«Спартак» – «Динамо» – 8:7!!! Вау, это точно самый веселый матч КХЛ 🔥

Больше шайб забрасывали почти 15 лет назад.

Если вы пропустили самый яркий матч КХЛ в этом сезоне, то мы вам все расскажем.

Два лидера Запада – «Спартак» (без травмированного Ивана Морозова) и «Динамо» (без травмированного Максима Джиошвили) – устроили догонялки в «Мегаспорте», забросили 15 шайб и совершили несколько камбэков.

Это второй по результативности матч в истории лиги. Более того – первый, когда обе команды забросили минимум по семь шайб.

Вот как все закрутилось и переплелось в удивительные сюжеты. Итак, «Спартак» – «Динамо» (8:7 ОТ):

0:1 – «Динамо» открыло счет уже на первой минуте: вернувшийся в состав Муранов оказался первым на подборе и пробил Кареева.

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2:1 – давление «Спартака» сразу принесло результат: Цыплаков и Порядин к 11-й минуте перевернули игру. В обоих эпизодах неуверенно сыграл вратарь «Динамо» Константин Волков.

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2:5 – «Динамо» еще в первом периоде вернуло лидерство (и посадило в запас Кареева, отгрузив ему две шайбы за 24 секунды), а потом «Спартак» по недоброй традиции пропустил в большинстве. Пятую шайбу «Динамо» и вовсе забросил Егор Римашевский – это его первый гол в КХЛ.

На 29-й минуте показалось, что с победителем все ясно. «Спартаку» не помогала ни смена вратаря, ни перетасовки в звеньях. Ни Илья Ковальчук, наконец-то подписавший контракт с родным клубом (спустя 22 года):

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3:5 – «Спартак» все-таки пустился в погоню и отыграл одну шайбу благодаря Даниэлю Усманову. У молодого форварда три шайбы в сезоне – две из них в ворота «Динамо».

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3:6 – впрочем, через 25 секунд динамовцы восстановили комфортную разницу в счете после броска Рашевского.

Ну что, расходимся? Давайте еще раз зафиксируем: к середине второго периода «Спартак» второй раз за игру уступал в три шайбы.

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7:6 – и тут неожиданно случился камбэк! Конечно, не сразу. Во втором периоде команда Жамнова отыграла две (5:6) и включила форсаж, а шестую (Голдобин) и седьмую (Филин) шайбы уже в третьем периоде разделили 53 секунды, и их пропускал Илья Коновалов – Волкова заменили во втором перерыве.

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7:7 – наверное, было бы несправедливо, если бы в такой голевой перестрелке одна из команд осталась без очков. «Динамо» отыгралось за восемь минут до конца третьего периода: на помощь пришло убийственное большинство Эрика О’Делла.

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8:7 – хозяева дожали в овертайме: Галимов сделал вид, что выходит из зоны, из-за чего Миронов и Уил поехали на смену. Нападающий «Спартака» развернулся обратно к воротам «Динамо» и организовал выход 2 в 1, отдал на Беляева, и тот технично переиграл Коновалова.

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«Спартак» вырвал важнейшую победу – после шести поражений в семи матчах. Команда все еще пытается выживать без Морозова – зато вскоре будет жить с Ильей Ковальчуком: 40-летняя звезда, пропустившая два сезона, возвращается в Москву: его представили по ходу матча.

После игры Жамнов гордился волевой победой: «Радует то, что ребята молодцы. Они сыграли до конца. Было видно, что они верят в то, что можно вернуться в игру. Не было пассажиров, все бились».

Алексей Кудашов высказался сурово и кратко: «У меня есть объяснение, почему упустили преимущество, но это не для публики».

У «Динамо» шесть поражений в 10 матчах: команда много пропускает, и дерби снова поставило вратарский вопрос – тандем Коновалов/Волков не так стабилен, как год назад.

Матчи «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне получаются удивительными: лакросс-гол, камбэк за 2,5 минуты до конца основного времени – теперь вот 15 шайб на двоих. Лидеры стабильно выдают шоу – а впереди еще три игры.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев