9 комментариев

Но он решил не фокусироваться на грустном.

В конце февраля Неймар получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона, так как игроку потребовалась операция.

Так как теперь у бразильца есть возможность расслабиться, иногда он играет в азартные игры, к которым у него слабость, и ведет стримы. Сегодняшний день не стал исключением — нападающий вел трансляцию своих приключений в онлайн-казино.

Однако удача явно была не на стороне Неймара.

Футболист проиграл 1 миллион евро, и на это ему потребовалось меньше двух часов. Его реакция на потерю денег, конечно же, тоже попала в эфир.

Сначала у игрока на глаза навернулись слезы, но его грусть длилась недолго — в итоге собственный провал рассмешил бразильца.

В целом вряд ли Неймар заметит потерю этих денег. Такую сумму он зарабатывает примерно за неделю.