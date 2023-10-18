🤕 Неприятный юбилей. Неймар получил 40-ю травму в карьере. Возможно, это кресты... 😰

Неймар был заменен в матче с Уругваем из-за неприятной травмы. Нападающий не смог покинуть поле самостоятельно, поэтому потребовались носилки.

Есть вероятность, что бразилец травмировал крестообразные связки. В этом случае он будет недоступен до конца сезона.

Судя по первой реакции Неймара, травма, как минимум, серьезная.

Отметим, что это 40-я травма в карьере бразильской звезды.

В совокупности Неймар пропустил чуть больше трех карьеры из-за травмы.