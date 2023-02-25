🎥 После победы над «Марселем» ультрас «ПСЖ» эффектно встретили команду ночью в Париже. Кимпембе отплясывал с костылями в руках
«ПСЖ» на выезде без шансов разгромил «Марсель» со счетом 3:0.
Подопечные Гальтье отомстили «Олимпику» за проигрыш в кубковом матче. Перед выездом на юг Франции парижане устроили открытую тренировку. Ультрас столичной команды вывесили баннер с призывом не жалеть соперника.
Игроки «ПСЖ» просьбу болельщиков выполнили. Уже после матча ночью в Париже футболистов мощно встретили ультрас. Официальный аккаунт «ПСЖ» в соцсетях поделился видео теплого приема.
Обратите внимание на Кимпембе. Преснель получил в дерби травму, защитника уносили с поля на носилках. Видимо, поддержка фанатов обладает целебными свойствами – Кимпембе скакал с костылями в руках.
Мбаппе получил от фанатов личную порцию поддержки. Судя по лицу Килиана, ему заряд ультрас понравился.
Победа в Марселе очень важна для морального состояния команды. Впереди у «ПСЖ» домашний матч с «Нантом», а затем – выезд в Мюнхен.
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