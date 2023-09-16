ПСЖ
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Мбаппе вошел в элитный клуб. Только два игрока в истории выдали серию «гол+пас» длиннее

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Килиан Мбаппе продолжает демонстрировать потрясающую результативность, недоступную для большинства футболистов. И, что самое главное, на данный момент никто не создает голы для своей команды так же стабильно, как он.

В матче с «Ниццей», который завершился поражением парижан (2:3), два гола за «ПСЖ» забил именно Килиан. И для французского нападающего это стало 15-м матчем, где он совершил хоть одно результативное действие.

Более успешные серии были только у двух игроков: Месси и Роналду.

Криштиану совершал хотя бы одно результативное действие в 17 матчах подряд с октября 2013 по январь 2014. За это время он забил 21 гол и оформил 5 ассистов.

Лео же отличился успешной серией с января по март 2011 года: 16 матчей, в которых было 17 голов и 9 результативных передач.

У Килиана отличная компания.

6 комментариев

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Роман
Мбаппе за пять матчей - 7 голов.
Месье первый сезон в ПСЖ - 6 голов за сезон.

Скинули абузу, теперь есть шансы снова в ЛЧ подняться.
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Имя Фамилия
Ответ юзеру lamliam. Меси не выиграл ни одного из первых трёх матчей против Ниццы и вылетел от неё из кубка, провалив все эти матчи с потрохами.
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Александр Григорьев
Че за команда такая - "Меси"?
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Сергей Перевалов
Ответ Роман
Мбаппе за пять матчей - 7 голов. Месье первый сезон в ПСЖ - 6 голов за сезон. Скинули абузу, теперь есть шансы снова в ЛЧ подняться.
Мбаппе 7 голов за 4 матча (его же не выпускали из вредности), да и первый из четырех матчей - с 50-й минуты
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