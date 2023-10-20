Кучеров сделал дубль и прервал серию поражений «Тампы». Он никогда так часто не бросал на старте

Вырвали победу у «Ванкувера»

У «Лайтнинг» проблемы на старте сезона: три поражения подряд – и все от соперников по дивизиону. Матч с «Ванкувером» стал неожиданно важен: неудачную серию пора было прерывать, к тому же в состав вернулся Стивен Стэмкос.

В сложнейшей игре «Тампа» вырвала победу. Важнейшую роль сыграл Никита Кучеров – один из тех, к которому не может быть никаких претензий в команде. Уже во второй раз в сезоне он отметился дублем – 6 очков (4+2) в 5 матчах.

«Тампа» выстрелила дуплетом в концовке второго периода – Кучеров забросил третью шайбу и вывел команду вперед. У Никиты получился разящий кистевой – Тэтчер Демко не видел момент броска и был закрыт отлично работающим на пятаке Энтони Сирелли.

После перерыва российский нападающий отличился уже в большинстве, замкнув на дальней штанге передачу Ника Пола. Эта шайба в итоге и стала победной в матче. До нее Кучеров еще отметился попаданием в штангу.

Всего у Кучерова за прошедший матч аж 7 бросков в створ ворот. За весь 2023-й только один раз у него было больше – в апрельском матче с «Торонто». Кажется, те 10 бросков были разминкой перед предстоящей серией плей-офф.

Никита продолжает тащить «Лайтнинг», даже не обращая внимания на перестановки в звене (в первой тройке теперь играет Алекс Барре-Буле) и общие проблемы команды. Во многом благодаря его игре у «Тампы» отлично работает большинство на старте сезона – с показателем реализации в 31.3% команда идет на пятом месте в лиге.

Вообще так резво в плане голов Кучеров начинал только раз в своей карьере в НХЛ – в сезоне 2017/18 у него было 5 шайб в 5 матчах и серия в 7 игр подряд с голами в начале регулярки.

Вообще «Тампа» вышла очень заряженной на эту игру. По воротам Демко нанесли 36 бросков – больше за матч у «Тампы» пока в сезоне не было. Эмоций хватало и по ходу вечера: во втором периоде при счете 1:2 Таннер Жанно подрался с новичком «Ванкувера» Марком Фридманом и вчистую выиграл эту драку.

После игры Джон Купер отзывался об этом моменте в однозначно положительном ключе: «Жанно – один из тех парней, которые могут изменить игру таким образом». Слова тренера дополнял Ник Пол: «Жанно вышел на первый план в важный момент и зарядил нас всех энергией».

И если в плане драйва и энергии «Тампу» заводил Таннер, то лидером по игре оставался Кучеров. Но вместе с ним можно отметить и выступления других : 1+1 у Ника Пола, а Мики Эйссимонт сравнял счет после драки Жанно и не дал «Ванкуверу» уйти в отрыв. Все это принесло «Тампе» важную победу.

Однако старт сезона у команды пока получается трудным и противоречивым. Да, в последние годы регулярка для «Лайтнинг» – это поле экспериментов, а иногда команда откровенно бережет силы. Вот только в этом сезоне в Атлантическом дивизионе намечается серьезная борьба за плей-офф – и «Тампе» стоит быть начеку.

НХЛ

Регулярный чемпионат