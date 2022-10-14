Разбираем эксперименты Медиалиги: гол за два, чистое время, оранжевая карта. Директор МФЛ ответил на все вопросы

От редакции: мы в блоге «Саша с Севера», где вас постараются убедить, что медийный спорт – это не только зрелище для детей. Первый пост – интервью технического директора Winline Медиалиги Дмитрия Кортавы об экспериментах в правилах.

На прошлых выходных появились первые слухи о нововведениях, а в начале этой недели лига выкатила список реформ. Это и стало главной темой для обсуждения перед экспериментальным 5-м туром МФЛ.

Одобрено 6 (включая зону СМИ) нововведений – пока только на ближайший тур

• Чистое игровое время

Матчи сыграют в два тайма по 25 минут чистого времени, на бортах стадиона «Луч» будет идти обратный счет. Тайм заканчивается только после выхода мяча за боковую линию. Атаки и контратаки дадут завершить, даже если время истекло.

• Оранжевая карточка

Дается за пограничное нарушение правил. Оранжевая карта строже желтой, но не дотягивает до красной. Получивший ее игрок удаляется на семь минут. В протокол оранжевая карточка вносится как желтая. При сочетании оранжевой карты с желтой игрока удаляют – как за две желтые.

• Тайм-аут

Каждая команда имеет право на два минутных тайм-аута: по одному за тайм. Взять тайм-аут можно только при своем владении мячом.

• Буллит или пенальти

Традиционный пенальти может быть заменен футбольным буллитом – выходом один на один с вратарем. Определяться это будет жребием. Буллит уже применялся в послематчевых сериях плей-офф первого сезона, а впервые его ввели в МЛС.

Бьющий начинает разбег в 25 метрах от ворот, голкипер – на линии ворот, покидать штрафную он не может. Допускается добивание в случае, если вратарь отбил мяч, также после того, как голкипер коснулся мяча, в игру могут вступать и остальные футболисты.

• Красный мяч

Каждая команда имеет право один раз за матч воспользоваться бонусным мячом. Забитый им гол засчитывается за два. Время владения – три минуты. Взять красный мяч можно только на своей половине поля. После гола или по истечении времени попытка прекращается. Однако если во время попытки одной команды забивает соперник, гол также засчитывается за два, а бонусный мяч остается на поле до окончания таймера.

• Зона СМИ

Для СМИ выделят специальную зону, откуда они могут снимать. На скамейках команд корреспондентов не будет.

Как и зачем Медиалига пришла к этому? Отвечает Дмитрий Кортава, технический директор МФЛ

– Как появилась идея провести тур по экспериментальным правилам?

– Давайте вернемся чуть-чуть назад. Вспомним Суперлигу, которую хотели создать гранды европейского футбола. Руководители клубов выкатывали определенное количество аргументов за создание лиги. Одним из них было как раз то, что новое поколение по-другому потребляет информацию. Им тяжело смотреть 90 минут футбола. Это легло мне на подкорку.

Я начал изучать эту теорию, слушал различные подкасты и мнения, и, видимо, так внутри меня что-то формировалось. Дальше как раз на Sports.ru мне попалась статья о чистом игровом времени в футболе и большом исследовании швейцарской обсерватории. Мне показалось это интересным, я скинул текст Коле (Николай Осипов, глава МФЛ – Прим.). Он человек прогрессивный и знает не понаслышке, что такое спорт с чистым временем. Ему эта идея понравилась.

Мы хотели ввести ее в 1/4 финала первого сезона. Я должен был подготовить большой материал, чтобы убедить команды. Решили, что эксперименты на стадии выбывания не нужны. По ходу первого сезона мы много к кому обращались, слушали варианты. Больше всего идей накидывал Дима Шнякин. Затем мы вернулись к этому вопросу перед началом сезона, и тут уже руки были развязаны. Главный вопрос был – в каком туре? В итоге мы сели с Колей и начали вычеркивать из большого списка.

– Футбол – игра консервативная, с проверенными времен правилами. На что ориентировалась лига при принятии такого решения?

– Игра консервативная, но, как мы видим, все равно идет в ногу со временем. Например, ВАР. Мы ориентировались, наверное, на будущее. На то, что мы имеем лучшую площадку для апробирования. Мы можем привнести улучшения или не дать чему-то разрушить игру. На низших уровнях различных лиг нововведения используют во всю. Лига же обладает огромным медиаресурсом для того, чтобы большое количество любителей футбола увидели и сами прочувствовали эти правила, высказали мнение.

Наша миссия понятна – это спорт и развлечение. Но если у нас есть возможность улучшить игру принятием или не принятием чего-то, нельзя от этого отказываться.

– Были ли прецеденты в матчах лиги, которые подтолкнули на эти эксперименты?

– Под каждое из правил в лиге были прецеденты – и не один. Скажу за себя. У меня не было мысли, что мол, если бы было чистое время или оранжевая карточка, – игра была бы другой. У нас матчи и за 100 минут уходили, и пограничных фолов было полно. ВАР у нас смотрят, за это время тренеры дают подсказки своим игрокам. И буллиталити у нас были. Все было. Дадим этому официальный ход на один тур.

– Какие результаты лига планирует вынести из экспериментального тура?

– Естественно, как на это отреагируют болельщики, игроки и профессиональное футбольное сообщество. Предсказываю, реакция зрителей в большей степени будет негативной, как и на все новое. Донесем до всех структур, покажем. Хочу комплексный итог отправить в ФИФА .

– Проводилось ли предварительное собрание с главами команд? Может, получили обратную связь?

– Специального собрания не проводили, но кулуарно общались с некоторыми представителями команд. Все отзывались осторожно, мол, непонятно, но интересно! Возможно, думали, что мы не доведем до этого, ха-ха.

– Есть ли еще правила, с которыми МФЛ хочет поэкспериментировать, но пока не решается?

– Правила, которые мы вводим, отвечают и медийному, и спортивному событию. Мне, как человеку из профессионального футбола, очень хотелось бы попробовать футбол 10 на 10 и новые правила офсайда в сторону нападения.

– На какой из экспериментов делаешь особую ставку?

– Красный мяч – это будет ###### (превосходно). Игра и так эмоционально подстегивает, а тут будет определенное умножение эмоций. Обострение чувств, переживаний, удачи. Разочарование от пропущенного мяча или, наоборот, когда ты забьешь – эйфория страшная. Мы же смотрим и играем в футбол, чтобы получить эмоции. Поэтому бонусный мяч может послужить стимулом для получения дополнительной эмоциональной зарядки.

– Будут ли повторяться подобные эксперименты?

– Ха, надо этот тур то провести, чтобы ничего не полетело. А так, в этом сезоне нет, конечно.

– На выдачу оранжевой карты не существует четких и ясных критериев. Какие рекомендации будешь давать арбитрам?

– Думаю, все-таки это они мне дадут рекомендации. А так, конечно, проговорим с судьями.

– Как готовитесь к шквалу апелляций? Боюсь грязи по поводу трактовок, все-таки жарких вывесок в туре достаточно.

– Случайно так получилось. Мы не подбивали календарь по такому случаю. Пока готовимся к проведению этого тура. Я пока боюсь смотреть на первые 25 минут первого матча. Они будут решающие, чтобы мы это вообще не свернули . Бро, какие апелляции, тут бы с поля уйти.

– Не думаешь, что арбитры психологически будут склонны давать оранжевую карту за фолы на красную? Лишний повод не убить игру.

– Оранжевая карточка будет им помогать. Думаю, мы все же даем арбитрам дополнительный инструмент для управления игрой.

– Что ждешь от тайм-аутов? На мой взгляд, это больше хитрое оружие сбить темп игры, чем возможность внести корректировки.

– Тут не про темп игры больше, а про ситуации, когда твоя команда откровенно поплыла. Или наоборот надо сделать финальный штурм, попробовать в спокойной атмосфере донести мысли. Там же все будет записываться, а потом сверим, что говорил тренер и что они в итоге использовали!

– Так кто все-таки будет исполнять буллиталити – заработавший игрок или штатный пенальтист?

– Исполняет тот, кого выберет тренер. Лично я за то, чтобы исполнял тот, кто заработал. Если мы говорим про шоу.

– Обязательно ли использовать бонусный мяч или команды могут не брать его, если не хотят?

– Могут не брать. Но мне больше интересна ситуация, когда обе команды возьмут его одновременно! Кто первый забьет, тому два гола, а мяч сгорает.

– Как ты считаешь, СМИ должны находиться в специальной зоне или в старом формате – с доступом к скамейкам команд? Это правило только на экспериментальный тур или до конца турнира?

– Считаю, что СМИ нужны. То, что говорит Дима Егоров, тоже верно. Но, с другой стороны, я вижу, что даже если уберешь СМИ, условно, из 18 команд 16 все равно не будут выставлять контент. Мы можем только потерять здесь.

Мне кажется, СМИ должны быть везде. Как только мы увидим, что команды максимально быстро, шустро, оперативно предоставляют информацию своим болельщикам, тогда надо думать над ограничениями СМИ.

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Фото: Winline Media Football League / телеграм-канал Дмитрия Кортавы