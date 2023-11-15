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«Питтсбург» ожил и уже идет в зоне плей-офф. У Кросби – 3+1 с «Коламбусом»

НХЛ НХЛ
Эрик Карлссон Эрик Карлссон
Питтсбург Питтсбург
Сидни Кросби Сидни Кросби
Коламбус Коламбус
Брайан Раст Брайан Раст
Джейк Генцел Джейк Генцел
Райлли Смит Райлли Смит
Егор Чинахов Егор Чинахов
Алексей Марченко Алексей Марченко
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Хоккей Хоккей

Выиграли пять матчей подряд.

«Питтсбург» понемногу реабилитируется за слабый старт сезона. После проигранного на последних секундах матча с «Анахаймом» команда выдала серию из пяти побед подряд: уверенно прошли выезд в Калифорнию, накидав 10 шайб в ворота «Сан-Хосе», всухую обыграли «Баффало» и теперь взяли реванш у «Коламбуса» за поражение в концовке прошлой регулярки. 

В игре с «Блю Джекетс» затащил Кросби: сделал 16-й в карьере хет-трик и набрал 4 очка: 

● уже на четвертой минуте Кросби решился на бросок с острого угла и не прогадал; 

● затем отлично обыгрался с Карлссоном – тот увидел открытого капитана и набросил в расчете на подставление; 

● в конце игры Кросби воспользовался пустыми воротами «Коламбуса», оформив хет-трик. 

Кстати, он стал девятым игроком в истории НХЛ с 30 и более шайбами в пустые ворота. До Овечкина и Гретцки (по 56), конечно, далеко, но добраться до пятерки лучших реально – осталось 3 таких гола.

«Питтсбург» вырвал победу в трудно складывавшемся матче («Коламбус» вел в счете и по итогу даже не уступил по ожидаемым голам) и продолжает идти вверх. Текущая серия побед принесла команде место в зоне плей-офф – и пока «Айлендерс» находятся в очень плохой игровой форме, а «Нью-Джерси» пытается выжить без Хишира и Хьюза, надо максимально набирать очки.

Тройка Кросби целиком представлена в топ-5 лучших бомбардиров команды – Генцел восстановился от травмы раньше срока и настроен на хорошие результаты в контрактном году, а Раст стремится реабилитироваться за неудачный прошлый сезон.

Проявляют себя и новички команды: Эрик Карлссон набрал 15 очков в 14 матчах, а обладатель Кубка Стэнли-2023 Райлли Смит отлично вписался в звено к Малкину – идет вслед за Растом с 12 очками.

У «Коламбуса» все полностью наоборот – команда опускается на дно: 6 поражений подряд, 1 победа в 10 матчах и последнее место на Востоке. Но и там продолжают появляться поводы порадоваться за наших – ранее мы отмечали ударный старт энхаэловской карьеры Воронкова (тут и тут), а теперь в матче с «Питтсбургом» забросили Чинахов и Марченко.

У Марченко уже четвертая шайба в сезоне (4+5 в 14 матчах). Сольный проход Кирилла получился не самым эффектным, но обыграть Райана Ши и сравнять счет удалось.

Егор Чинахов забросил в НХЛ впервые с ноября прошлого года. В конце первого периода он кистевым броском поразил ближний угол ворот Джерри. Стоит отметить Буна Дженнера – здорово сработал на пятаке и полностью перекрыл обзор вратарю «Питтсбурга».

«Коламбусу», кажется, не столь важно, с кем играть дальше – проблем слишком много, и пока не помогает даже возвращение Лайне.

А у «Питтсбурга» впереди серьезная проверка – матчи с конкурентами по дивизиону («Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Каролина») и лидерами лиги. Звезды набрали хороший ход, а Джерри надежен на последнем рубеже – так что «Пингвинс» смогут побороться.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Питтсбург 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Кросби (Летанг, Петтерссон)
1:1 – 10 Марченко ()
2:1 – 19 Чинахов (Веренски, Гадбрэнсон)
2:2 – 27 Генцел (Кросби, Хиностроза)
2:3 – 48 Карлссон (Ракелль, Малкин)
3:3 – 51 Тексье (Дэнфорт, Курали)
3:4 – 54 Кросби (Генцел, Карлссон)
3:5 – 59 Кросби (Раст)
Вратари: Мерзликин 36/40 – Джерри 27/30.

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7 комментариев

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SopTecret
старики Кросби и Овечкин ползут в плей-офф, хотя их команды уже некоторые списывали недавно
+6
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Андрей Серафимович
Питтсбург не ожил. Они очень хорошо смотрятся с начала чемпионата, просто не везло. Их игра мне нравится в этом сезоне.👍🏻
+3
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Reanimation
Атец!
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Венер Кучербаев
все три гола Кросби - это его отличная игра!
первый гол - много ли игроков в такой позиции бросят по воротам? и много ли попадут?
второй гол - Кросби спрятался за воротами, потом быстренько выехал именно к моменту паса от Карлссона и очень ловко переправил шайбу над плечом и под перекладину.
в обоих голах даже немного жаль Мерзликина.
ну а третий гол - отличный прессинг, затем не выключился из игры, когда Коламбус вроде уже почти вывел шайбу из зоны, и смог попасть в ворота мимо защитника.
в общем, трудовой хет-трик, честно заработанный!
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Иван Павлов
Автор
Ответ Венер Кучербаев
все три гола Кросби - это его отличная игра! первый гол - много ли игроков в такой позиции бросят по воротам? и много ли попадут? второй гол - Кросби спрятался за воротами, потом быстренько выехал именно к моменту паса от Карлссона и очень ловко переправил шайбу над плечом и под перекладину. в обоих голах даже немного жаль Мерзликина. ну а третий гол - отличный прессинг, затем не выключился из игры, когда Коламбус вроде уже почти вывел шайбу из зоны, и смог попасть в ворота мимо защитника. в общем, трудовой хет-трик, честно заработанный!
Никто с этим и не спорит)
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Роман
Ответ SopTecret
старики Кросби и Овечкин ползут в плей-офф, хотя их команды уже некоторые списывали недавно
Так то оно так, но на длинной дистанции придется приложить немало сил, чтобы остаться в зоне плэй-офф.
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sc17
Ответ Венер Кучербаев
все три гола Кросби - это его отличная игра! первый гол - много ли игроков в такой позиции бросят по воротам? и много ли попадут? второй гол - Кросби спрятался за воротами, потом быстренько выехал именно к моменту паса от Карлссона и очень ловко переправил шайбу над плечом и под перекладину. в обоих голах даже немного жаль Мерзликина. ну а третий гол - отличный прессинг, затем не выключился из игры, когда Коламбус вроде уже почти вывел шайбу из зоны, и смог попасть в ворота мимо защитника. в общем, трудовой хет-трик, честно заработанный!
Кросби молодец, конечно, но последний гол ему сделал Раст, заблокировав бросок, затем включив прессинг и отдав передачу
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