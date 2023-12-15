Сумасшествие в Торонто: «Коламбус» слил преимущество в 5 голов, но все равно обыграл «Лифс»

Устроили догонялки.

Счет 5:0 после двух периодов обычно говорит о том, что можно выключать матч – вряд ли игроки сподобятся на что-то, кроме стычек и потасовок. Ну, возможно, проигрывающая команда закинет одну-две шайбы успокоившемуся сопернику. Но невероятные вещи случаются даже в такой ситуации – те, кто не уснул по ходу матча «Торонто» и «Коламбуса», подтвердят!

«Блю Джекетс» уверенно вели, обеспечив преимущество уже в первом периоде и развив его во втором – казалось, что это их вечер: Мерзликин круто спасал, нападающие умудрялись забрасывать даже с отрицательного угла, впервые в карьере 2 очка за матч набрал перспективный защитник Иржичек. Немного портила картину только очередная травма Патрика Лайне – финский форвард врезался в борт и повредил плечо.

У «Торонто» все не ладилось настолько, что Мэттьюс обстучал все штанги, а на последних секундах второго периода защитники Конор Тимминс и Джейк Маккейб врезались в друг друга – последнему пришлось накладывать швы. Райану Ривсу и вовсе никто не нужен был для того, чтобы получить травму. Он просто врезался в борт без чьей-либо помощи – и закончил матч. По словам Шелдона Кифа, игрок пропустит некоторое время, но точного диагноза пока нет.

В общем, для «Лифс» все было настолько плохо, насколько можно представить. И это на глазах своих болельщиков. Но в третьем периоде все перевернулось с ног на голову: «Торонто» устроил невероятную погоню и смог отыграться!

«Коламбусу» прилетело прямо из раздевалки – через 40 секунд после начала отличился Вильям Нюландер. Тут же подоспела и вторая шайба – посмотрите, как красиво Митч Марнер разобрался в эпизоде.

От огня по своим «Торонто» перешел к пожару у ворот «Коламбуса». Но завершения камбэка пришлось ждать до конца основного времени – четвертую и пятую «Лифс» забросили, уже играя с пустыми воротами. Спасителем стал Остон Мэттьюс. В этом сезоне он часто ловит кураж по ходу матчей – у него даже игр с 2-3 шайбами больше, чем с одной.

Удивительно, но «Коламбус» не развалился (вернее, в третьем-то развалился, но потом подсобрал себя): в овертайме поддержали игру на встречных курсах, создавали моменты – и в итоге вырвали победу благодаря голу Кента Джонсона. Молодой нападающий хлестко бросил в ближнюю девятку – и почти скопировал празднование сравнявшего счет Мэттьюса.

У «Блю Джекетс» очередной неудачный сезон, но иногда команда выдает сенсации – помимо «Торонто», обыгрывали «Рейнджерс», «Тампу», «Нью-Джерси» и «Бостон».

А теперь еще и вошли в историю, став первой командой в НХЛ, упустившей в третьем периоде преимущество в 5 шайб, но при этом закончившей матч победой. Всего в лиге это шестой случай, когда команда в какой-либо момент игры упускает +5 и все равно выигрывает.

Наши в «Коламбусе» продолжают проявлять себя с лучшей стороны. В игре против «Торонто» на первый план вышли Иван Проворов и Егор Чинахов.

● У Проворова – 0+2. Защитник набрал уже 17 очков и ворвался в тройку лучших бомбардиров команды, опередив Джонни Годро.

● Чинахов сделал 1+1 и стал третьей звездой матча. Он повторил личный рекорд по голам за сезон (7) и в последних трех матчах отметился 6 (4+2) очками.

Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков в протокол не попали, но в команде они одни из лучших – оба в топ-7 «Коламбуса» по очкам.

«Торонто» в этом сезоне меняет образ – команда часто проявляет характер и вырывает очки по ходу неудачно складывающихся игр. Уже отыгрывались в матчах с «Монреалем» (-2), «Тампой» (-2 и -3), «Бостоном» (-2), «Детройтом» (-2) и «Айлендерс» (-2). Похоже, предыдущий плей-офф не прошел просто так – серия с «Лайтнинг» тоже запомнилась камбэками от «Лифс». Хотя у команды большие проблемы со стабильностью. Зато болельщики могут себя утешать, что игроки не сдаются даже в самых сложных ситуациях.

Регулярный чемпионат

Фото: AP Photo/Nathan Detente/The Canadian Press