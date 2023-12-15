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Сумасшествие в Торонто: «Коламбус» слил преимущество в 5 голов, но все равно обыграл «Лифс»

Коламбус Коламбус
Торонто Торонто
НХЛ НХЛ
Иван Проворов Иван Проворов
Остон Мэттьюс Остон Мэттьюс
Кент Джонсон
Митч Марнер Митч Марнер
Егор Чинахов Егор Чинахов
Райан Ривс Райан Ривс
Хоккей Хоккей

Устроили догонялки.

Счет 5:0 после двух периодов обычно говорит о том, что можно выключать матч – вряд ли игроки сподобятся на что-то, кроме стычек и потасовок. Ну, возможно, проигрывающая команда закинет одну-две шайбы успокоившемуся сопернику. Но невероятные вещи случаются даже в такой ситуации – те, кто не уснул по ходу матча «Торонто» и «Коламбуса», подтвердят! 

«Блю Джекетс» уверенно вели, обеспечив преимущество уже в первом периоде и развив его во втором – казалось, что это их вечер: Мерзликин круто спасал, нападающие умудрялись забрасывать даже с отрицательного угла, впервые в карьере 2 очка за матч набрал перспективный защитник Иржичек. Немного портила картину только очередная травма Патрика Лайне – финский форвард врезался в борт и повредил плечо. 

У «Торонто» все не ладилось настолько, что Мэттьюс обстучал все штанги, а на последних секундах второго периода защитники Конор Тимминс и Джейк Маккейб врезались в друг друга – последнему пришлось накладывать швы. Райану Ривсу и вовсе никто не нужен был для того, чтобы получить травму. Он просто врезался в борт без чьей-либо помощи – и закончил матч. По словам Шелдона Кифа, игрок пропустит некоторое время, но точного диагноза пока нет.

В общем, для «Лифс» все было настолько плохо, насколько можно представить. И это на глазах своих болельщиков. Но в третьем периоде все перевернулось с ног на голову: «Торонто» устроил невероятную погоню и смог отыграться! 

«Коламбусу» прилетело прямо из раздевалки – через 40 секунд после начала отличился Вильям Нюландер. Тут же подоспела и вторая шайба – посмотрите, как красиво Митч Марнер разобрался в эпизоде. 

От огня по своим «Торонто» перешел к пожару у ворот «Коламбуса». Но завершения камбэка пришлось ждать до конца основного времени – четвертую и пятую «Лифс» забросили, уже играя с пустыми воротами. Спасителем стал Остон Мэттьюс. В этом сезоне он часто ловит кураж по ходу матчей – у него даже игр с 2-3 шайбами больше, чем с одной. 

Удивительно, но «Коламбус» не развалился (вернее, в третьем-то развалился, но потом подсобрал себя): в овертайме поддержали игру на встречных курсах, создавали моменты – и в итоге вырвали победу благодаря голу Кента Джонсона. Молодой нападающий хлестко бросил в ближнюю девятку – и почти скопировал празднование сравнявшего счет Мэттьюса.

У «Блю Джекетс» очередной неудачный сезон, но иногда команда выдает сенсации – помимо «Торонто», обыгрывали «Рейнджерс», «Тампу», «Нью-Джерси» и «Бостон». 

А теперь еще и вошли в историю, став первой командой в НХЛ, упустившей в третьем периоде преимущество в 5 шайб, но при этом закончившей матч победой. Всего в лиге это шестой случай, когда команда в какой-либо момент игры упускает +5 и все равно выигрывает.

Наши в «Коламбусе» продолжают проявлять себя с лучшей стороны. В игре против «Торонто» на первый план вышли Иван Проворов и Егор Чинахов. 

● У Проворова – 0+2. Защитник набрал уже 17 очков и ворвался в тройку лучших бомбардиров команды, опередив Джонни Годро. 

● Чинахов сделал 1+1 и стал третьей звездой матча. Он повторил личный рекорд по голам за сезон (7) и в последних трех матчах отметился 6 (4+2) очками. 

Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков в протокол не попали, но в команде они одни из лучших – оба в топ-7 «Коламбуса» по очкам. 

«Торонто» в этом сезоне меняет образ – команда часто проявляет характер и вырывает очки по ходу неудачно складывающихся игр. Уже отыгрывались в матчах с «Монреалем» (-2), «Тампой» (-2 и -3), «Бостоном» (-2), «Детройтом» (-2) и «Айлендерс» (-2). Похоже, предыдущий плей-офф не прошел просто так – серия с «Лайтнинг» тоже запомнилась камбэками от «Лифс». Хотя у команды большие проблемы со стабильностью. Зато болельщики могут себя утешать, что игроки не сдаются даже в самых сложных ситуациях.

Регулярный чемпионат

Торонто – Коламбус 5:6 (0:2, 0:3, 5:0, 0:1)
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Лайне (Джонсон)
0:2 – 11 Джонсон (Пик)
0:3 – 28 Дэнфорт (Иржичек, Проворов)
0:4 – 30 Чинахов (Иржичек, Проворов)
0:5 – 34 Годро (Веренски, Чинахов)
1:5 – 41 В. Нюландер (Лагессон, Мэттьюс)
2:5 – 43 Марнер (Макмэнн, Таварес)
3:5 – 54 Маккейб (Робертсон, Тимминс)
4:5 – 58 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер)
5:5 – 59 Мэттьюс (Таварес, Марнер)
5:6 – 63 Джонсон (Дэнфорт, Веренски)
Вратари: Самсонов 29/35 – Мерзликин 43/48.

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Фото: AP Photo/Nathan Detente/The Canadian Press

1 комментарий
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Это нхл, детка. Ривз эпично врезался в борт, но выглядит больно (возможно, он даже повредил обе коленные чашечки), здоровья.
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