Или поможет?

Этим летом Люка Эрнандес вернулся на родину, перебравшись из «Баварии» в «ПСЖ».

Сам игрок очень хотел вновь жить во Франции, однако его трансфер вызвал смешанную реакцию. Главными противниками переезда Эрнандеса в Париж были ультрас столичного клуба, и у них были на то причины.

Люка — уроженец Марселя, и ранее он неоднократно заявлял, что из-за вражды между командами его города и столицы никогда не перейдет в «ПСЖ». Со временем защитник изменил свои взгляды, но фанаты о его словах не забыли и поэтому активно протестовали против его трансфера.

Теперь же Эрнандес решил объяснить в интервью L'Equipe, что на самом деле его ничто не связывает с Марселем, а его заявления были просто юношеским максимализмом.

—Как вы восприняли критику, особенно со стороны ультраc, связанную с вашим переходом в «ПСЖ»?

— Это не весело. С другой стороны, я прекрасно понимаю их. По молодости я сделал несколько неловких заявлений, касающихся «Марселя» и того, что я никогда не буду играть за «ПСЖ». Я все осознаю, и я пришел, чтобы показать всем скептически настроенным болельщикам, что я здесь, чтобы отдать все силы клубу и этой футболке. Они увидят это очень скоро. Я очень конкурентоспособен и с первого матча отдам все ради этой футболки.

Я родился в Марселе, это правда, но я ничего не могу с этим поделать. Я никогда не жил в Марселе, единственное воспоминание «ПСЖ» когда мы с «Атлетико Мадрид» обыграли «Марсель» в финале Лиги Европы. В остальном меня ничто не связывает с городом, там не живет никто из моей семьи.

Сложно сказать, сможет ли это интервью примирить Эрнандеса и парижских ультрас, но на выездных матчах в Марселе ему точно придется несладко.