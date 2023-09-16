Догадаетесь кто?

Килиан Мбаппе продолжает демонстрировать потрясающую результативность, недоступную для большинства футболистов. И, что самое главное, на данный момент никто не создает голы для своей команды так же стабильно, как он.

В матче с «Ниццей», который завершился поражением парижан (2:3), два гола за «ПСЖ» забил именно Килиан. И для французского нападающего это стало 15-м матчем, где он совершил хоть одно результативное действие.

Более успешные серии были только у двух игроков: Месси и Роналду.

Криштиану совершал хотя бы одно результативное действие в 17 матчах подряд с октября 2013 по январь 2014. За это время он забил 21 гол и оформил 5 ассистов.

Лео же отличился успешной серией с января по март 2011 года: 16 матчей, в которых было 17 голов и 9 результативных передач.

У Килиана отличная компания.