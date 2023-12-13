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«Французы любят мучать себя». L'Equipe сделал 3D-визуализацию главного незабитого гола финала ЧМ-2022

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
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Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
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Эх, Рандаль.

На годовщину радостного для сборной Аргентины и траурного для сборной Франции события, а именно финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, французское издание L'Equipe визуализировало момент, который мог стать решающим. Речь, конечно же, о выходе Рандаля Коло-Муани один на один с вратарем Эмилиано Мартинесом.

Для форварда тот опыт стал травмирующим, о чем он признался в интервью: «Это могло изменить мою жизнь. Я бы предпочел отодвинуть все на задний план, как все остальные, как все французы, но это случилось, и таковы превратности жизни. Хочу двигаться дальше, но это часть моей работы. Не то, что бы я грустил. Я просто собираюсь забыть. Мы были близки к тому, чтобы завоевать третью звезду. Не буду врать, ненавижу это».

В L'Equipe прибегли к 3D-технологии и высчитали все параметры того эпизода: расстояние от мяча и от вратаря до ворот, угол между правой ногой Мартинеса и дальней штангой, ширину свободной зоны слева и справа от Эмилиано, а также отметили выгодное положение Мбаппе.

По этим картинкам может показаться, что Коло-Муани принял одновременно правильное и неправильное решение. Он понимал, что в левый от себя угол попасть будет слишком сложно, но при этом не оценил ситуацию вокруг себя и взял ответственность. Все это не может умалять заслуги Эмилиано Мартинеса, который сыграл выше всяких похвал.

В комментариях пользователи написали следующее:

💭 Французы очень любят мучить себя.

💭 Если честно, эти картинки подчеркивают, насколько удачно Мартинес расположился перед ударом. Если бы я был французом, думаю, увидев это, мне было бы легче смириться с промахом (к тому же они уже выиграли ЧМ 4 года назад).

💭 Глупо винить Коло-Муани. Он сделал все, что мог. А для Мартинеса это был сэйв всей его жизни.

💭 Я видел этот кадр раз десять и ни разу не заметил, чтобы Мбаппе был доступен для паса.

💭 Только представьте на миг, что было бы, если бы он отдал мяч Килиану, а Мбаппе забил четвертый и выиграл матч для Франции... Навсегда бы вошел в книги по истории.

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