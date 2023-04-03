18 комментариев

Мазал Мбаппе, но виноват Лео. Аргентинец сразу ушел в раздевалку после матча.

«ПСЖ» потерпел второе поражение подряд в Лиге 1, минимально уступив на своем поле «Лиону».

Парижане выглядели лучше соперника по всем параметрам, но так и не сумели распечатать ворота Антони Лопеша.

Футболисты «ПСЖ» нанесли 16 ударов, но в створ пришлись лишь 5.

Лучшим игроком в составе парижан стал Лионель Месси, получивший от портала Sofascore 8,1 балла. К слову, это наивысшая оценка в матче, наравне с вышеупомянутым Лопешом, который заработал столько же.

Хуже всех себя показал Эль-Шадай Битшиабу - 17-летний защитник «ПСЖ». У него всего лишь 6 баллов.

Оценки основного состава.

Оценки запасных.