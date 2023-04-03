ПСЖ
Блог

😑 Месси - лучший, но фанатам этого мало. Оценки «ПСЖ» за матч с «Лионом»

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Эль-Шадай Битшиабу Эль-Шадай Битшиабу
Антони Лопеш Антони Лопеш
Футбол Футбол

Мазал Мбаппе, но виноват Лео. Аргентинец сразу ушел в раздевалку после матча.

«ПСЖ» потерпел второе поражение подряд в Лиге 1, минимально уступив на своем поле «Лиону».

Парижане выглядели лучше соперника по всем параметрам, но так и не сумели распечатать ворота Антони Лопеша.

Футболисты «ПСЖ» нанесли 16 ударов, но в створ пришлись лишь 5.

Лучшим игроком в составе парижан стал Лионель Месси, получивший от портала Sofascore 8,1 балла. К слову, это наивысшая оценка в матче, наравне с вышеупомянутым Лопешом, который заработал столько же.

Хуже всех себя показал Эль-Шадай Битшиабу - 17-летний защитник «ПСЖ». У него всего лишь 6 баллов.

Оценки основного состава.

Оценки запасных.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ loneliness
тащить 😂😂😂
13+13 г+п разве не тащит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Даниил Гутин
Смешно. Если бы Месси играл за ПСЖ так же, как играл за сборную, у него бы было уже не 13+13 а 25+25 в Лиге 1. И фаны ПСЖ это прекрасно понимают, а Месси продолжает ходить по полю без мяча
Месси не наемник, никогда он не будет играть за ПСЖ как за Аргентину и Барсу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Ответ V1shnya
Кто выставляет эти оценки, тот явно фанатик Месси!
Фанатики Роналду кучу отмазок найдут , чтобы хоть как-то осквернить Месси. Посмотри мелкую статистику
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Ответ Wild91688
Хахах,меси лучший,8,1балла,Бензема сегодня сделал хетрик ему поставили 9.8 а этому недрозумению у которого 25 потерь мяча 8.1,второй хускорд,за что ему 8.1,не это ли пиар
Посмотри более мелкую стату, и всё сразу станет понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Ответ Даниил Гутин
Смешно. Если бы Месси играл за ПСЖ так же, как играл за сборную, у него бы было уже не 13+13 а 25+25 в Лиге 1. И фаны ПСЖ это прекрасно понимают, а Месси продолжает ходить по полю без мяча
Проблема в том, что у Месси была мотивация играть - победа на ЧМ. Сейчас мотивации нет не только у Месси, но и у других игроков
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Pluto
Ответ Роман
Очередной клоунский подсчет. Месси 23 раза потерял мяч за матч, оценка 8.1 Всё что нужно знать об оценках.
По данным SofaScore 26. Причем, Мбаппе потерял 21 раз. Но считают не только "потери мяча" (что для игроков атаки вполне себе нормальная ситуация), но и прочие показатели: острые пасы, созданные голевые моменты, точность навесов, успешный дриблинг и т.п. Да, без победы и забитых голов - это слабое утешение, но таков этот спорт - футбол игра коллективная и одному "зарешать" удаётся не всегда, а оценки - "вещь в себе" - просто результат ТТХ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Ответ кто-то
Да фаны денежного мешка просто до сих пор обижена за проигранный финал ЧМ
Смешно. Если бы Месси играл за ПСЖ так же, как играл за сборную, у него бы было уже не 13+13 а 25+25 в Лиге 1. И фаны ПСЖ это прекрасно понимают, а Месси продолжает ходить по полю без мяча
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
loneliness
Ответ Алексей Муравьёв
Лео давай домой в Барсу, нефиг тащить этих пастухов из Парижа!
тащить 😂😂😂
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
loneliness
Ответ Wild91688
Хахах,меси лучший,8,1балла,Бензема сегодня сделал хетрик ему поставили 9.8 а этому недрозумению у которого 25 потерь мяча 8.1,второй хускорд,за что ему 8.1,не это ли пиар
аль хелайфи попросил - нууу пожалуйста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V1shnya
Кто выставляет эти оценки, тот явно фанатик Месси!
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
Хахах,меси лучший,8,1балла,Бензема сегодня сделал хетрик ему поставили 9.8 а этому недрозумению у которого 25 потерь мяча 8.1,второй хускорд,за что ему 8.1,не это ли пиар
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Роман как всегда Роман)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Хейтеры ваш выход))) обьясните ка почему Месси лучший когда он обуза и худший)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Всё как обычно) виноваты все кроме своих)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Надеюсь как только покинет стадион, позвонит своему отцу, что бы тот по быстрее договорился с Барсой.
Надо уходить из этого болота.
Они обиделись на Месси за ЧМ. А это обида теперь вечно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Да фаны денежного мешка просто до сих пор обижена за проигранный финал ЧМ
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
Лео давай домой в Барсу, нефиг тащить этих пастухов из Парижа!
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Очередной клоунский подсчет.
Месси 23 раза потерял мяч за матч, оценка 8.1
Всё что нужно знать об оценках.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий