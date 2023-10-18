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🤕 Неприятный юбилей. Неймар получил 40-ю травму в карьере. Возможно, это кресты... 😰

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Неймар Неймар
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Неймар был заменен в матче с Уругваем из-за неприятной травмы. Нападающий не смог покинуть поле самостоятельно, поэтому потребовались носилки.

Есть вероятность, что бразилец травмировал крестообразные связки. В этом случае он будет недоступен до конца сезона.

Судя по первой реакции Неймара, травма, как минимум, серьезная.

Отметим, что это 40-я травма в карьере бразильской звезды.

В совокупности Неймар пропустил чуть больше трех карьеры из-за травмы.

10 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Неймар и травма - слова-синонимы. И что за неуч писал последнее предложение?
+7
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+7
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Roman Afanas'ev
Больше трёх карьер , камень в огород Сапогова?
+3
0
+3
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rembrandao
К сожалению, есть ощущение, что он закончит раньше, чем Месси и Роналду
+2
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+2
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Диванный критик
Ответ TumanBay
А можно новости с иудой не афишировать на ветке Барсы? Никому он не интересен уже
а в чем он Иуда?
Пришел в клуб, выйграл все возможные трофеи.
Ушел в клуб из другой лиги за овер дофига денег.
При этом избавил лазарет Барсы от работы 24/7
Если бы руководство эти деньги грамотно потратило, то Барселона была бы сейчас на другом уровне совсем.
Болею за Ливерпуль, но у нас молятся на Коутиньо, который свалил среди сезона, но принес 100+млн и мы смогли купить Али и ВВД :))
+2
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Tevich
Судя по реакции - синяк будет.
Если серьезно, здоровья товарищу.
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Имя Фамилия
Как же достали эти дикари, ни малейшей попытки сыграть в мяч. Неймару сил. Кресты ещё не рвал, может отделается лёгким испугом.
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Батрадз Харебов
Ответ TumanBay
А можно новости с иудой не афишировать на ветке Барсы? Никому он не интересен уже
Судя по тому как написан последний обзац, это собака или кошка писала новость, так что не огорчайся
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Дороф
Ответ rembrandao
К сожалению, есть ощущение, что он закончит раньше, чем Месси и Роналду
Причём по той же причине, по которой он не смог достичь величия этих легенд.
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