«Питтсбург» ожил и уже идет в зоне плей-офф. У Кросби – 3+1 с «Коламбусом»

Выиграли пять матчей подряд.

«Питтсбург» понемногу реабилитируется за слабый старт сезона. После проигранного на последних секундах матча с «Анахаймом» команда выдала серию из пяти побед подряд: уверенно прошли выезд в Калифорнию, накидав 10 шайб в ворота «Сан-Хосе», всухую обыграли «Баффало» и теперь взяли реванш у «Коламбуса» за поражение в концовке прошлой регулярки.

В игре с «Блю Джекетс» затащил Кросби: сделал 16-й в карьере хет-трик и набрал 4 очка:

● уже на четвертой минуте Кросби решился на бросок с острого угла и не прогадал;

● затем отлично обыгрался с Карлссоном – тот увидел открытого капитана и набросил в расчете на подставление;

● в конце игры Кросби воспользовался пустыми воротами «Коламбуса», оформив хет-трик.

Кстати, он стал девятым игроком в истории НХЛ с 30 и более шайбами в пустые ворота. До Овечкина и Гретцки (по 56), конечно, далеко, но добраться до пятерки лучших реально – осталось 3 таких гола.

«Питтсбург» вырвал победу в трудно складывавшемся матче («Коламбус» вел в счете и по итогу даже не уступил по ожидаемым голам) и продолжает идти вверх. Текущая серия побед принесла команде место в зоне плей-офф – и пока «Айлендерс» находятся в очень плохой игровой форме, а «Нью-Джерси» пытается выжить без Хишира и Хьюза, надо максимально набирать очки.

Тройка Кросби целиком представлена в топ-5 лучших бомбардиров команды – Генцел восстановился от травмы раньше срока и настроен на хорошие результаты в контрактном году, а Раст стремится реабилитироваться за неудачный прошлый сезон.

Проявляют себя и новички команды: Эрик Карлссон набрал 15 очков в 14 матчах, а обладатель Кубка Стэнли-2023 Райлли Смит отлично вписался в звено к Малкину – идет вслед за Растом с 12 очками.

У «Коламбуса» все полностью наоборот – команда опускается на дно: 6 поражений подряд, 1 победа в 10 матчах и последнее место на Востоке. Но и там продолжают появляться поводы порадоваться за наших – ранее мы отмечали ударный старт энхаэловской карьеры Воронкова (тут и тут), а теперь в матче с «Питтсбургом» забросили Чинахов и Марченко.

У Марченко уже четвертая шайба в сезоне (4+5 в 14 матчах). Сольный проход Кирилла получился не самым эффектным, но обыграть Райана Ши и сравнять счет удалось.

Егор Чинахов забросил в НХЛ впервые с ноября прошлого года. В конце первого периода он кистевым броском поразил ближний угол ворот Джерри. Стоит отметить Буна Дженнера – здорово сработал на пятаке и полностью перекрыл обзор вратарю «Питтсбурга».

«Коламбусу», кажется, не столь важно, с кем играть дальше – проблем слишком много, и пока не помогает даже возвращение Лайне.

А у «Питтсбурга» впереди серьезная проверка – матчи с конкурентами по дивизиону («Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Каролина») и лидерами лиги. Звезды набрали хороший ход, а Джерри надежен на последнем рубеже – так что «Пингвинс» смогут побороться.

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