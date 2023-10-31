Фото дня📷 Реакция Дешама и Мбаппе на повтор того самого сэйва Эми Мартинеса

Тот момент решил исход решающего матча за Кубок мира.

Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина от France Football. Голкипер «Астон Виллы» выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Трофей Яшина вручается лучшему вратарю мира. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.

На церемонии был показан тот самый момент с сэйвом Мартинеса на последних секундах ЧМ-2022 – Аргентина обыграла сборную Франции в послематчевой серии пенальти.