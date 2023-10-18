🤕 Неприятный юбилей. Неймар получил 40-ю травму в карьере. Возможно, это кресты... 😰
Неймар был заменен в матче с Уругваем из-за неприятной травмы. Нападающий не смог покинуть поле самостоятельно, поэтому потребовались носилки.
Есть вероятность, что бразилец травмировал крестообразные связки. В этом случае он будет недоступен до конца сезона.
Судя по первой реакции Неймара, травма, как минимум, серьезная.
Отметим, что это 40-я травма в карьере бразильской звезды.
В совокупности Неймар пропустил чуть больше трех карьеры из-за травмы.
Пришел в клуб, выйграл все возможные трофеи.
Ушел в клуб из другой лиги за овер дофига денег.
При этом избавил лазарет Барсы от работы 24/7
Если бы руководство эти деньги грамотно потратило, то Барселона была бы сейчас на другом уровне совсем.
Болею за Ливерпуль, но у нас молятся на Коутиньо, который свалил среди сезона, но принес 100+млн и мы смогли купить Али и ВВД :))
Если серьезно, здоровья товарищу.