Праздник для Михеева и Кузьменко, кошмар для «Сан-Хосе». «Ванкувер» накидал 10 (!) шайб аутсайдеру

Больше всех очков набрал Хьюз.

«Ванкувер» продолжает показывать отличный хоккей на старте сезона. Сейчас это один из лидеров Западной конференции, уступающий только набравшему невероятный ход «Вегасу». Все звезды «Кэнакс» находятся в прекрасной игровой форме: Петтерссон, Миллер, Босер и Кузьменко разрывают соперников, а Тэтчер Демко вместе с защитниками обеспечивает сохранность ворот.

В ночь на пятницу у «Ванкувера» по плану был самый легкий матч сезона: поездка к явному аутсайдеру лиги – «Сан-Хосе», который сейчас по всем параметрам можно назвать противоположностью «Кэнакс». Крутого сюжетного поворота не случилось: в матче не было ни намека на неожиданный исход, ни возможности для конкурентной борьбы. «Ванкувер» просто разнес соперника и впервые в XXI веке забросил 10 шайб за вечер. «Шаркс» смогли ответить на это только поздним голом Зеттерлунда, который лишил Демко сухаря.

В разгроме поучаствовали и Михеев с Кузьменко – они воспользовались шансом улучшить свою статистику, как и многие другие. Без очков у «Ванкувера» этот матч закончили всего 5 полевых игроков. Для кого-то игра с «Сан-Хосе» вообще стала подарком – например, нападающий Пьюс Сутер забросил шайбу, разродившись первым очком в сезоне.

Кузьменко ассистировал при шайбе Босера в большинстве, а впоследствии забросил сам: обыгрался с Петтерссоном и отправил шайбу в ближний угол. После этого Андрей случайно задел Кяхкенена ногой, и стоит отдать должное нападающему: он почувствовал контакт и не стал праздновать шайбу, а сразу поехал к вратарю, обеспокоившись его здоровьем.

Михеев также отметился заброшенной шайбой, завершив классную комбинацию с участием Петтерссона и Соуси. Начал ее веселой подкидкой все тот же Кузьменко, хоть и не попал в протокол.

После этой победы «Ванкувер» стал самой забивающей командой лиги в текущем сезоне. При этом сегодня на первый план вышли даже не нападающие, а Куинн Хьюз, который набрал 5 очков и стал вторым в истории клуба защитником с таким количеством результативных действий за матч. Более того, Куинн приблизился к своему брату Джеку из «Нью-Джерси» в бомбардирской гонке – родственники занимают четвертое и первое места соответственно.

Что же касается «Сан-Хосе», то здесь все очень грустно. Разгром от «Ванкувера» стал крупнейшим домашним поражением в истории франшизы. Команду и до начала сезона называли одним из аутсайдеров, а после такого ужасного старта единственная цель для «Шаркс» – последнее место в лиге в попытке заполучить первый пик предстоящего драфта.

Ужасное состояние команды подтверждается и цифрами – атака практически не создает опасности у ворот соперника, а Кяхкенену и Блэквуду приходится каждый матч принимать на себя шквал бросков.

Во втором перерыве при счете 0:8 в трансляции промелькнул кадр с ребенком, держащим в руках небольшой баннер, на котором было написано: «Мой первый матч «Шаркс». Пожалуй, с таким же успехом данная игра может стать и последней для юного болельщика. Ну или придется пару раз сходить к психологу.

Для худшего старта сезона в истории НХЛ «Сан-Хосе» осталось проиграть еще 5 матчей. Замахнутся ли на антирекорд?

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Фото: AP Photo/Jeff Chiu