» пока сильно разочаровывает (14-е место). Впервые за долгое время от команды ожидали прорыва, и на данный момент сезон проходит очень плохо. Похоже, болельщикам придется готовиться к еще одному сезону без плей-офф – уже 13-му.

Баффало – Коламбус 4:9 (1:3, 1:4, 2:2)
Дата проведения
20 декабря, 03.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Далин (Миттлстадт, Козенс)
1:1 – 10 Годро (Фантилли)
1:2 – 14 Фантилли (Проворов, Годро)
1:3 – 19 Марченко (Веренски, Годро)
1:4 – 27 Марченко (Пик, Чинахов)
1:5 – 27 Марченко (Проворов, Чинахов)
1:6 – 28 Гадбрэнсон (Курали, Тексье)
1:7 – 32 Курали (Гонс, Тексье)
2:7 – 38 Окпосо (Олофссон, Миттлстадт)
3:7 – 42 Томпсон (Так, Далин)
4:7 – 47 Козенс (Петерка, Бенсон)
4:8 – 48 Силлинджер (Джонсон, Веренски)
4:9 – 51 Джонсон (Бемстрем, Силлинджер)
Вратари: Луукконен 11/16, Леви 14/18 – Тарасов 25/29.

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Фото: East News/AP Photo/Jeffrey T. Barnes; x.com/BlueJacketsNHL

1 комментарий
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из-под ноги просто бомба, еще и защитнику между ног!!!
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