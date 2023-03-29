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Неймар проиграл миллион евро меньше чем за 2 часа в онлайн-казино. Игрок даже заплакал в прямом эфире 😭📺

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Футбол Футбол

Но он решил не фокусироваться на грустном.

В конце февраля Неймар получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона, так как игроку потребовалась операция.

Так как теперь у бразильца есть возможность расслабиться, иногда он играет в азартные игры, к которым у него слабость, и ведет стримы. Сегодняшний день не стал исключением — нападающий вел трансляцию своих приключений в онлайн-казино.

Однако удача явно была не на стороне Неймара.

Футболист проиграл 1 миллион евро, и на это ему потребовалось меньше двух часов. Его реакция на потерю денег, конечно же, тоже попала в эфир.

Сначала у игрока на глаза навернулись слезы, но его грусть длилась недолго — в итоге собственный провал рассмешил бразильца.

В целом вряд ли Неймар заметит потерю этих денег. Такую сумму он зарабатывает примерно за неделю.

9 комментариев

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Олег Пачгин
Ответ Айлин 1990
Не понимаю таких людей. Отдай эти деньги больным детям.
зачем, он заработал честно, может развлекаться как хочет
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trav
Ответ Айлин 1990
Не понимаю таких людей. Отдай эти деньги больным детям.
сколько ты отдаёшь?
+1
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Sanya Kruus
Ответ Айлин 1990
Не понимаю таких людей. Отдай эти деньги больным детям.
он получает миллион в неделю. ещё миллион налогами отдаётся государству. так что хватит этой чуши
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AJIewka Enjoy!
Так себе реклама если он проиграл)))
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кто-то
Видимо, ему совсем скучно в лазарете
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9wkbc9rjcb
Не потерял, а заработал на рекламе прохиндей…
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Айлин 1990
Не понимаю таких людей. Отдай эти деньги больным детям.
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Артем
обыкновенная реклама казино. ничего он не проиграл, актер
+6
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predMBAPPE
Иди в футбол играй дурень! Это у тебя получается намного лучше!
+5
-1
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