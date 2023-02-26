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На матче против «Марселя» Кимпембе унесли на носилках с поля. Кажется, он получил страшную травму, но никто не понял как

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Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
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А ведь он только вернулся.

На 15-й минуте матча против «Марселя» Преснель Кимпембе получил травму. Он гнался за Нуну Таварешем, но рухнул на поле без какого-либо видимого контакта.

Затем последовали ужасные моменты. Судя по всему, боль была ужасной, Преснель не мог подняться с газона.

Издание L'Equipe сообщило, что игрок упал в обморок, однако, кажется, он все же был в сознании.

Врачи долго пытались привести Кимпембе в чувство, но в итоге его пришлось уносить на носилках. В итоге защитника увезли со стадиона на скорой.

Кимпембе буквально пару недель назад вернулся в состав «ПСЖ», 11 февраля он впервые сыграл после травмы ахилла, из-за которой он выбыл на 3 месяца.

Кажется, теперь Преснель вновь нескоро вернется на поле.

1 комментарий

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Flow market Victor Mercedes
Только он мог получить травму и не понять как причём не только он не понял как
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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