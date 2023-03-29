9 комментариев

Неймар проиграл миллион евро меньше чем за 2 часа в онлайн-казино. Игрок даже заплакал в прямом эфире 😭📺
Но он решил не фокусироваться на грустном.
В конце февраля Неймар получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона, так как игроку потребовалась операция.
Так как теперь у бразильца есть возможность расслабиться, иногда он играет в азартные игры, к которым у него слабость, и ведет стримы. Сегодняшний день не стал исключением — нападающий вел трансляцию своих приключений в онлайн-казино.
Однако удача явно была не на стороне Неймара.
Футболист проиграл 1 миллион евро, и на это ему потребовалось меньше двух часов. Его реакция на потерю денег, конечно же, тоже попала в эфир.
Сначала у игрока на глаза навернулись слезы, но его грусть длилась недолго — в итоге собственный провал рассмешил бразильца.
В целом вряд ли Неймар заметит потерю этих денег. Такую сумму он зарабатывает примерно за неделю.
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