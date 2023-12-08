Scoring Heads
Блог

Мощнейший камбэк «Сан-Хосе»: ушли с 0:4 за 5 минут и выиграли!

Микаэль Гранлунд Микаэль Гранлунд
Вильям Эклунд
Фабиан Зеттерлунд
Александр Барабанов Александр Барабанов
НХЛ НХЛ
Детройт Детройт
Патрик Кэйн Патрик Кэйн
Сан-Хосе Сан-Хосе
Томаш Гертл Томаш Гертл
Нико Штурм Нико Штурм
Хоккей Хоккей

Испортили Кэйну дебют в «Детройте».

Одна из причин, почему НХЛ – лучшая лига мира: шоу можно увидеть даже там, где его совсем не ждешь. Матч «Детройта» с «Сан-Хосе» мог привлечь внимание разве что дебютом Патрика Кэйна за «Рэд Уингс». В итоге «Шаркс» сделали так, что все вообще забыли о новичке соперника.

К середине матча казалось, что все ясно: «Детройт» вел 4:0, гости откровенно поплыли – все шайбы они пустили за 4:35 во втором периоде. И на этом проблемы «Сан-Хосе» не заканчивались, потому что удалился Влэшик. 

Но именно тут и стартовал неожиданный камбэк. Во время двухминутного штрафа забивал только «Сан-Хосе»! Дважды: Томаш Гертл и Фабиан Зеттерлунд воспользовались ошибками соперника и реализовали свои контратаки.

Потом произошло что-то совсем невероятное. Если два гола в меньшинстве – явление необычное, но не уникальное (например, в этом сезоне такое уже проворачивала «Миннесота» в игре с «Монреалем»), то дубля Нико Штурма точно никто не ожидал. Немец не прошел мимо праздника – и отметился первыми шайбами в сезоне. У Штурма это всего второй матч в карьере с двумя голами. 

На камбэк у «Сан-Хосе» ушло 5 с половиной минут – а вообще за второй период команды накидали восемь шайб! Шесть из них залетели за 3:01 – почти исторический момент: столько же, но быстрее ровно на одну секунду забрасывали лишь «Вашингтон» и «Квебек» в 1981 году. 

И ведь это был не последний камбэк «Сан-Хосе» – за 1:29 до конца основного времени при счете 4:5 вновь отличился Гертл и перевел игру в овертайм. Передачей тут отметился Александр Барабанов – у него 1+2 в трех матчах после травмы. 

По всем законам спортивной драматургии забирать победу после такого должны были именно «Шаркс». Так и произошло: в овертайме Микаэль Гранлунд реализовал очередную контратаку. Финн набрал свое 500-е очко в НХЛ. Не Овечкин, но тоже неплохо.

«Детройт» уступил в дебютном матче Кэйна, который играл во втором звене с Джо Велено и бывшим партнером по «Чикаго» – Алексом Дебринкетом. В такой перестрелке Патрик неожиданно остался без очков – у него «-1» и 3 броска в створ за 16:33 игрового времени.

А вот «Сан-Хосе» понемногу пробуждается после ужасного старта сезона – в последних 10 матчах одержали 5 побед. Команда стала ощутимо больше забрасывать – классную форму набрали Гранлунд (3+10 на этом отрезке), Гертл (6+6) и Эклунд (3+4). 

«Шаркс» показывают характер во втором матче подряд – против «Айлендерс» ушли с 1:4 в третьем периоде и тоже победили в овертайме. 

«Сан-Хосе» даже удалось оттолкнуться от последнего места в лиге – хотя казалось, что после такого старта команда обречена. При этом не факт, что такой подъем устраивает руководство, которое стремится получить самые высокие драфт-пики в момент перестройки. Но как тут запретишь выигрывать, если команда способна на такие камбэки?

Регулярный чемпионат

Детройт – Сан-Хосе 5:6 (0:0, 4:4, 1:1, 0:1)
Дата проведения
8 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 29 Костин ()
2:0 – 32 Расмуссен (Спронг)
3:0 – 33 Расмуссен (Копп, Чиарот)
4:0 – 33 Рэймонд (Фаббри, Чиарот)
4:1 – 34 Гертл (Рутта, Эклунд)
4:2 – 34 Зеттерлунд (Гранлунд, Рутта)
4:3 – 35 Штурм (Берроуз, Влэшик)
4:4 – 39 Штурм (Лабанк, Бэйли)
5:4 – 53 Ларкин (Фаббри, Рэймонд)
5:5 – 58 Гертл (Барабанов, Гранлунд)
5:6 – 61 Гранлунд (Зеттерлунд)
Вратари: Хуссо 30/36 – Блэквуд 16/20, Кяхкенен 10/11.

🔥 Овечкин выбил 1500 очков в НХЛ! А Кузнецов забил в 700-м матче за «Вашингтон»

«Пытаюсь быть Овечкиным». Кучеров – лучший в НХЛ по броскам, а в истории «Тампы» – по серии с передачами

Тарасенко очнулся после 13 матчей без голов: наказал Панарина за ошибку и закатил дубль бывшей команде

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
думаю некий сценарий в нхл пишут , иначе как такое объяснить 😂
+1
0
+1
Ну если даже такое Сан-Хосе смогли починить, то ВАшиков тоже значит можно. Будем ждать.
0
0
0
Реально просто невероятный сюжет игры конечно.
Разве можно придумать лучший момент для камбэка, чем когда твоя команда горит 0-4, 3 из которых пропустили меньше чем за минуту + остались в меньшинстве ))
Просто что-то невероятное! )
0
0
0
Представляю как обидно тем, кто смотрел полтора периода без шайб, отвлёкся, а там с 0-0 счёт изменился, причём за считанные минуты, даже с учётом перерывов на рекламу )
0
0
0
Конечно не спартак-динамо, но тоже пойдёт)))
0
0
0
Ответ Ivan Sergeev
Ну если даже такое Сан-Хосе смогли починить, то ВАшиков тоже значит можно. Будем ждать.
Нет, с са-хосе проще, у них нет Овечкина.
+1
-1
0
Ответ Иван Иванов
Нет, с са-хосе проще, у них нет Овечкина.
И титула у них тоже нет, в отличии от
0
0
0
Ответ ЧакЧак
думаю некий сценарий в нхл пишут , иначе как такое объяснить 😂
Все проще, команда повела в счете с большой разницей, тренер дает отдохнуть первым звеньям, чаще выходят нижние, дает поиграть резервистам, команда соперника в этот момент усиливает давление и закидывает несколько голов за небольшой промежуток времени.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий