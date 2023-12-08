Мощнейший камбэк «Сан-Хосе»: ушли с 0:4 за 5 минут и выиграли!

Испортили Кэйну дебют в «Детройте».

Одна из причин, почему НХЛ – лучшая лига мира: шоу можно увидеть даже там, где его совсем не ждешь. Матч «Детройта» с «Сан-Хосе» мог привлечь внимание разве что дебютом Патрика Кэйна за «Рэд Уингс». В итоге «Шаркс» сделали так, что все вообще забыли о новичке соперника.

К середине матча казалось, что все ясно: «Детройт» вел 4:0, гости откровенно поплыли – все шайбы они пустили за 4:35 во втором периоде. И на этом проблемы «Сан-Хосе» не заканчивались, потому что удалился Влэшик.

Но именно тут и стартовал неожиданный камбэк. Во время двухминутного штрафа забивал только «Сан-Хосе»! Дважды: Томаш Гертл и Фабиан Зеттерлунд воспользовались ошибками соперника и реализовали свои контратаки.

Потом произошло что-то совсем невероятное. Если два гола в меньшинстве – явление необычное, но не уникальное (например, в этом сезоне такое уже проворачивала «Миннесота» в игре с «Монреалем»), то дубля Нико Штурма точно никто не ожидал. Немец не прошел мимо праздника – и отметился первыми шайбами в сезоне. У Штурма это всего второй матч в карьере с двумя голами.

На камбэк у «Сан-Хосе» ушло 5 с половиной минут – а вообще за второй период команды накидали восемь шайб! Шесть из них залетели за 3:01 – почти исторический момент: столько же, но быстрее ровно на одну секунду забрасывали лишь «Вашингтон» и «Квебек» в 1981 году.

И ведь это был не последний камбэк «Сан-Хосе» – за 1:29 до конца основного времени при счете 4:5 вновь отличился Гертл и перевел игру в овертайм. Передачей тут отметился Александр Барабанов – у него 1+2 в трех матчах после травмы.

По всем законам спортивной драматургии забирать победу после такого должны были именно «Шаркс». Так и произошло: в овертайме Микаэль Гранлунд реализовал очередную контратаку. Финн набрал свое 500-е очко в НХЛ. Не Овечкин, но тоже неплохо.

«Детройт» уступил в дебютном матче Кэйна, который играл во втором звене с Джо Велено и бывшим партнером по «Чикаго» – Алексом Дебринкетом. В такой перестрелке Патрик неожиданно остался без очков – у него «-1» и 3 броска в створ за 16:33 игрового времени.

А вот «Сан-Хосе» понемногу пробуждается после ужасного старта сезона – в последних 10 матчах одержали 5 побед. Команда стала ощутимо больше забрасывать – классную форму набрали Гранлунд (3+10 на этом отрезке), Гертл (6+6) и Эклунд (3+4).

«Шаркс» показывают характер во втором матче подряд – против «Айлендерс» ушли с 1:4 в третьем периоде и тоже победили в овертайме.

«Сан-Хосе» даже удалось оттолкнуться от последнего места в лиге – хотя казалось, что после такого старта команда обречена. При этом не факт, что такой подъем устраивает руководство, которое стремится получить самые высокие драфт-пики в момент перестройки. Но как тут запретишь выигрывать, если команда способна на такие камбэки?

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