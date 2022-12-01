«Мы столько времени проводим вместе. Просто невозможно, чтобы мы не снились друг другу». «Самара» покоряет Премьер-лигу

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о жизни самарского баскетбола. Не забывайте о плюсах, они дарят позитив.

На прошлой неделе в женской Премьер-лиге начались матчи второго этапа. В группе, которая разыгрывает 1-6-е места, уверенно стартовала «Самара»: команда Игоря Грачева на своей площадке переиграла одного из лидеров чемпионата, столичную МБА.

И сразу после этого матча капитан женской команды «Самара» Ольга Новикова стала гостем «Радио Самара Максимум».

Любит ли она каблуки? В какую компьютерную игру она играет всей семьей? И кем мечтала стать в детстве?

Мы собрали все самое интересное из ответов Ольги на вопросы радиослушателей.

- Первый вопрос, который мы не можем не задать: какой рост у девушек из баскетбольной «Самары»?

- Мой рост – 180 см. Но я не самая высокая баскетболистка, наоборот, я бы сказала, что я одна из маленьких игроков. На самом деле, мне часто задают этот вопрос со словами: «Ой, вы такая высокая...» Да нет, я одна из самых маленьких у нас в команде. Есть, например, Марина Баш – вот у нее рост 196 см...

- А как же туфли на высоком каблуке?

- Конечно, я хожу на каблуках. Во-первых, у меня муж ростом под два метра, поэтому для меня это не проблема. Плюс, я считаю, что каждая девушка должна ходить на каблуках: это красиво и подчеркивает женственность, не важно, какой у вас рост.

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- Хотелось когда-нибудь вырасти повыше? Может быть, в детстве?

- Мыслей: «Эх, надо бы вырасти выше...» – у меня никогда не было. В баскетболе рост — не всегда самое главное. Все же главное здесь, я считаю — голова. Учиться и развиваться – намного важнее, чем просто иметь очень высокий рост.

- Насколько вы следите за модой?

- Особо пристально не следим, но у каждой девочки в нашей команде свой неповторимый стиль. Из всех я могу выделить Марину Баш: на каждую тренировку она приходит в разных нарядах, у нее много и спортивных костюмов, и «обычной» одежды, очень яркой и красочной. Конечно, у нас огромное количество спортивных костюмов, но, поскольку мы все-таки девушки, они должны быть разноцветными и разного фасона... Я сама больше предпочитаю классический спортивный стиль.

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- Одна из самых эффектных баскетболисток в Премьер-лиге – Юник Томпсон из оренбургской «Надежды». Как ты относишься к ее яркому макияжу?

- Она в любом случае молодец: наверняка на макияж у нее уходит очень много времени. И она это делает не только для себя, но и для людей, которые на нее смотрят. Но, как по мне, выходить на игру с таким макияжем не очень удобно: что-то может потечь, тебе будет не комфортно. Хотя ты всегда должна выглядеть хорошо, ведь на тебя приходят посмотреть болельщики.

- Перейдем к баскетбольным вопросам, тем более, повод самый приятный: накануне «Самара» со счетом 78:65 переиграла МБА. Уже второй раз за сезон! Следующий матч команда проведет 16 февраля против УГМК. Не замахнуться ли вам теперь и на них?..

- На каждую игру и на каждого соперника мы настраиваемся. Не бывает такого: «О, это же УГМК... мы не будем играть – все равно проиграем...» Мы всегда надеемся на победу, всегда стараемся выиграть! Иногда получается, иногда нет – но почему бы и нет? Можно попробовать «замахнуться» и на УГМК.

- А какие мысли обычно у баскетболистки в ночь перед важной игрой? Допоздна перевариваете в голове информацию о сопернике – или, полистав соцсети, спокойно засыпаете?

- У каждого игрока есть свои собственные ритуалы. И я не исключение. Перед игровым днем я стараюсь пораньше лечь спать, чтобы получше выспаться. И стараюсь не думать вообще ни о чем: мы уже разобрали соперника, посмотрели, как играть и что делать на площадке – поэтому я просто ложусь спать, без всяких мыслей о баскетболе. Чтобы наутро встать со свежей головой и достойно отыграть и порадовать наших болельщиков.

- Снится ли баскетбол?

- Конечно! И матчи, и какие-то ситуации в команде, девчонки часто снятся – мы столько времени проводим вместе, что, мне кажется, просто невозможно, чтобы мы не снились друг другу.

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- В «МТЛ Арене», где вы проводите свои домашние матчи, играет еще и волейбольный клуб «Нова». Знаю, что ты и к волейболу имеешь некоторое отношение...

- Мой муж раньше занимался волейболом на профессиональном уровне. А, закончив карьеру, сейчас работает в крупной нефтегазовой компании и играет за ее команду. И очень часто на отдыхе мы играем в волейбол (баскетбол на отдыхе под запретом), и он учит меня: как правильно подавать, как правильно принимать... Один раз я, конечно, попробовала сыграть с ним и в баскетбол – но играть ему не очень нравится, больше нравится смотреть.

- Сейчас в Премьер-лиге двухнедельный перерыв. Что-то запланировала, помимо тренировок? Заняться бытовыми делами, куда-то съездить...

- Для начала я займусь восстановлением. Нагрузка в январе у нас была большая, накопились микротравмы – чтобы и дальше показывать результат, нужно восстановиться, хорошенько отдохнуть. Но, конечно, и потренироваться, чтобы не потерять форму. После матча с МБА у нас было три выходных, некоторые из девчонок уехали в сборную – а мы остаемся в Самаре и продолжаем тренироваться.

- После победных матчей настроение у всей команды всегда приподнятое, игроки охотно фотографируются и общаются с болельщиками. А какая атмосфера в раздевалке после поражений? И какое поражение в нынешнем сезоне было самым болезненным?

- Самым болезненным, наверное, стало поражение 66:85 от новосибирского «Динамо» на выезде. Никто не ожидал такой игры, никто не ожидал, что мы проиграем так много – и вроде бы мы делали все для того, чтобы выиграть, но цифры на табло не менялись, разница не сокращалась... Никто не понимал, что происходит. Но в раздевалке у нас даже после таких поражений все друг друга поддерживают и подбадривают. Конечно, есть и уныние, положительных эмоций явно нет – но все прекрасно понимают, что впереди новые матчи, и нужно собраться и показывать хорошую игру. Мы проиграли один матч – и нужно сделать из него правильные выводы.

- Как лично ты отходишь от поражений?

- Мне помогает общение с семьей. У меня есть младшая сестренка, с которой я очень много общаюсь. Еще мы всей семьей играем в Fortnite – и вот там получается «разгрузиться» по полной!

- Уже по ходу сезона «Самара» усилилась двумя легионерами: Саньей Мандич из Сербии и бразильянкой Лирой Маседу. Как они прижились в команде?

- Девчонки очень хорошие! Позитивные, с ними всегда приятно разговаривать. Санья более скромная, а Рамона более энергичная. Мы недавно узнали, что, оказывается, я играла против них на чемпионате мира среди девушек. Нашли статистику тех матчей, даже фотографии...

- Вопрос, который наверняка тебе много раз задавали: если не баскетбол – то?..

- Еще когда я поступала в университет, то задумывалась об этом: если вдруг травмы или по другой причине не получится со спортом, нужно иметь что-то еще. Училась я на программиста, на факультете информационных технологий. Но еще у меня с детства была мечта: стать учителем начальных классов. Я очень люблю детей, и очень хочется давать им возможность развиваться, передавать им свои знания. Возможно, стать тренером по баскетболу, но работать именно с детишками – мне это прям доставляет удовольствие. В Самаре на наши игры ходит очень много детей – и бывает, что они узнают на улице: «Мам, смотри, смотри, я ее знаю!» Это очень приятно и очень здорово.

- Ты сама из Москвы, но и в Самаре живешь не первый год. Два самых любимых места в Москве и Самаре?

- В Москве одно из моих самых любимых мест — Нескучный сад. Да, там, возможно, нет никаких развлечений, но очень красивый лес, дорожки – замечательная атмосфера и свежий воздух, что тоже немаловажно для столицы. Еще отмечу свой район, где я жила с родителями – Ясенево: это очень зеленый район, я его просто обожаю! В Самаре, конечно, набережная: это достояние города! И «вертолетка»: безумно красиво и сделано «для людей», есть, где посидеть и насладиться видами. Мы часто туда ездим, и именно там мой муж сделал мне предложение...

Фото: БК «Самара»