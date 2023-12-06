«Спартак» – «Динамо» – 8:7!!! Вау, это точно самый веселый матч КХЛ 🔥
Больше шайб забрасывали почти 15 лет назад.
Если вы пропустили самый яркий матч КХЛ в этом сезоне, то мы вам все расскажем.
Два лидера Запада – «Спартак» (без травмированного Ивана Морозова) и «Динамо» (без травмированного Максима Джиошвили) – устроили догонялки в «Мегаспорте», забросили 15 шайб и совершили несколько камбэков.
Это второй по результативности матч в истории лиги. Более того – первый, когда обе команды забросили минимум по семь шайб.
Вот как все закрутилось и переплелось в удивительные сюжеты. Итак, «Спартак» – «Динамо» (8:7 ОТ):
0:1 – «Динамо» открыло счет уже на первой минуте: вернувшийся в состав Муранов оказался первым на подборе и пробил Кареева.
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2:1 – давление «Спартака» сразу принесло результат: Цыплаков и Порядин к 11-й минуте перевернули игру. В обоих эпизодах неуверенно сыграл вратарь «Динамо» Константин Волков.
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2:5 – «Динамо» еще в первом периоде вернуло лидерство (и посадило в запас Кареева, отгрузив ему две шайбы за 24 секунды), а потом «Спартак» по недоброй традиции пропустил в большинстве. Пятую шайбу «Динамо» и вовсе забросил Егор Римашевский – это его первый гол в КХЛ.
На 29-й минуте показалось, что с победителем все ясно. «Спартаку» не помогала ни смена вратаря, ни перетасовки в звеньях. Ни Илья Ковальчук, наконец-то подписавший контракт с родным клубом (спустя 22 года):
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3:5 – «Спартак» все-таки пустился в погоню и отыграл одну шайбу благодаря Даниэлю Усманову. У молодого форварда три шайбы в сезоне – две из них в ворота «Динамо».
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3:6 – впрочем, через 25 секунд динамовцы восстановили комфортную разницу в счете после броска Рашевского.
Ну что, расходимся? Давайте еще раз зафиксируем: к середине второго периода «Спартак» второй раз за игру уступал в три шайбы.
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7:6 – и тут неожиданно случился камбэк! Конечно, не сразу. Во втором периоде команда Жамнова отыграла две (5:6) и включила форсаж, а шестую (Голдобин) и седьмую (Филин) шайбы уже в третьем периоде разделили 53 секунды, и их пропускал Илья Коновалов – Волкова заменили во втором перерыве.
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7:7 – наверное, было бы несправедливо, если бы в такой голевой перестрелке одна из команд осталась без очков. «Динамо» отыгралось за восемь минут до конца третьего периода: на помощь пришло убийственное большинство Эрика О’Делла.
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8:7 – хозяева дожали в овертайме: Галимов сделал вид, что выходит из зоны, из-за чего Миронов и Уил поехали на смену. Нападающий «Спартака» развернулся обратно к воротам «Динамо» и организовал выход 2 в 1, отдал на Беляева, и тот технично переиграл Коновалова.
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«Спартак» вырвал важнейшую победу – после шести поражений в семи матчах. Команда все еще пытается выживать без Морозова – зато вскоре будет жить с Ильей Ковальчуком: 40-летняя звезда, пропустившая два сезона, возвращается в Москву: его представили по ходу матча.
После игры Жамнов гордился волевой победой: «Радует то, что ребята молодцы. Они сыграли до конца. Было видно, что они верят в то, что можно вернуться в игру. Не было пассажиров, все бились».
Алексей Кудашов высказался сурово и кратко: «У меня есть объяснение, почему упустили преимущество, но это не для публики».
У «Динамо» шесть поражений в 10 матчах: команда много пропускает, и дерби снова поставило вратарский вопрос – тандем Коновалов/Волков не так стабилен, как год назад.
Матчи «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне получаются удивительными: лакросс-гол, камбэк за 2,5 минуты до конца основного времени – теперь вот 15 шайб на двоих. Лидеры стабильно выдают шоу – а впереди еще три игры.
- Дата проведения
- 5 декабря, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- 0:1 – 1 Муранов (Готовец, Каблуков)
- 1:1 – 8 Цыплаков (Рукавишников, Локтионов)
- 2:1 – 10 Порядин (Голдобин, Бурмистров)
- 2:2 – 17 Пыленков (Шараканов, Чернышов)
- 2:3 – 17 О'Делл (Гусев, Уил)
- 2:4 – 23 Петухов (Готовец)
- 2:5 – 28 Римашевский (Ильенко)
- 3:5 – 30 Усманов (Пашин, Филин)
- 3:6 – 31 Рашевский (О'Делл)
- 4:6 – 31 Порядин (Вишневский, Бурмистров)
- 5:6 – 39 Цыплаков (Зайцев, Локтионов)
- 6:6 – 43 Голдобин (Савиков, Вишневский)
- 7:6 – 44 Филин ()
- 7:7 – 51 О'Делл (Пакетт, Ожиганов)
- 8:7 – 63 Беляев (Галимов)
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев