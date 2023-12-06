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Он остановил СКА! Вратарь «Авто» отразил 42 броска и 7 буллитов, а Ротенберг закипел после матча

Павел Мойсевич
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Галкин – 💪

СКА приехал в Екатеринбург после 11 побед подряд. «Автомобилист», наоборот, попал в зону турбулентности: пять поражений в шести матчах. Пошли слухи о том, что команду вскоре возглавит Илья Воробьев

Но у хозяев нашелся герой, который спас не только действующего тренера Николая Заварухина, но и остановил команду Романа Ротенберга: это вратарь Владимир Галкин, формально второй номер «Авто», конкурирующий в этом сезоне с Евгением Аликиным (у Галкина – 19 матчей, у Аликина – 23).

СКА реально уперся в стену: за первый период Галкин отразил 22 (!) броска в створ. «Авто» поддержал кураж вратаря и забросил дважды за полторы минуты. После второй пропущенной голкипер гостей Никита Серебряков уступил место Павлу Мойсевичу. Это уже фирменная черта Питера – замена вратаря как способ встряхнуть команду.

После 0:2 СКА не расклеился – в конце второго периода Захар Бардаков пробил-таки Галкина, а в начале третьего Сергей Толчинский затолкал шайбу с пятака. Всего за основное время и овертайм СКА нанес 44 (!) броска – вернулся в игру, но не более. На буллитах же Галкин поймал кураж и отразил все 7 попыток. Вот список игроков СКА, которые бросали по щиткам, ловушкам и штангам: Толчинский (дважды), Гальченюк, Зыков, Хайруллин (дважды), Никишин. 

7:0 – в пользу Галкина!

В долгой серии повезло только Анатолию Голышеву, который зарядил в девятку, не сближаясь с Серебряковым (тот вернулся под буллиты). «Автомобилист» выиграл у СКА, а Галкин, возможно, скоро выиграет конкуренцию у Аликина. 

После матча вратарь «Авто» спокойно объяснил, в чем секрет успеха: «Играю по игроку просто, в настоящем моменте. Главное – победить, психологически готовился к тому, что будет много работы. Получилось, слава богу, сделать работу хорошо».

Галкину – 23 года. Он родился в Челябинске, но хоккеем занимался в Екатеринбурге и выступает уже пятый сезон в КХЛ. Этот – точно лучший: 9 побед, 2 сухих матча и в среднем 1.91 гола за игру. Для сравнения: у Аликина – 2.24 гола.

Чем еще был примечателен матч СКА?

• У СКА четвертый камбэк за последние шесть игр: сначала армейцы победили «Спартак» (3:2 после 1:2), затем – «Торпедо» (4:3 по буллитам после 0:3), «Витязь» (3:2 в овертайме после 0:2). И теперь вот догнали «Автомобилист», но в буллитах наткнулись на Галкина.

У питерского бэкапа Павла Мойсевича интересное достижение: он установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии со старта сезона и старта карьеры в лиге. Это дебют 19-летнего вратаря в КХЛ. Необычно, что ни в одном из пяти сыгранных матчей Мойсевич не выходил в старте. 

После матча Роман Ротенберг снова закипел – остался недоволен нарушением Сергея Зброровского на Захаре Бардакове: «Еще хочу отметить момент, когда Бардакову ударили клюшкой в голову. Возможно, он получил перелом. Здесь, конечно, нужно еще раз рассмотреть этот эпизод, чтобы не было таких травм, когда клюшкой «с шлагбаума» бьют в челюсть. Думаю, что это не хоккей». 

Нарушение произошло в начале третьего периода:

Эпизод действительно выглядел опасно – после обоюдной борьбы защитник «Автомобилиста» сделал кроссчек в голову Бардакову. Судьи посмотрели повтор и дали две минуты, но, возможно, нарушение будет потом рассмотрено дополнительно. 

У СКА заканчивается уральская гостевая серия. За ноябрь команда серьезно поднялась в таблице (5-е место на Западе), но пока нет ощущения, что эти победы – та самая система, о которой так любит говорить главный тренер. 

У СКА 11 побед подряд. Система Ротенберга заработала?

Автомобилист – СКА 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Дата проведения
5 декабря, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Обидин (Макеев, Бывальцев)
2:0 – 16 Кузнецов (Мэйсек, Трямкин)
2:1 – 38 Бардаков (Рендулич, Пашнин)
2:2 – 45 Толчинский (Сергеев)
Вратари: Галкин 42/44 – Мойсевич 13/13, Серебряков 7/9.
14 комментариев
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Подскажите, в каком физическом справочнике посмотреть температуру кипения Ротенберга?
А когда он кипит, у него образуется газ?
+5
0
+5
Ответ lightrip
Подскажите, в каком физическом справочнике посмотреть температуру кипения Ротенберга? А когда он кипит, у него образуется газ?
"Та температура, которая должна быть. Не 36,6, понимаете, нормальная температура, а 39,9 - температура страсти, температура гордости, температура кипения" (с) Верник.
+4
0
+4
Йозе и Никишка в рот получили это здорово
+5
-3
+2
Ответ Вован Азаров
Йозе и Никишка в рот получили это здорово
пасасяо
+1
0
+1
Ответ denzel13
Теперь его купит СКА)
Обменяет на Серебрякова. )))🤣
+1
0
+1
Теперь его купит СКА)
0
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Еще бы понять, почему Волку 5 минут не дали после просмотра на удар в пах.
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Кажется я знаю, какого вратаря эта сорока утащит к себе следующим)
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Жду от автопа последовательности в применении глагола к другим тренерам, иначе это будет бульварным хайпом
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Ответ lightrip
Подскажите, в каком физическом справочнике посмотреть температуру кипения Ротенберга? А когда он кипит, у него образуется газ?
Лучше уж температуру испарения сразу узнать. 👍🏻
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Ответ lightrip
Подскажите, в каком физическом справочнике посмотреть температуру кипения Ротенберга? А когда он кипит, у него образуется газ?
не газ, а пердячий пар
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