ПСЖ
Блог

Фото дня📷 Реакция Дешама и Мбаппе на повтор того самого сэйва Эми Мартинеса

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Клубы Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Дидье Дешам Дидье Дешам
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Тот момент решил исход решающего матча за Кубок мира.

Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина от France Football. Голкипер «Астон Виллы» выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Трофей Яшина вручается лучшему вратарю мира. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.

На церемонии был показан тот самый момент с сэйвом Мартинеса на последних секундах ЧМ-2022 – Аргентина обыграла сборную Франции в послематчевой серии пенальти.

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavelrytov@icloud.com
Так выглядит боль
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TFP_Sports
Самый противный вратарь на свете
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Корумпированное фифа подстроило сейв, чтобы Месси взял липовый ЧМ(это сарказм)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
peantros1963
Да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В поисках смысла
Мерзкий тип
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий