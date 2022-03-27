Отказывающиеся проигрывать «Уралмаш» и «Иркут», пропажа Мозгова и ожидание плей-офф. Итоги марта и регулярки в суперлиге

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где рассказывают о жизни российской суперлиги. Не забывайте о плюсах.

Сегодня матчем в Иркутске завершился регулярный чемпионат Суперлиги-1.

Все самое интересное на финишном отрезке регулярки — в нашем обзоре.

МБА готовит игроков для сборной, в Ижевске сливают сезон, а в Уфе потеряли тренера. Итоги февраля в Суперлиге-1

Несокрушимый «Уралмаш»

После Нового года стало ясно, что на победу в регулярке претендуют «Руна» и «Уралмаш». В конце декабря москвичи переиграли «заводчан» в Верхней Пышме — и чуть оторвались.

Но с приходом Евгения Пашутина «Уралмаш» попросту отказывается оступаться, выиграв все свои посленовогодние матчи (их набралось 14), а уж на финиш накатил и вовсе всё сметающим на своем пути бульдозером: 97:74 в Самаре, 80:66 в Москве с «викингами» и домашние 91:72 в «уральском дерби» с «Темп-СУМЗ-УГМК».

Удастся ли ему сохранить этот темп и в плей-офф?

Интрига наполовину

В начале марта казалось, что на восемь мест в плей-офф претендуют как минимум девять команд. Шедшая девятой МБА отставала от «Университета-Югра» всего на одну победу, при этом имея в качестве бонуса преимущество в личных встречах.

Но так лихо стартовавших москвичей подвел сложный календарь: команда Александра Афанасьева проиграла дома «Самаре» (77:82) и «Руне» (84:89) — а «Университет-Югра» сначала выстоял во Владивостоке (89:85), а затем выдал сумасшедшую концовку дома с ЦСКА-2 (отыграв «-7» за 1 минуту и 15 секунд — 100:99), за тур до завершения регулярки обеспечив себе место в восьмерке, эту самую восьмерку и обозначив.

Зато внутри «зоны плей-офф» с итоговым распределением мест и, соответственно, посевом на четвертьфинал ясности не было до самого последнего матча.

Только «Темп-СУМЗ-УГМК», даже ушедший в марте в пике (четыре поражения подряд), мог не переживать за свое третье место, спокойно выжидая, кто же достанется ему в соперники.

В итоге все решил прекрасный финиш «Иркута». Сибиряки, даже потеряв своего лидера, Колина Догерти, не проигрывают два месяца — и, выдав серию из восьми побед, забрались аж на четвертую строчку. Так высоко они не завершали регулярку даже в лучшем своем сезоне-2016/2017, когда стали пятыми, а в итоге добрались до финала. «Самара» же, которую «Иркут» подвинул с четвертого места, напротив, показала в регулярке худший результат при Игоре Грачеве.

Кто-то уехал, кто-то переехал, кто-то остался

Исход иностранцев из российских клубов не прекращается уже больше месяца. В Суперлиге, видимо, все, кто должен был (или мог) уехать, уже уехали.

Из фаворитов проще всего было «Темп-СУМЗ-УГМК», который традиционно (за очень редкими исключениями) обходится вообще без легионеров. «Самара» лишилась Артемса Бутянковса и Айка Нваму — и теперь вписывает в игру Тайрона Харриса, три месяца разгонявшего атаки владивостокского «Динамо».

А вот «Руна» и «Уралмаш» и вовсе остались при своих: и Эддисон Спрюилл, и Джавонте Даглас с Джастином Роберсоном пока на месте.

Как так получилось? Вот как объяснил ситуацию со своими американцами Евгений Пашутин: «Был момент, когда наши ребята, как и все американцы, немного нервничали в связи со всей этой ситуацией. Но потом наш президент Виктор Владимирович Ганиенко и тренерский штаб с ними поговорили, успокоили, сказали, что безопасность им гарантирована, финансовая ситуация — тоже. Мы их не то что «уговорили». Ребята хотят играть, хотят помогать команде до конца».

«Пропал мальчик»

В прошлом выпуске мы отмечали, что в Уфе «потерялся» Эдуард Рауд (и за месяц ничего так и не прояснилось) — а сейчас впору объявлять в розыск Тимофея Мозгова.

Стоило «Руне» в конце декабря подписать звездного центрового — так в клубных медиа освещался буквально каждый его шаг: вот Тимофей наблюдает за своими новыми одноклубниками с трибуны, вот он на первой тренировке, вот набирает первые очки за «викингов»...

И вдруг — тишина. 25 февраля он отыграл кубковый матч в Новосибирске — и все, пропал. Последнее упоминание о нем датировано 1 марта, да и то — в новости о том, что он стал «лидером по подборам в феврале».

Коллеги делятся «инсайдами», что Мозгов улетел в США — но так ли это? И если да — надолго ли?

Знать, вернется ли он в расположение «Руны», наверняка хотят как минимум в Сургуте: «Университет-Югра» сыграет с москвичами в четвертьфинале, и потенциальный приезд Мозгова добавил бы болельщиков на трибуны.

«Самара» переезжает, берет Кубок и настраивается на повышение

13 марта «Самара» провела первый официальный матч в открытом полгода назад Дворце спорта. Отметить переезд во вмещающий 5000 зрителей зал (один из самых вместительных в Суперлиге-1) победой не удалось: «Уралмаш» в тот день был явно сильнее хозяев, 74:97.

Но затем самарцы пообвыклись на новом месте: 16-го они уверенно переиграли «Темп-СУМЗ-УГМК» в матче чемпионата (95:68), а 20-го в эпичнейшей битве с теми же ревдинцами завоевали Кубок России (80:75, первый матч — 71:74).

Кубковому финалу предшествовало не менее важное для будущего «Самары» событие: клуб презентовал новую арену Единой лиге ВТБ и РФБ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководством РФБ и Единой лиги, по итогам которой заявил, что «Принято решение в следующем сезоне заявить БК «Самара» в Единую лигу ВТБ, где играют сильнейшие клубы страны». Как говорится, остался маленький нюанс: дождаться Совета Лиги, который и принимает формальное решение о приеме новых клубов.

Турнир за 9-15-е места: кем играть?

Не попавшие в плей-офф клубы и раньше становились «донорами» для более удачливых команд. Но такого трафика, как в нынешнем сезоне, когда ко всему прочему добавился фактор массового отъезда иностранных игроков, никогда не было.

И в итоге мы получаем интересную ситуацию. Командам предстоит сыграть турнир за 9-15 места (его смысл — тема для отдельного исследования) — а кто-то за последние две-три недели растерял половину своего состава.

Ладно МБА: имея молодежную команду (кстати, выигравшую регулярку Единой молодежной лиги ВТБ), она спокойно (хотя бы в плане количества) компенсирует отъезд в Единую лигу Макара Коновалова, Владислава Одинокова и Ивана Лазарева.

«Уфимец», который только в марте покинули Григорий Шуховцов, Артем Исаков, Малкольм Бернард и Александр Разумов, уже внес в заявку не имеющих никакого опыта выступления на профессиональном уровне игроков 2001-2003 годов рождения.

Владивостокское «Динамо» не только скатилось к «базовым настройкам» начала сезона (минус пришедшие в команду по ходу чемпионата Андрей Десятников, Александр Петенев, Тайрон Харрис и Майкл Эдвардс), но и потеряло лучшего снайпера, Кирилла Ситника, и важного игрока ротации Агасия Тонояна.

«Купол-Родники» начал «распродавать» своих лидеров еще зимой, поэтому мартовские потери здесь выглядят скромно: только получивший еще один шанс в Единой лиге Григорий Мотовилов и, видимо, завершивший карьеру (один матч в России после возвращения из Ирана) Максим Морозов. При этом ижевчане уже готовятся к следующему сезону: на пост главного тренера они пригласили опытного Вадима Филатова, а руководивший командой с сентября Артем Комогорцев станет его ассистентом.

Стабильностью составов в это лихое время могут похвастать лишь «Барнаул», «Химки» и «СШОР-Локомотив-Кубань».

Но самое интересное: турнир за 9-15-е места пройдет в Ижевске в конце апреля. Семь команд месяц будут просто тренироваться! Просто для сравнения: команды, участвующие в «настоящем» плей-офф, к моменту старта «утешительного» турнира могут сыграть уже по десять матчей после завершения регулярки!

Олдскул по-иркутски

Заключительный матч регулярки состоялся в Иркутске. И перенес зрителей то ли в те самые 90-е, то ли в какой-то не самый престижный любительский турнир.

Просто посмотрите, в каком зале «Иркут» принимал МБА:

Начинается самое интересное!

31 марта стартуют четвертьфинальные серии:

Уралмаш — Новосибирск

Руна — Университет-Югра

Темп-СУМЗ-УГМК — ЦСКА-2

Иркут — Самара

Какое противостояние кажется вам самым интригующим?

Первые матчи плей-офф запланированы на 31 марта и 2 апреля.

Фото: «Руна», «Уралмаш», «Самара», «Иркут», МБА.

Много всего интересного о жизни Суперлиги в режиме онлайн: наш телеграм.